Яйца разбиваю прямо в кружку и ставлю в микроволновку: через 3 минуты внутри тянется сыр

Есть завтраки, которые выручают не потому, что это какой-то кулинарный фокус, а потому что всё в них слишком удобно, чтобы не повторять. Ничего не нужно жарить, не нужна сковорода, не нужно потом долго отмывать плиту. Достаточно одной кружки, одной ложки и пары обычных продуктов, которые почти всегда есть дома: яйца, немного молока, помидор, зелёный лук и сыр.

Но чтобы это не выглядело как унылый омлет на скорую руку, здесь есть маленькая фишка. Часть сыра не смешивается сразу со всей массой, а прячется в середину. В итоге сверху получается мягкий воздушный омлет, а внутри, тёплая тянущаяся сырная середина. Такой завтрак готовится буквально за три минуты, но выглядит и ощущается заметно приятнее, чем ждёшь от блюда из кружки.

Омлет в кружке с тянущимся сыром

Время: 5 минут

Активное приготовление: 2 минуты

В микроволновке: около 2-3 минут

Порции: 1

Сложность: очень простая

Посуда: большая кружка или стакан для микроволновки объёмом 350-400 мл

Лучше всего есть: сразу, пока середина остаётся горячей и сыр тянется

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Ингредиенты

Для омлетной основы

яйца, 2 штуки

молоко или сметана, 1 столовая ложка

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

Двух яиц для одной большой кружки вполне достаточно. Если взять три, масса может начать слишком активно подниматься и пытаться убежать через край.

Молоко делает текстуру чуть легче, сметана даёт более мягкий и сливочный вкус. Оба варианта работают, просто с молоком омлет получается чуть воздушнее, а со сметаной, немного плотнее и нежнее.

Соль лучше добавлять умеренно. Дальше в кружку пойдёт сыр, а он тоже даёт вкус и солёность. Поэтому окончательно выровнять вкус проще уже после первой пробы.

Для начинки

твёрдый сыр или моцарелла, 40-50 г

помидор, половина небольшого

зелёный лук, 1-2 пера

Сыр здесь лучше разделить на две части. Немного вмешать в массу, а остальное спрятать в центр. Именно так и появляется тот самый тянущийся горячий слой внутри.

Помидор нужен не слишком сочный. Если он очень водянистый, лучше удалить семенную часть и оставить только плотную мякоть. Иначе омлет получится слишком влажным.

Зелёный лук делает вкус свежее и сразу переводит всю историю из просто яиц с сыром в более живой завтрак. Если хочется, часть можно вмешать в массу, а часть оставить сверху.

Для кружки и подачи

сливочное масло, небольшой кусочек, или несколько капель растительного масла

немного дополнительного сыра, по желанию

свежая зелень, по желанию

сладкая паприка или хлопья чили, по желанию

Кружку лучше слегка смазать маслом. Так омлет не пристанет к стенкам, а готовая масса поднимется более ровно.

Дополнительный сыр сверху не обязателен, но если хочется особенно аппетитного вида, его можно добавить уже в конце на горячий омлет. Он слегка подплавится и сделает подачу интереснее.

Паприка, зелень или пара хлопьев чили работают как акцент. Здесь не нужно перегружать блюдо, у него и так очень понятная сильная сторона: быстро, просто и вкусно.

Как готовить

1. Подготовьте кружку и продукты

Возьмите большую кружку или стакан для микроволновки объёмом не меньше 350 мл. Она должна быть без металлического декора и достаточно высокой.

Слегка смажьте стенки и дно кусочком сливочного масла или каплей растительного масла. Это поможет омлету легче отойти от стенок и улучшит вкус.

Помидор нарежьте мелкими кубиками. Если внутри много жидкости, удалите мягкую серединку с семенами. Зелёный лук тонко нарежьте. Сыр натрите или нарежьте маленькими кубиками.

Сразу отложите примерно треть сыра отдельно. Он понадобится для середины, которую мы не будем смешивать с общей массой в самом начале.

2. Смешайте омлетную основу прямо в кружке

Разбейте в кружку два яйца. Добавьте молоко или сметану, соль и немного чёрного перца.

Размешайте всё обычной ложкой или маленькой вилкой до однородности. Слишком долго взбивать не нужно, достаточно, чтобы белок и желток хорошо соединились.

Если на этом этапе кажется, что жидкости совсем мало, не добавляйте лишнее молоко. В омлете из кружки избыток влаги почти всегда мешает. Лучше держать смесь более плотной, чем слишком жидкой.

3. Добавьте помидор, зелёный лук и часть сыра

Вмешайте в яичную массу нарезанный помидор, зелёный лук и примерно половину или чуть больше половины сыра.

Перемешайте ложкой так, чтобы кусочки равномерно распределились по всей кружке. Помидора не должно быть слишком много, он нужен как свежий акцент, а не как основа.

Если хочется чуть более сытной версии, на этом этапе можно добавить ложку уже готовой курицы или мелко нарезанной индейки. Но базовый вариант и без этого получается полноценным.

4. Спрячьте сыр в середину

Теперь положите в центр кружки оставшийся сыр. Не размешивайте его полностью по всей массе.

Можно сначала влить примерно две трети омлетной смеси, затем положить сырную горку и сверху прикрыть оставшейся яичной массой. Так начинка действительно останется внутри, а не разойдётся по всей кружке.

Именно этот шаг делает рецепт интереснее. Когда омлет потом открываешь ложкой, в середине появляется мягкий расплавленный сыр, а не просто равномерный вкус по всей чашке.

5. Поставьте кружку в микроволновку

Поставьте кружку в центр микроволновки и готовьте сначала 1 минуту на средней или высокой мощности, примерно 700-800 Вт.

Затем откройте дверцу и посмотрите на массу. Обычно края уже начинают схватываться, а середина остаётся более мягкой.

Если омлет поднимается слишком активно, просто дайте ему несколько секунд осесть. Это нормально для блюда из яйца. Главное, чтобы кружка не была заполнена до самого верха.

6. Доведите до готовности короткими интервалами

Продолжайте готовить ещё по 20-30 секунд, каждый раз проверяя текстуру. Обычно хватает ещё 1-1,5 минуты, но точное время зависит от кружки, мощности микроволновки и температуры продуктов.

Готовый омлет должен подняться, стать мягким и почти полностью схватиться сверху, но середина может оставаться чуть влажной. После паузы она дойдёт до нужного состояния.

Передерживать не нужно. Если держать слишком долго, омлет быстро станет резиновым и суховатым, а сыр внутри потеряет приятную тянущуюся текстуру.

7. Дайте постоять и подавайте

Достаньте кружку и оставьте её на 30-60 секунд. За это время омлет станет стабильнее, а внутри всё равномерно распределится.

Сверху можно добавить немного сыра, зелени, щепотку паприки или пару хлопьев чили. Если хочется, омлет можно есть прямо из кружки или аккуратно поддеть ложкой и переложить на тарелку.

Подавайте сразу, пока середина горячая. Самый удачный момент здесь, когда ложка раскрывает омлет, а внутри ещё мягко тянется сыр.

Почему этот омлет получается удачным

Главная причина в том, что здесь нет попытки сделать из микроволновки сковороду. Рецепт сразу строится под формат кружки: маленькая порция, короткое время и минимум жидкости.

Срабатывает и сама конструкция блюда. Часть сыра внутри даёт небольшой сюрприз и делает завтрак визуально сильнее. Снаружи всё выглядит как обычный аккуратный омлет, а внутри получается горячая сливочная сердцевина.

Помидор и зелёный лук тоже играют важную роль. Без них вкус был бы слишком прямолинейным, просто яйца и сыр. Они добавляют свежесть и делают завтрак менее тяжёлым.

И, конечно, здесь очень важна сама простота. Одна кружка, одна ложка, несколько минут, и готово полноценное горячее блюдо.

Какая кружка подходит лучше всего

Нужна большая и высокая кружка, желательно объёмом 350-400 мл. В низкой широкой чашке омлет тоже получится, но подниматься будет менее красиво.

Лучше всего подходят керамические кружки без трещин, металлических вставок и декоративной позолоты. Обычный жаропрочный стакан тоже возможен, если он рассчитан на микроволновку.

Не заполняйте кружку смесью до краёв. Даже если кажется, что масса небольшая, при нагреве яйца поднимаются довольно активно.

Если кружка очень узкая, серединка может готовиться дольше. В этом случае просто делайте больше коротких интервалов, а не ставьте всё сразу на максимальное время.

Какой сыр выбрать

Для тянущейся середины лучше всего работает моцарелла для пиццы или обычный мягкий сыр, который хорошо плавится.

Если нужен более яркий вкус, можно взять чеддер, гауду или смесь двух сыров. Тогда омлет получится более насыщенным, но середина будет чуть плотнее, чем с моцареллой.

Очень сухой твёрдый сыр тоже подойдёт, но его лучше сочетать с более мягким. Иначе вкус останется хорошим, а вот той самой тягучести будет меньше.

Плавленый сыр использовать можно, но понемногу. Он делает середину более кремовой, но если положить слишком много, структура омлета станет тяжёлой.

Как не получить сухой омлет

Самая частая ошибка, слишком долго держать кружку в микроволновке. Даже лишние 20-30 секунд иногда уже заметно меняют текстуру.

Не стоит делать массу слишком жидкой. Кажется, что больше молока сделает омлет мягче, но на практике лишняя жидкость только мешает и даёт рыхлый результат.

Лучше ориентироваться не на полностью сухую поверхность, а на момент, когда верх уже схватился, а центр ещё чуть мягкий. После короткой паузы он станет как раз таким, как нужно.

Если микроволновка очень мощная, уменьшайте интервалы. В таких случаях безопаснее готовить чуть дольше, но поэтапно.

Главные ошибки

Взяли слишком маленькую кружку

Омлет начнёт подниматься и может вылезти наружу. Лучше сразу взять посуду с запасом.

Добавили слишком сочный помидор

Лишняя влага делает омлет рыхлым и менее собранным. Лучше оставить только плотную мякоть.

Перемешали весь сыр по всей массе

Вкус останется хорошим, но не будет той самой интересной середины, ради которой всё и затевалось.

Сразу поставили на слишком долгое время

Омлет быстро перегреется, станет плотным и потеряет нежность. Короткие интервалы здесь намного надёжнее.

Передержали

Даже простой омлет в кружке легко пересушить. Лучше остановиться чуть раньше и дать ему постоять.

Плохо размешали яйца

Тогда внутри могут остаться плотные белковые участки, а текстура будет менее ровной.

Слишком много начинки

Если положить слишком много помидора, лука или сыра, омлету будет труднее равномерно приготовиться.

Варианты, если хочется изменить рецепт

Можно заменить помидор на мелко нарезанный сладкий перец. Вкус получится чуть свежее и плотнее по текстуре.

Если хочется более сливочного варианта, вместо молока возьмите чайную ложку сметаны или мягкого сливочного сыра.

Для более сытного завтрака можно добавить немного готовой курицы, ветчины или индейки. Главное, нарезать всё очень мелко и не перегружать кружку.

Любителям зелени подойдёт не только зелёный лук, но и укроп, петрушка или немного шпината. Шпинат лучше мелко нарезать и добавлять совсем чуть-чуть.

Если нужен более яркий вкус, можно добавить щепотку паприки, сушёного чеснока или немного тёртого пармезана сверху.

Можно ли приготовить заранее

Полностью готовить заранее такой омлет не стоит. Его сильная сторона как раз в том, что он делается за считаные минуты и особенно хорош сразу после микроволновки.

Но можно заранее подготовить всё остальное: нарезать помидор, зелёный лук, натереть сыр и сложить по маленьким контейнерам.

Тогда утром останется только смазать кружку, разбить яйца, всё смешать и поставить готовиться. По сути это займёт меньше времени, чем разогревать вчерашний завтрак.

Если нужно сделать две порции, лучше готовить их по одной. Так текстура получается аккуратнее, чем если пытаться сразу удвоить объём в одной большой кружке.

Как хранить

Если часть омлета всё же осталась, накройте кружку и уберите в холодильник.

Хранить лучше не дольше суток. Это тот случай, когда блюдо технически можно сохранить, но вкуснее оно всё равно в свежем виде.

Разогревать нужно коротко, 20-30 секунд, чтобы просто вернуть тепло. При долгом повторном нагреве омлет быстро становится плотнее.

Но в целом этот рецепт как раз хорош тем, что его нет смысла хранить впрок. Проще и вкуснее сделать новую порцию.

С чем подать

Омлет в кружке сам по себе достаточно сытный, но рядом хорошо работают простые дополнения:

тост

поджаренный хлеб

авокадо

огурцы

помидоры

свежая зелень

салатные листья

йогурт

кофе

чай

Если хочется более плотного завтрака, достаточно добавить кусочек хлеба или тост. Им удобно собирать мягкий сыр и сок от помидора.

Для более лёгкой подачи подойдут просто свежие овощи. Огурец, помидор и немного зелени рядом делают тарелку свежее и живее.

Если омлет едят прямо из кружки, можно вообще ничего не перекладывать, а поставить рядом только тост и напиток. В этом тоже есть свой плюс: быстро, аккуратно и без лишней посуды.

Как итог

Этот омлет хорош тем, что делает очень простую идею действительно удобной. Всё смешивается прямо в кружке, готовится в микроволновке за пару минут и не оставляет после себя гору посуды.

Но при этом он не выглядит скучным. Помидор и зелёный лук добавляют свежесть, а сыр, спрятанный в середину, превращает обычную яичную массу в маленький горячий завтрак с приятной тянущейся начинкой.

Если нужен понятный рецепт на утро, когда не хочется возиться со сковородой, это один из самых удачных вариантов. Быстро, чисто, доступно и с тем самым эффектом, когда разламываешь ложкой середину, а внутри ещё тянется горячий сыр.