Бутерброд, который легко заменить полноценным приемом пищи: всего несколько простых ингредиентов

Бутерброд вполне может быть полноценным приемом пищи - и для этого совсем не обязательно сооружать на хлебе башню из колбасы, сыра и майонеза. Достаточно правильно подобрать несколько ингредиентов, и обычный перекус превратится в сытное и при этом довольно легкое блюдо.

Главное здесь - основа. Лучше взять ломтик цельнозернового, ржаного или бездрожжевого хлеба. Его можно слегка подсушить в тостере или на сухой сковороде: хрустящая корочка сразу делает бутерброд интереснее.

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Дальше в дело идет авокадо. Половину спелого плода можно размять вилкой, а можно просто нарезать кусочками - особой разницы нет, все зависит от желаемой текстуры. Немного лимонного сока, щепотка соли и капля оливкового масла по желанию сделают вкус ярче.

Теперь пора добавить свежесть и объем. На авокадо выложите несколько листьев шпината, рукколы или другой зелени, а сверху - тонкие ломтики огурца или помидора.

Осталось самое сытное - яйцо. Подойдет обычное вареное, нарезанное кружочками, или пашот, который можно аккуратно положить целиком. Сверху достаточно добавить немного свежемолотого перца.

Получается тот самый вариант, когда еда готовится буквально за несколько минут, но выглядит и ощущается гораздо интереснее привычного бутерброда с колбасой. А ингредиенты можно держать под рукой и собирать такой перекус хоть утром, хоть в середине рабочего дня.

Ингредиенты на 1 порцию

1 ломтик цельнозернового, ржаного или бездрожжевого хлеба;

½ спелого авокадо;

1 яйцо - вареное или пашот;

несколько листьев шпината, рукколы или другой зелени;

несколько ломтиков огурца или помидора;

щепотка соли;

свежемолотый перец;

несколько капель оливкового масла - по желанию;

лимонный сок - по вкусу.

Как приготовить

Подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разомните вилкой или нарежьте кусочками, смешайте с небольшим количеством лимонного сока и щепоткой соли. Выложите авокадо на хлеб, сверху добавьте зелень и овощи. Завершите бутерброд яйцом и свежемолотым перцем. Несколько минут - и готово.