Курица, капуста и сыр: тот самый ужин, который аэрогриль превращает в маленький праздник

Курица, цветная капуста и сыр - сочетание простое, почти будничное. Но стоит отправить все это в аэрогриль, и получается совсем другая история: нежное филе, мягкая капуста, сливочная заливка и румяная сырная корочка сверху. При этом долго возиться на кухне не придется. Основную работу здесь делает аэрогриль, а от продуктов требуется совсем немного.
Что понадобится
На запеканку понадобится около 400 г куриного филе и 300–400 г цветной капусты. Для заливки нужны 2 яйца и 3–4 столовые ложки сметаны, а еще 80–120 г сыра, соль, черный перец и любимые специи.
С курицей особенно хорошо сочетаются паприка, сухой чеснок и готовые приправы для птицы. Можно выбрать что-то одно или собрать смесь по своему вкусу.
Сначала займемся капустой
Цветную капусту лучше не отправлять в форму совершенно сырой. За время приготовления курицы она может не успеть стать достаточно мягкой, и вместо нежной запеканки получится небольшое испытание для зубов.
Разберите капусту на небольшие соцветия и отварите в подсоленной воде 4–5 минут. Есть и более быстрый вариант - залить ее кипятком на 7–10 минут. После этого воду нужно хорошо слить.
Курица должна быть небольшими кусочками
Филе нарежьте примерно на 2–3-сантиметровые кусочки. Посолите, поперчите и добавьте специи. Немного свежего или сухого чеснока тоже будет кстати, если хочется сделать вкус выразительнее.
Отдельно приготовьте заливку: смешайте яйца со сметаной, добавьте немного соли и перца. Если сметана очень густая, влейте одну-две столовые ложки воды или молока. Смесь станет более жидкой и лучше распределится по всей форме.
Теперь соедините курицу, капусту и заливку. Перемешайте и переложите в форму, подходящую для аэрогриля. Форму можно предварительно слегка смазать сливочным маслом.
Есть один важный момент: не делайте слой слишком высоким. Так курица приготовится равномерно, а заливка хорошо схватится.
Сыр появляется в самом конце
Поставьте форму в аэрогриль на 22–25 минут при 170 градусах. Затем достаньте ее, щедро посыпьте запеканку тертым сыром и верните обратно.
Теперь температура должна быть выше - около 180 градусов, а времени понадобится еще 7–10 минут. Этого достаточно, чтобы сыр расплавился и покрыл запеканку аппетитной золотистой корочкой.
Сразу резать блюдо не стоит. Дайте ему постоять 5–7 минут после приготовления. За это время запеканка немного уплотнится, и порции будет проще переложить на тарелки.
Получается тот самый вариант ужина, когда продукты самые обычные, а результат выглядит так, будто над ним старались гораздо дольше.