Три картофелины и пачка творога: ужин, который удивляет простотой

Иногда для вкусного ужина совсем не нужен полный холодильник. Трех картофелин, пачки творога, яйца и небольшого кусочка сыра достаточно, чтобы приготовить сытную запеканку с хрустящей корочкой и мягкой начинкой. И времени понадобится около получаса.
Что понадобится на 2 порции
- 3 средние картофелины
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 50–70 г твердого сыра
- 2 ст. ложки сметаны
- соль по вкусу
- черный перец по вкусу
- сушеный или свежий чеснок по желанию
- укроп или зеленый лук по желанию
Творог лучше оценить до начала приготовления. Если он суховат, добавьте еще немного сметаны. Влажному творогу дополнительная жидкость не понадобится.
Все смешать - и в духовку
Картофель очистите и натрите на крупной терке. Немного посолите, оставьте на пять минут, а затем тщательно отожмите. Этот шаг лучше не пропускать: лишняя жидкость может сделать запеканку слишком водянистой.
Творог смешайте с яйцом и сметаной, добавьте перец, чеснок и немного соли. Если хочется более выразительного вкуса, можно добавить укроп или зеленый лук.
Теперь соедините картофель с творожной массой и хорошо перемешайте. Получившуюся смесь переложите в небольшую форму, разровняйте и щедро посыпьте тертым сыром.
Запекайте при 190 градусах примерно 30–40 минут. Ориентироваться лучше не только на часы: сверху должна появиться золотистая корочка, а картофель внутри стать мягким.
Готовому блюду стоит дать постоять 5–10 минут. За это время запеканка немного схватится, и ее будет проще аккуратно нарезать.
Откуда берется та самая румяная корочка
Здесь все довольно просто: хорошо отжатый картофель и невысокий слой. Оптимальная высота запеканки - около 3–4 сантиметров, тогда она успевает приготовиться внутри и красиво подрумяниться сверху.
Если хочется особенно аппетитной корочки, за последние пять минут можно включить верхний нагрев или гриль. Но далеко отходить от духовки не стоит - сыр может зарумяниться буквально за пару минут.
Получается тот самый случай, когда обычные продукты неожиданно складываются в полноценный домашний ужин. Без долгой готовки и без списка из десятка ингредиентов.