Картошка-гармошка исчезает со стола первой: внутри - расплавленный сыр и сливочное масло

Обычная картошка способна выглядеть так, будто над ней пришлось колдовать полвечера. На самом деле весь секрет - в нескольких аккуратных надрезах, сливочном масле и сыре. В духовке картофель покрывается румяной корочкой, ломтики раскрываются, а начинка пропитывает их изнутри. Главный плюс этого рецепта - его легко подстроить под настроение. Можно оставить картофель с сыром, а можно добавить бекон, ветчину или готовую курицу и получить уже более сытный вариант.

Что понадобится

6 средних картофелин примерно одинакового размера

120–150 г твердого сыра

50 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

2 ст. ложки сметаны

соль

черный перец

паприка по желанию

свежая зелень для подачи

Для более сытного блюда также понадобятся несколько ломтиков бекона, ветчины или готовой курицы.

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Весь секрет - в правильных надрезах

Картофель хорошо вымойте. Если кожура тонкая и чистая, снимать ее необязательно: после запекания она станет румяной и слегка хрустящей.

Теперь сделайте поперечные надрезы с интервалом примерно 4–5 мм. Важно не дорезать клубень до конца - ломтики должны держаться вместе, образуя ту самую «гармошку».

Есть маленькая кухонная хитрость, которая здорово спасает от случайного разреза. Положите картофелину между двумя деревянными палочками или ручками деревянных ложек и только после этого берите нож. Он упрется в дерево и не позволит прорезать клубень насквозь.

Сначала - масло и чеснок

Растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок, соль и немного черного перца. Получившейся смесью хорошо смажьте картофель, стараясь, чтобы масло проникло и между ломтиками.

Переложите клубни в форму и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут.

За это время картофель начнет раскрываться, и тогда наступит очередь главного ингредиента.

Сыр отправляется внутрь

Достаньте форму из духовки и аккуратно вставьте между ломтиками небольшие кусочки сыра. Если хочется сделать блюдо основательнее, чередуйте сыр с тонкими ломтиками бекона, ветчины или готовой курицы.

После этого верните картофель в духовку еще на 15–20 минут. Ориентироваться стоит не только на время: сыр должен полностью расплавиться, а края картофельных ломтиков - заметно подрумяниться.

Готовую картошку лучше подавать горячей. Сверху можно добавить немного сметаны и свежую зелень. А если хочется усилить чесночный вкус, достаточно смешать сметану с половиной измельченного зубчика чеснока.

Получается простое блюдо без сложных соусов и длинного списка ингредиентов - зато с хрустящими краями, мягкой серединой и расплавленным сыром внутри.