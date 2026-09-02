Картошка-гармошка исчезает со стола первой: внутри - расплавленный сыр и сливочное масло

Обычная картошка способна выглядеть так, будто над ней пришлось колдовать полвечера. На самом деле весь секрет - в нескольких аккуратных надрезах, сливочном масле и сыре. В духовке картофель покрывается румяной корочкой, ломтики раскрываются, а начинка пропитывает их изнутри. Главный плюс этого рецепта - его легко подстроить под настроение. Можно оставить картофель с сыром, а можно добавить бекон, ветчину или готовую курицу и получить уже более сытный вариант.
Что понадобится
- 6 средних картофелин примерно одинакового размера
- 120–150 г твердого сыра
- 50 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки сметаны
- соль
- черный перец
- паприка по желанию
- свежая зелень для подачи
Для более сытного блюда также понадобятся несколько ломтиков бекона, ветчины или готовой курицы.
Весь секрет - в правильных надрезах
Картофель хорошо вымойте. Если кожура тонкая и чистая, снимать ее необязательно: после запекания она станет румяной и слегка хрустящей.
Теперь сделайте поперечные надрезы с интервалом примерно 4–5 мм. Важно не дорезать клубень до конца - ломтики должны держаться вместе, образуя ту самую «гармошку».
Есть маленькая кухонная хитрость, которая здорово спасает от случайного разреза. Положите картофелину между двумя деревянными палочками или ручками деревянных ложек и только после этого берите нож. Он упрется в дерево и не позволит прорезать клубень насквозь.
Сначала - масло и чеснок
Растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок, соль и немного черного перца. Получившейся смесью хорошо смажьте картофель, стараясь, чтобы масло проникло и между ломтиками.
Переложите клубни в форму и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут.
За это время картофель начнет раскрываться, и тогда наступит очередь главного ингредиента.
Сыр отправляется внутрь
Достаньте форму из духовки и аккуратно вставьте между ломтиками небольшие кусочки сыра. Если хочется сделать блюдо основательнее, чередуйте сыр с тонкими ломтиками бекона, ветчины или готовой курицы.
После этого верните картофель в духовку еще на 15–20 минут. Ориентироваться стоит не только на время: сыр должен полностью расплавиться, а края картофельных ломтиков - заметно подрумяниться.
Готовую картошку лучше подавать горячей. Сверху можно добавить немного сметаны и свежую зелень. А если хочется усилить чесночный вкус, достаточно смешать сметану с половиной измельченного зубчика чеснока.
Получается простое блюдо без сложных соусов и длинного списка ингредиентов - зато с хрустящими краями, мягкой серединой и расплавленным сыром внутри.