Три картофелины и пачка творога: ужин, который удивляет простотой

Иногда для вкусного ужина совсем не нужен полный холодильник. Трех картофелин, пачки творога, яйца и небольшого кусочка сыра достаточно, чтобы приготовить сытную запеканку с хрустящей корочкой и мягкой начинкой. И времени понадобится около получаса.

Что понадобится на 2 порции

3 средние картофелины

200 г творога

1 яйцо

50–70 г твердого сыра

2 ст. ложки сметаны

соль по вкусу

черный перец по вкусу

сушеный или свежий чеснок по желанию

укроп или зеленый лук по желанию

Творог лучше оценить до начала приготовления. Если он суховат, добавьте еще немного сметаны. Влажному творогу дополнительная жидкость не понадобится.

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Все смешать - и в духовку

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Немного посолите, оставьте на пять минут, а затем тщательно отожмите. Этот шаг лучше не пропускать: лишняя жидкость может сделать запеканку слишком водянистой.

Творог смешайте с яйцом и сметаной, добавьте перец, чеснок и немного соли. Если хочется более выразительного вкуса, можно добавить укроп или зеленый лук.

Теперь соедините картофель с творожной массой и хорошо перемешайте. Получившуюся смесь переложите в небольшую форму, разровняйте и щедро посыпьте тертым сыром.

Запекайте при 190 градусах примерно 30–40 минут. Ориентироваться лучше не только на часы: сверху должна появиться золотистая корочка, а картофель внутри стать мягким.

Готовому блюду стоит дать постоять 5–10 минут. За это время запеканка немного схватится, и ее будет проще аккуратно нарезать.

Откуда берется та самая румяная корочка

Здесь все довольно просто: хорошо отжатый картофель и невысокий слой. Оптимальная высота запеканки - около 3–4 сантиметров, тогда она успевает приготовиться внутри и красиво подрумяниться сверху.

Если хочется особенно аппетитной корочки, за последние пять минут можно включить верхний нагрев или гриль. Но далеко отходить от духовки не стоит - сыр может зарумяниться буквально за пару минут.

Получается тот самый случай, когда обычные продукты неожиданно складываются в полноценный домашний ужин. Без долгой готовки и без списка из десятка ингредиентов.