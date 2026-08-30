Лаваш, сыр и несколько минут: пицца, которая спасает, когда готовить совсем не хочется

Иногда хочется именно пиццы - горячей, с расплавленным сыром и хрустящими краями. Но мысль о дрожжах, замесе и ожидании, пока тесто поднимется, способна быстро вернуть аппетит к чему-нибудь попроще. Тут на помощь приходит обычный тонкий лаваш. Он прекрасно заменяет основу для пиццы и после духовки становится тонким и хрустящим. А вся подготовка занимает буквально несколько минут.

Что понадобится

Для двух порций нужны два листа тонкого армянского лаваша, 150 г моцареллы и 6–8 помидоров черри. Для соуса пригодятся 2–3 столовые ложки томатного соуса или кетчупа, зубчик чеснока, немного оливкового масла и щепотка орегано или прованских трав.

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Соль и перец добавляются по вкусу. Свежий базилик можно взять для подачи.

Сначала - ароматный соус

Разложите лаваш на противне, застеленном бумагой для выпечки. Если лист оказался слишком большим, его можно разрезать пополам.

Томатный соус смешайте с измельченным чесноком, добавьте немного оливкового масла и орегано. Получившейся смесью равномерно смажьте лаваш.

Теперь остается самое приятное - начинка. Помидоры черри разрежьте пополам, моцареллу нарежьте кружочками или просто разорвите руками и разложите поверх соуса.

В духовку - и можно заниматься своими делами

Духовку заранее разогрейте до 200 °C. Пиццу отправляйте выпекаться примерно на 7–10 минут.

Ориентироваться лучше не только на время: сыр должен расплавиться, а края лаваша - стать румяными и хрустящими. Пересушивать основу не стоит.

Готовую пиццу достаньте из духовки, добавьте сверху свежий базилик и сразу подавайте. Горячая, ароматная, с тянущимся сыром и золотистой корочкой - а возиться с тестом при этом вообще не пришлось.