Самый уютный суп конца лета: курица, сыр и хрустящие гренки

Бывают супы, которые не требуют долгого бульона, сложной зажарки и половины кухонного шкафа со специями. Здесь всё проще: курица, картофель, морковь, лук и сыр. Но за счёт правильной последовательности получается не жидкий домашний суп с кусочками плавленого сырка, а густая, гладкая и по-настоящему сливочная основа.

Главный момент, не отправлять сыр в кастрюлю слишком рано. Сначала картофель должен полностью приготовиться, часть его нужно слегка размять прямо в супе, а уже потом уменьшить огонь и постепенно вмешать плавленый сыр. Сверху добавляем чесночные гренки, немного зелени, и у простой тарелки сразу появляется тот самый вид, ради которого хочется взять ещё одну порцию.

Сырный суп с курицей и хрустящими гренками

Время: около 40 минут

Порции: 6

Сложность: простая

Кастрюля: 3-4 литра

Лучше всего есть: горячим, сразу после короткого отдыха под крышкой

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Ингредиенты

Для суповой основы

куриное филе бедра или грудки, 500 г

картофель, 500 г, примерно 4 средние штуки

морковь, 1 крупная

репчатый лук, 1 крупная головка

вода или куриный бульон, 1,5 литра

сливочное масло, 20 г

растительное масло, 1 чайная ложка

лавровый лист, 1 штука

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

Филе бедра делает суп более сочным и насыщенным, грудка даёт более лёгкий вариант. Оба подходят, главное, не нарезать курицу слишком мелко, иначе она быстро потеряется в густой сырной основе.

Картофель здесь отвечает не только за сытность. Небольшую его часть мы разомнём прямо в кастрюле, и именно это даст супу плотность без муки, сливок и отдельного загустителя.

Если используется готовый куриный бульон, внимательно добавляйте соль. Плавленый и твёрдый сыр тоже солёные, поэтому окончательно выравнивать вкус лучше уже в конце.

Для сырной части

плавленый сливочный сыр, 250 г

твёрдый сыр, 80-100 г

молотый чёрный перец, по вкусу

щепотка мускатного ореха, по желанию

Удобнее всего брать мягкий плавленый сыр в ванночке. Он быстрее и ровнее растворяется, поэтому в супе не остаётся отдельных комков.

Подойдут и обычные плавленые сырки. Их лучше заранее убрать на 15 минут в морозильник, затем натереть на крупной тёрке. Так сыр будет проще добавлять небольшими порциями.

Твёрдый сыр усиливает вкус и делает консистенцию более насыщенной. Особенно хорошо подходят гауда, эдам, чеддер или смесь обычного твёрдого сыра с небольшим количеством пармезана.

Для чесночных гренок и подачи

белый или пшеничный хлеб, 180-200 г

растительное или оливковое масло, 1,5 столовой ложки

чеснок, 1-2 зубчика

сладкая паприка, половина чайной ложки

соль, щепотка

петрушка или укроп, небольшой пучок

зелёный лук, по желанию

Хлеб лучше брать вчерашний. Он легче режется аккуратными кубиками и быстрее становится хрустящим, не впитывая слишком много масла.

Чеснок можно смешать с маслом до запекания или натереть им уже готовые горячие гренки. Во втором случае аромат будет заметно ярче.

Гренки нужно добавлять только непосредственно перед едой. Если положить их в общую кастрюлю или заранее насыпать в тарелку, они быстро размокнут и потеряют главный смысл.

Как готовить

1. Подготовьте курицу и овощи

Курицу обсушите бумажными полотенцами и нарежьте средними кусочками. Слишком мелкие кубики делать не нужно, после приготовления они станут ещё меньше.

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Старайтесь делать их примерно одинаковыми, чтобы картофель приготовился одновременно.

Лук нарежьте мелко. Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой короткой соломкой.

Твёрдый сыр натрите заранее. Если используете плавленые сырки, тоже натрите их и пока уберите в холодильник.

2. Обжарьте курицу с овощами

В кастрюле с толстым дном разогрейте сливочное и растительное масло. Растительное масло не даст сливочному слишком быстро начать гореть.

Выложите курицу и готовьте 4-5 минут на среднем огне, периодически переворачивая. Сильная румяная корка здесь не нужна, достаточно, чтобы мясо изменило цвет и слегка подзолотилось по краям.

Добавьте лук и морковь. Готовьте ещё 5 минут, помешивая, пока лук не станет мягким, а морковь не начнёт отдавать цвет маслу.

Если овощи начинают приставать ко дну, влейте 2-3 столовые ложки воды или бульона. Дополнительное масло добавлять необязательно.

3. Добавьте картофель и бульон

Переложите в кастрюлю картофель. Влейте горячую воду или бульон, добавьте лавровый лист и немного чёрного перца.

Доведите до кипения, затем сразу уменьшите огонь. Снимите пену, если она появилась.

Варите под слегка приоткрытой крышкой около 15 минут. Картофель должен стать полностью мягким, а курица, приготовиться внутри.

На этом этапе не спешите сильно солить. Лучше добавить только небольшую щепотку, потому что дальше в суп пойдёт достаточно много сыра.

4. Сделайте суп густым без сливок

Когда картофель станет мягким, достаньте лавровый лист.

Наберите половником несколько кусочков картофеля вместе с небольшим количеством жидкости и разомните вилкой в отдельной миске. Верните массу в кастрюлю и хорошо размешайте.

Можно поступить ещё проще: слегка пройтись толкушкой прямо по дну кастрюли, раздавив примерно четверть картофеля. Полностью превращать суп в пюре не нужно.

После этого основа сразу станет плотнее и мягче. При этом в супе сохранятся кусочки картофеля, курицы и овощей, поэтому он не будет выглядеть как однородный крем-суп.

5. Добавьте сыр в самом конце

Уменьшите огонь до минимального. Суп больше не должен активно кипеть.

Добавляйте плавленый сыр небольшими порциями, каждый раз тщательно размешивая. Следующую часть кладите только после того, как предыдущая почти полностью растворилась.

Затем всыпьте твёрдый сыр и продолжайте перемешивать ещё 1-2 минуты. Основа станет гладкой, густой и слегка блестящей.

Попробуйте суп. Только теперь добавьте нужное количество соли, чёрный перец и, при желании, маленькую щепотку мускатного ореха.

После добавления сыра не кипятите суп на сильном огне. Достаточно хорошо прогреть его и снять с плиты.

6. Приготовьте чесночные гренки

Пока варится картофель, нарежьте хлеб кубиками размером около 1,5 см.

Смешайте масло с паприкой и небольшой щепоткой соли. Добавьте мелко натёртый чеснок или пропущенный через пресс зубчик.

Переложите хлеб в миску, полейте ароматным маслом и быстро перемешайте, чтобы кубики покрылись тонким слоем, но не успели размокнуть.

Разложите гренки на противне с пергаментом и запекайте при 200 градусах 8-10 минут. Один раз перемешайте, чтобы они подрумянились равномерно.

Готовые гренки должны быть сухими и золотистыми снаружи. После остывания они станут ещё более хрустящими.

7. Дайте супу отдохнуть и подавайте

Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте на 5-7 минут. За это время сырная основа станет более ровной, а вкус, цельным.

Зелень мелко нарежьте. Разлейте горячий суп по глубоким тарелкам, добавьте курицу и картофель из кастрюли так, чтобы в каждой порции было достаточно начинки.

Сверху посыпьте зеленью и положите горсть чесночных гренок. Часть гренок лучше подать отдельно, чтобы каждый мог добавлять их постепенно.

При желании можно натереть сверху ещё немного твёрдого сыра. Делайте это уже над горячей тарелкой, тогда он начнёт плавиться прямо перед подачей.

Почему суп получается сливочным без сливок

В рецепте работают сразу два натуральных загустителя. Первый, картофель. Когда часть мягких кубиков разминается и возвращается в бульон, крахмал делает жидкость более плотной.

Второй, плавленый сыр. Он соединяет бульон, масло и картофельную основу в гладкую сливочную массу.

Сливки в таком супе часто оказываются лишними. Они увеличивают жирность, но не всегда делают вкус сырнее. Здесь нужную мягкость даёт сам сыр, а картофель отвечает за густоту.

Важно не превращать весь суп в пюре. Кусочки курицы, моркови и картофеля делают его более домашним и сытным, а гладкая основа связывает всё вместе.

Какой плавленый сыр выбрать

Лучше всего подходит сыр с нейтральным сливочным вкусом. Слишком яркие варианты с ветчиной, грибами или зеленью могут дать искусственный аромат и полностью изменить характер супа.

Смотрите, чтобы на упаковке было написано именно «плавленый сыр», а не «сырный продукт». Последний может хуже растворяться и оставлять жирную плёнку на поверхности.

Мягкий сыр из ванночки удобнее, но обычные брикеты тоже работают. Главное, добавлять их постепенно и постоянно размешивать.

Если плавленый сыр очень солёный, твёрдого сыра можно взять немного меньше. Лучше сохранить баланс, чем получить слишком тяжёлую и солёную основу.

Какая курица подходит лучше всего

Филе бедра даёт самый сочный результат. Оно спокойно переносит варку и остаётся мягким даже после повторного разогрева.

Куриная грудка делает суп легче. Чтобы она не стала сухой, не обжаривайте её долго и не оставляйте суп кипеть после добавления сыра.

Можно использовать готовую запечённую или отварную курицу. В таком случае добавьте мясо ближе к концу, перед сыром, и просто хорошо прогрейте.

Курицу с костями тоже можно взять, но тогда рецепт займёт больше времени. Сначала придётся сварить бульон, снять мясо и только потом добавлять овощи.

Как регулировать густоту

Если суп получился слишком густым, влейте немного горячего бульона или воды. Добавляйте по 50-100 мл, каждый раз перемешивая.

Если он кажется жидким, разомните ещё несколько кусочков картофеля. После короткого отдыха под крышкой консистенция тоже станет плотнее.

Не стоит пытаться исправлять жидкий суп большим количеством сыра. Вкус быстро станет тяжёлым и слишком солёным, а нужной текстуры всё равно может не получиться.

Учитывайте, что после охлаждения суп заметно густеет. На следующий день для разогрева почти всегда требуется несколько ложек воды или бульона.

Главные ошибки

Добавили сыр слишком рано

Если плавленый сыр варится вместе с картофелем, суп может получиться менее гладким, а аромат, слабее.

Дали супу сильно кипеть после сыра

Сырная основа может разделиться, на поверхности появится жир, а текстура станет неоднородной.

Взяли сыр, который плохо плавится

Некоторые сырные продукты не растворяются полностью и остаются мелкими комками.

Сразу сильно посолили бульон

После добавления двух видов сыра суп легко оказывается пересоленным. Основную соль лучше добавлять в самом конце.

Не размяли часть картофеля

Суп останется вкусным, но будет больше похож на обычный картофельный бульон с сыром, а не на густую сливочную основу.

Положили гренки заранее

Через несколько минут они превратятся в мягкие кусочки хлеба. Хруст сохранится только при подаче.

Использовали слишком свежий хлеб

Очень мягкий хлеб впитывает много масла и хуже подсушивается. Вчерашний подходит заметно лучше.

Варианты, если хочется немного изменить рецепт

Можно добавить шампиньоны. Нарежьте их пластинками и обжарьте вместе с курицей до того, как класть лук и морковь.

Для более яркого вкуса подойдёт небольшое количество копчёной паприки. Добавьте её к овощам в конце обжаривания.

Если хочется более овощного варианта, положите в суп немного брокколи. Небольшие соцветия нужно добавить примерно за 6-7 минут до готовности картофеля.

Часть картофеля можно заменить цветной капустой. Суп станет легче, но сохранит хорошую густоту.

Для остроты добавьте щепотку хлопьев чили уже в тарелку. В общую кастрюлю много перца лучше не класть, сырный вкус довольно деликатный.

Можно использовать копчёную курицу. В таком случае мясо не нужно долго варить, добавьте его ближе к концу и уменьшите количество соли.

Можно ли приготовить заранее

Да, сырный суп спокойно можно сварить вечером и оставить в холодильнике до следующего дня.

После охлаждения он станет гуще. При разогреве добавьте немного воды или бульона и прогревайте на слабом огне, постоянно помешивая.

Гренки нужно хранить отдельно, в сухом контейнере или бумажном пакете. В холодильник их убирать не стоит, там они быстро отсыреют.

Если планируется приготовить суп заранее для гостей, зелень и дополнительный сыр тоже лучше добавить уже перед подачей.

Как хранить

Храните суп в холодильнике, в закрытой кастрюле или контейнере, до 3 дней.

Разогревайте только нужное количество. Частые нагревания и охлаждения ухудшают текстуру сырной основы.

Сильно кипятить при разогреве не нужно. Достаточно довести суп до горячего состояния на слабом огне.

Замораживать его можно, но после размораживания текстура может стать менее гладкой. Для первого рецепта лучше всё-таки рассчитывать количество на несколько ближайших приёмов пищи.

С чем подать

Сырный суп с курицей достаточно сытный, поэтому дополнения лучше выбирать простые:

чесночные гренки

свежий багет

ржаной хлеб

зелёный салат

салат из помидоров

свежие огурцы

запечённые овощи

маринованный лук

немного тёртого сыра

свежая зелень

Особенно хорошо здесь работают свежие овощи. Они дают лёгкий контраст густой горячей основе и не перегружают обед.

Можно подать суп с небольшим салатом из помидоров, огурцов и зелени. Сложная заправка не понадобится, достаточно масла, соли и нескольких капель лимонного сока.

Для большой компании гренки лучше поставить на стол отдельной миской. Тогда они останутся хрустящими, а каждый сможет добавлять их в суп небольшими порциями.

Как итог

Этот сырный суп собирается из самых понятных продуктов, но выглядит и ощущается намного интереснее обычного куриного супа с картофелем. Мягкая курица, густая сливочная основа, расплавленный сыр и хрустящие чесночные гренки дают именно тот уютный вкус, которого обычно ждёшь от хорошей горячей тарелки.

Главное, не торопиться с сыром. Сначала полностью готовим картофель, слегка загущаем им бульон, уменьшаем огонь и только потом вмешиваем плавленый и твёрдый сыр.

В результате сливки не нужны вообще. Суп и без них получается плотным, гладким и насыщенным, а готовится в одной кастрюле примерно за 40 минут. Для первого супа в нашей рецептурной ленте это очень понятный и сильный вариант, знакомый по вкусу, эффектный на фото и без лишней кухонной возни.