Картошка, масло и молоко - что еще нужно для пюре, которое хочется доесть до последней ложки?

У картофельного пюре репутация блюда, которое невозможно испортить. Казалось бы, что тут сложного: сварить картошку, размять, добавить масло и молоко. Но именно несколько маленьких деталей определяют, получится ли оно нежным и кремовым или превратится в плотную и не слишком аппетитную массу.

Начать стоит с картофеля. Для пюре лучше выбирать сорта с высоким содержанием крахмала - они хорошо развариваются и после разминания дают приятную мягкую текстуру.

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На 1 кг картофеля понадобится около 50 г сливочного масла, 100–150 мл молока или сливок, а соль и черный перец добавляются по вкусу.

Картофель очистите и нарежьте крупными кусками. Переложите в кастрюлю, залейте холодной водой, слегка посолите и поставьте на огонь. Такой способ помогает картофелю прогреваться равномерно, чтобы снаружи он не успел развариться раньше середины.

Варите примерно 15–20 минут после закипания, пока кусочки не станут мягкими. Проверить это легко обычной вилкой.

А вот дальше начинается важный момент. Воду нужно полностью слить, после чего вернуть картофель в кастрюлю и немного подсушить на плите. Лишняя влага пюре ни к чему: несколько минут на слабом огне помогут сделать его более насыщенным и приятным по консистенции.

Теперь картофель можно размять толкушкой до однородности. Молоко или сливки перед добавлением лучше подогреть, а сливочное масло можно слегка прогреть вместе с ними. Холодные продукты способны резко охладить картофель и помешать получить ту самую кремовую текстуру.

Вливайте теплое молоко постепенно, каждый раз хорошо перемешивая пюре. Затем добавьте масло, посолите, поперчите и доведите консистенцию до желаемой.

Если хочется сделать привычный гарнир интереснее, здесь есть где разгуляться. Например, пару зубчиков чеснока можно обжарить до золотистого цвета и добавить в готовое пюре - аромат получится гораздо насыщеннее.

Для свежести подойдут мелко нарезанные петрушка, укроп или чабер. Еще один вариант - ароматное оливковое либо сливочное масло с травами.

Любителям более выразительного вкуса стоит попробовать тертый пармезан или другой твердый сыр. А часть сливок можно заменить йогуртом или сметаной - пюре получится кремовым, но с немного другим, более свежим вкусом.

И все же главный секрет остается довольно простым: хороший картофель, варка в холодной воде, тщательное удаление лишней влаги и теплое молоко с маслом. Иногда именно такие мелочи превращают самый обычный гарнир в блюдо, за которым почему-то всегда тянется рука за добавкой.