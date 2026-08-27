Туфахия - яблоки с орехами по-боснийски: необычный десерт из самых простых продуктов

Если дома есть несколько яблок и горсть грецких орехов, шарлотка - далеко не единственный вариант.

В Боснии и Герцеговине из этих совершенно привычных продуктов готовят туфахию: целое яблоко недолго варят в сладком лимонном сиропе, наполняют ореховой начинкой, охлаждают и украшают взбитыми сливками.

Выглядит десерт так, будто ради него пришлось провести половину дня на кухне. На практике самое сложное здесь - аккуратно вынуть сердцевину яблока и не съесть орехи раньше времени.

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Быстрая карточка рецепта

Время приготовления: около 40 минут + охлаждение

Порции: 6

Сложность: легко

Способ приготовления: на плите

Главный ингредиент: яблоки

Ингредиенты для туфахии

Для яблок

яблоки - 6 шт.;

вода - 500 мл;

сахар - 300 г;

лимонный сок - 2–3 ст. л.;

ванильный сахар - 1 ч. л.

Для ореховой начинки

грецкие орехи - 120 г;

сливочное масло - 15 г;

сироп от яблок - 3–4 ст. л.

Для подачи

сливки жирностью 30–35% - 150 мл;

сахарная пудра - 1 ст. л.;

грецкие орехи - небольшая горсть.

По желанию можно добавить немного корицы.

Какие яблоки лучше выбрать

Вот здесь сорт действительно имеет значение.

Нужны плотные кисло-сладкие яблоки, которые после нагревания сохраняют форму. Слишком мягкое и переспелое яблоко может превратиться в пюре ещё до того, как вы успеете наполнить его орехами.

Подойдут, например, Granny Smith, Jonagold, Idared или другие плотные сорта.

И желательно выбирать яблоки примерно одинакового размера - тогда они приготовятся одновременно.

Как приготовить туфахию пошагово

1.Подготовьте яблоки

Яблоки очистите от кожуры.

Аккуратно удалите сердцевину со стороны плодоножки, стараясь не прорезать яблоко насквозь. Должна получиться глубокая полость для начинки, но снизу яблоко должно оставаться закрытым.

Сразу сбрызните очищенные яблоки лимонным соком - так они не успеют потемнеть.

2.Сделайте сироп

В широкую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и ванильный сахар.

Нагревайте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте лимонный сок и доведите сироп до слабого кипения.

3.Отварите яблоки

Положите яблоки в горячий сироп.

Варите на небольшом огне примерно 8–12 минут, осторожно переворачивая, чтобы они прогревались равномерно.

Главное правило туфахии: яблоко должно стать мягким, но всё ещё хорошо держать форму.

Если нож входит без большого сопротивления - пора доставать.

4.Приготовьте ореховую начинку

Грецкие орехи измельчите, но не превращайте полностью в муку. Когда остаются небольшие кусочки, начинка получается интереснее по текстуре.

Смешайте орехи со сливочным маслом и 3–4 ст. л. горячего сиропа.

Получится влажная ароматная масса, которая легко держится внутри яблока.

Если хочется, добавьте щепотку корицы.

5.Наполните яблоки

Готовые яблоки аккуратно достаньте шумовкой и дайте им немного остыть.

Плотно наполните каждое ореховой смесью.

В форму или небольшие пиалы налейте немного сиропа и поставьте туда яблоки.

6.Охладите

Туфахию обычно подают охлаждённой.

Поставьте яблоки в холодильник минимум на 1–2 часа. За это время сироп пропитает яблоко, а ореховая начинка станет плотнее.

7.Добавьте сливки

Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до мягких пиков.

Перед подачей положите сверху каждого яблока хорошую ложку сливок и посыпьте рублеными орехами.

Получается тот редкий десерт, где украшение одновременно выполняет важную работу: сливки смягчают сладость сиропа.

Маленькие хитрости

Не переваривайте яблоки. Лучше вынуть их на минуту раньше, чем на минуту позже. В горячем виде они ещё некоторое время продолжают размягчаться.

Берите широкую кастрюлю. Яблоки желательно поставить в один слой - так их проще аккуратно переворачивать.

Не измельчайте орехи в пыль. Небольшие кусочки дают приятный контраст мягкому яблоку.

Не выливайте сироп. Именно с небольшим количеством холодного сиропа туфахия особенно хороша.

Готовьте заранее. Это удобный десерт для гостей: яблоки можно сделать утром или даже вечером накануне, а сливки добавить уже перед подачей.

Чем заменить ингредиенты

Нет грецких орехов - можно попробовать фундук или миндаль.

Нет жирных сливок - подойдет густой греческий йогурт. Это уже не классическая подача, зато получится менее сладко.

В ореховую начинку можно добавить немного изюма или мелко нарезанного чернослива.

А любителям специй стоит попробовать щепотку корицы.

5 вариантов туфахии

С изюмом

Добавьте к орехам 2–3 ст. л. изюма. Если десерт готовится только для взрослых, изюм можно предварительно ненадолго замочить в роме.

С черносливом

Мелко нарезанный чернослив делает начинку более насыщенной и чуть менее сладкой.

С корицей

Самая простая вариация: щепотка корицы в ореховую начинку и немного сверху.

С миндалём

Часть грецких орехов замените измельчённым миндалём.

С йогуртом вместо сливок

Густой натуральный йогурт хорошо работает, если хочется освежить довольно сладкий десерт.

Частые ошибки

Яблоки развалились

Скорее всего, они были слишком мягкими или слишком долго варились.

Для туфахии нужны плотные яблоки, а проверять их лучше уже через 7–8 минут.

Начинка высыпается

Добавьте ещё ложку горячего сиропа. Ореховая смесь должна быть влажной и слегка липкой.

Получилось слишком сладко

Не нужно заливать яблоко целой чашкой сиропа при подаче. Достаточно нескольких ложек.

Сливки или несладкий густой йогурт тоже хорошо балансируют сладость.

Яблоки потемнели

Очищайте их непосредственно перед приготовлением и сразу сбрызгивайте лимонным соком.

Сливки растеклись

Не кладите их на тёплые яблоки. Туфахия должна полностью охладиться.

Как хранить туфахию

Без сливок яблоки спокойно простоят в закрытом контейнере в холодильнике до 2–3 дней.

Сливки лучше взбивать непосредственно перед подачей или хотя бы хранить отдельно.

Замораживать туфахию не стоит: после разморозки структура яблок заметно ухудшится.

Почему этот десерт стоит попробовать

По набору продуктов туфахия почти обманчиво проста: яблоки, сахар, лимон, орехи и немного сливок.

Но после получаса на кухне обычное яблоко неожиданно превращается в настоящий десерт - мягкое и прохладное, с кислинкой, сладким сиропом и плотной ореховой серединкой.

И это хороший вариант для того вечера, когда пирог печь совершенно не хочется, а поставить к чаю что-нибудь домашнее всё-таки хочется. Здесь даже духовку включать не придётся.