Картошка любит встряску: простой трюк для хрустящей корочки

Картошка из духовки умеет разочаровывать: сверху вроде бы уже золотистая, а вместо звонкого хруста получается мягкая и слегка влажная поверхность. Причина часто не в сорте картофеля и даже не в количестве масла, а в одном пропущенном этапе. Перед запеканием картофель стоит немного проварить. Всего 7–10 минут в кипящей подсоленной воде заметно меняют результат.

Зачем картошке сначала устраивать купание

Картофель нужно очистить, нарезать примерно одинаковыми кусочками и опустить в кипящую воду. Полностью варить его не надо: середина должна оставаться плотной, а края - лишь слегка размягчиться.

За эти несколько минут внешний слой меняет структуру, а крахмал на поверхности набухает. Именно он позже поможет получить ту самую румяную корочку, ради которой обычно и затевается вся история с духовкой.

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После варки воду нужно тщательно слить и оставить картофель в кастрюле еще на минуту-другую. Пусть лишняя влага испарится.

Немного встряски картошке не повредит

Есть еще один маленький прием. Кастрюлю с подсохшим картофелем можно накрыть крышкой и несколько раз аккуратно встряхнуть.

Гладкие края кусочков станут шероховатыми, местами даже слегка растрепанными. В духовке эти неровности отлично поджариваются и превращаются в хрустящие золотистые участки.

Только без фанатизма. Рассыпчатый картофель от слишком энергичной встряски может начать разваливаться еще до встречи с противнем.

Главный враг корочки - лишняя вода

Если мокрый картофель сразу залить маслом и отправить запекаться, он некоторое время будет скорее пропариваться. А значит, о сухой хрустящей поверхности придется только мечтать.

Поэтому после варки кусочкам нужно дать немного подсохнуть и лишь потом добавлять масло и специи. На килограмм картофеля хватит нескольких столовых ложек растительного масла - задача в том, чтобы слегка покрыть каждый кусочек, а не устроить ему масляную ванну.

На противне картошке нужен личный простор

Духовку заранее разогревают до 200–220 градусов. Подготовленный картофель раскладывают на противне одним слоем, причем желательно оставить между кусочками немного свободного места.

Если набить противень слишком плотно, выходящему пару будет некуда деваться. Картофель снова начнет размягчаться вместо того, чтобы покрываться корочкой.

Примерно в середине приготовления кусочки стоит перевернуть. Так они подрумянятся равномернее.

После предварительной варки картофель обычно проводит в духовке около 35–50 минут. Точное время зависит от размера кусочков и самой духовки, поэтому надежнее смотреть на цвет: насыщенный золотистый оттенок подскажет лучше таймера.

Щепотка соды для любителей максимального хруста

Есть и дополнительный прием. В воду при варке можно добавить немного пищевой соды - примерно половину чайной ложки на два литра.

Щелочная среда помогает внешнему слою картофеля размягчиться сильнее. После легкого встряхивания поверхность получается еще более шероховатой, а значит, в духовке появляется больше аппетитных поджаренных участков.

Но здесь особенно важно соблюдать меру. Избыток соды способен изменить и вкус, и текстуру картофеля.

В итоге никакой сложной кулинарной магии не требуется: 7–10 минут предварительной варки, хорошая просушка, несколько осторожных встряхиваний и достаточно места на противне. Чуть больше возни, чем просто нарезать картошку и бросить ее в духовку, зато результат совсем другой - румяная хрустящая поверхность и мягкая середина.