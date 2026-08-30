Курица, капуста и сыр: тот самый ужин, который аэрогриль превращает в маленький праздник

Курица, цветная капуста и сыр - сочетание простое, почти будничное. Но стоит отправить все это в аэрогриль, и получается совсем другая история: нежное филе, мягкая капуста, сливочная заливка и румяная сырная корочка сверху. При этом долго возиться на кухне не придется. Основную работу здесь делает аэрогриль, а от продуктов требуется совсем немного.

Что понадобится

На запеканку понадобится около 400 г куриного филе и 300–400 г цветной капусты. Для заливки нужны 2 яйца и 3–4 столовые ложки сметаны, а еще 80–120 г сыра, соль, черный перец и любимые специи.

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С курицей особенно хорошо сочетаются паприка, сухой чеснок и готовые приправы для птицы. Можно выбрать что-то одно или собрать смесь по своему вкусу.

Сначала займемся капустой

Цветную капусту лучше не отправлять в форму совершенно сырой. За время приготовления курицы она может не успеть стать достаточно мягкой, и вместо нежной запеканки получится небольшое испытание для зубов.

Разберите капусту на небольшие соцветия и отварите в подсоленной воде 4–5 минут. Есть и более быстрый вариант - залить ее кипятком на 7–10 минут. После этого воду нужно хорошо слить.

Курица должна быть небольшими кусочками

Филе нарежьте примерно на 2–3-сантиметровые кусочки. Посолите, поперчите и добавьте специи. Немного свежего или сухого чеснока тоже будет кстати, если хочется сделать вкус выразительнее.

Отдельно приготовьте заливку: смешайте яйца со сметаной, добавьте немного соли и перца. Если сметана очень густая, влейте одну-две столовые ложки воды или молока. Смесь станет более жидкой и лучше распределится по всей форме.

Теперь соедините курицу, капусту и заливку. Перемешайте и переложите в форму, подходящую для аэрогриля. Форму можно предварительно слегка смазать сливочным маслом.

Есть один важный момент: не делайте слой слишком высоким. Так курица приготовится равномерно, а заливка хорошо схватится.

Сыр появляется в самом конце

Поставьте форму в аэрогриль на 22–25 минут при 170 градусах. Затем достаньте ее, щедро посыпьте запеканку тертым сыром и верните обратно.

Теперь температура должна быть выше - около 180 градусов, а времени понадобится еще 7–10 минут. Этого достаточно, чтобы сыр расплавился и покрыл запеканку аппетитной золотистой корочкой.

Сразу резать блюдо не стоит. Дайте ему постоять 5–7 минут после приготовления. За это время запеканка немного уплотнится, и порции будет проще переложить на тарелки.

Получается тот самый вариант ужина, когда продукты самые обычные, а результат выглядит так, будто над ним старались гораздо дольше.