Мягкий, сочный и с яблоками внутри: рецепт пирога, для которого не придется идти в магазин

Три яблока вполне способны превратить обычный кефир и несколько простых продуктов в настоящий домашний пирог. Никаких сложных техник или экзотических ингредиентов - смешали тесто, добавили яблоки и отправили форму в духовку. Через час останется только дождаться, пока пирог немного остынет.

В конце августа яблок на кухне обычно становится больше, чем планировалось. Если шарлотка уже приелась, можно приготовить другой вариант - мягкий пирог на кефире с большим количеством сочных яблок.

Что понадобится

Для теста нужны самые обычные продукты:

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3 средних яблока;

250 мл кефира;

2 яйца;

150 г сахара;

250–280 г муки;

1 ч. ложка разрыхлителя;

50 г сливочного масла;

щепотка соли;

корица - по желанию.

Главный секрет здесь - не переборщить с мукой. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом легко стекать с ложки. Точное количество муки может немного меняться в зависимости от густоты кефира и размера яиц.

Как приготовить яблочный пирог

Сначала растопите сливочное масло и оставьте его ненадолго остыть. В отдельной миске соедините яйца с сахаром и щепоткой соли, перемешайте до однородности - специально взбивать массу до пышной пены не требуется.

Затем влейте кефир и растопленное масло. Перемешайте, после чего постепенно добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем.

Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками или тонкими ломтиками. Кожуру снимать необязательно, если она мягкая.

Примерно две трети яблок вмешайте в тесто. Переложите массу в форму диаметром 22–24 см, а оставшиеся кусочки разложите сверху. При желании их можно слегка присыпать корицей - она отлично сочетается с яблоками и добавляет выпечке тот самый уютный аромат.

В духовку - и немного терпения

Выпекайте пирог при 180 градусах примерно 35–45 минут. Время зависит от особенностей духовки и формы, поэтому ближе к концу лучше проверить выпечку деревянной шпажкой.

Есть небольшой нюанс: шпажку стоит вставлять туда, где нет крупного кусочка яблока. Если на ней остается сырое тесто, пирогу нужно еще немного времени.

А вот сразу после духовки резать его не стоит. Дайте выпечке постоять хотя бы 15 минут - за это время мякиш станет плотнее, а яблочный сок равномерно распределится внутри.

В результате получится мягкий, влажный пирог с большим количеством яблок и тонкой румяной корочкой. Идеальный вариант для случая, когда хочется чего-нибудь домашнего к чаю, а стоять у плиты полдня совсем не хочется.

Если нужен более «глянцевый» вариант в духе Marie Claire или, наоборот, более бытовой и ироничный стиль для соцсетей, могу адаптировать текст.