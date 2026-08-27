Этот сливовый пирог читатели требовали вернуть в газету каждый год: проверила, почему рецепт пережил больше сорока лет

У этого пирога совершенно непропорциональная слава. В составе нет шоколада, крема, нескольких коржей или редкой кондитерской техники. Масло, сахар, два яйца, мука и сливы. В 1983 году журналистка Мариан Буррос опубликовала рецепт в The New York Times без особой помпы, а потом началось странное: читатели стали просить напечатать его снова.

Газета возвращала сливовый пирог каждую осень вплоть до 1989 года. Когда редакция решила, что на этот раз публикация точно последняя, рецепт напечатали крупнее обычного и окружили пунктирной рамкой, чтобы его наконец вырезали и сохранили. Не помогло, в редакцию снова полетели письма. Со временем пирог стал одним из самых запрашиваемых рецептов в истории издания.

Секрет становится понятен после первой же попытки. Густое масляное тесто поднимается вокруг слив, сок пропитывает мякиш, сверху появляется тонкая сахарно-коричная корочка, а сами фрукты превращаются в густые кисло-сладкие карманы. Пирог выглядит щедро, пахнет началом осени и спокойно прощает небольшие отклонения от рецепта.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

В первой версии 1983 года использовали целую чашку сахара, позже количество уменьшили до трёх четвертей чашки. Берём более поздний вариант, 150 г: сладости хватает, а вкус слив остаётся главным. Основные пропорции сохраняем почти без изменений.

Сливовый пирог из The New York Times

Время: около 1 часа 20 минут плюс охлаждение

Порции: 8

Сложность: простая

Форма: разъёмная, 22 см

Лучше всего есть: тёплым или комнатной температуры, после 30-40 минут отдыха

Ингредиенты

Для теста

сливочное масло, 115 г

сахар, 150 г

яйца, 2 крупные

пшеничная мука, 125 г

разрыхлитель, 1 чайная ложка

соль, 1 небольшая щепотка

Масло нужно заранее достать из холодильника. Оно должно легко продавливаться пальцем, но не выглядеть растопленным или блестящим.

Яйца тоже лучше использовать комнатной температуры. Холодные яйца хуже соединяются с взбитым маслом, и масса может пойти мелкими крупинками. На вкус это почти не повлияет, но тесто получится менее гладким.

Муки здесь действительно немного. Не добавляйте ещё несколько ложек только потому, что тесто выглядит мягким. Именно такое соотношение даёт пирогу влажный, нежный мякиш.

Для сливовой верхушки

небольшие тёмные сливы, 10-12 штук, около 600-700 г

сахар, 1-2 столовые ложки

молотая корица, 1 чайная ложка

лимонный сок, 1-2 чайные ложки

Лучше всего подходят сливы типа венгерки: небольшие, плотные, тёмные, с выраженной кислинкой. Их удобно разрезать пополам, и они не выпускают слишком много воды.

Если сливы крупные, хватит 7-8 штук. Половинки в этом случае можно дополнительно разрезать на толстые четвертинки.

Количество сахара сверху зависит от фруктов. Очень сладким сливам достаточно одной ложки, кислым можно дать две.

Для формы и подачи

сливочное масло, 5-10 г

сахарная пудра, по желанию

взбитые сливки, густая сметана или ванильное мороженое

свежие сливы, по желанию

Оригинальный рецепт допускает разные размеры формы, но в форме диаметром 22 см пирог получается достаточно высоким, а сливы красиво погружаются в мякиш.

Сахарная пудра не обязательна. На поверхности и без неё появляется привлекательная корочка с корицей и запечённым сливовым соком.

Как готовить

1. Подготовьте форму, духовку и сливы

Разогрейте духовку до 175 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Дно разъёмной формы застелите пергаментом. Борта слегка смажьте сливочным маслом. Если форма давно используется и может пропускать сок, поставьте её на обычный противень.

Сливы вымойте и хорошо обсушите. Разрежьте каждую вдоль естественной бороздки, поверните половинки в разные стороны и удалите косточки.

Не посыпайте сливы сахаром заранее. Они быстро начнут отдавать сок, который останется в миске, вместо того чтобы попасть в пирог.

2. Взбейте масло с сахаром

Мягкое сливочное масло переложите в большую миску. Добавьте 150 г сахара и взбивайте миксером около 3-4 минут.

Сначала масса будет тяжёлой и зернистой, затем заметно посветлеет и станет пышнее. Сахар полностью не растворится, это нормально.

Один раз остановите миксер и соберите масло со стенок миски лопаткой. Если оставить его по краям, тесто перемешается неравномерно.

Не пытайтесь ускорить процесс растопленным маслом. С ним пирог тоже испечётся, но мякиш получится более плотным и жирным, без той мягкой структуры, за которую любят этот рецепт.

3. Добавьте яйца и сухие продукты

По одному добавьте яйца. После каждого взбивайте массу около 30 секунд, чтобы яйцо полностью соединилось с маслом.

Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль. Просейте сухие продукты в миску.

Перемешивайте на самой низкой скорости только до исчезновения муки. Можно закончить работу лопаткой, подняв тесто со дна несколько раз.

Готовое тесто получится густым, мягким и липким. Оно не льётся с венчика, а медленно сползает тяжёлой лентой.

Долго взбивать его после добавления муки не нужно. Чем активнее развивается клейковина, тем плотнее станет готовый мякиш.

4. Распределите тесто в форме

Переложите тесто в подготовленную форму. Разровняйте поверхность лопаткой или обратной стороной ложки.

Слой покажется невысоким. Не беспокойтесь, во время выпечки он заметно поднимется и заполнит пространство между сливами.

Удобно слегка смочить ложку водой или смазать каплей растительного масла. Тогда густое тесто не будет постоянно прилипать.

Старайтесь сделать слой одинаковой толщины, особенно возле бортов. Слишком тонкий край быстро подрумянится, пока центр ещё будет готовиться.

5. Разложите сливы и добавьте коричную посыпку

Положите половинки слив на тесто кожицей вверх, срезом вниз. Располагайте их достаточно плотно, но не вдавливайте глубоко.

Если между сливами остаются небольшие промежутки, это нормально. Тесто поднимется и заполнит их.

Сбрызните фрукты лимонным соком. Смешайте сахар с корицей и равномерно посыпьте всю поверхность.

Кожица во время выпечки частично сохранит форму и удержит сок внутри. Постепенно сливы сами опустятся, а тесто поднимется вокруг них.

Не пытайтесь полностью утопить фрукты до духовки. В таком случае большая часть слив окажется на дне и может сделать нижний слой слишком влажным.

6. Выпекайте до золотистой корочки

Поставьте форму на средний уровень духовки. Выпекайте около 50-60 минут.

Через 45 минут проверьте пирог. Поверхность должна стать золотистой, края немного отойти от формы, а сливовый сок, густо пузыриться вокруг фруктов.

Воткните деревянную шпажку в участок теста между сливами. Она должна выйти без сырой массы, несколько влажных крошек допустимы.

Если верх уже хорошо подрумянился, а центр ещё сыроват, свободно накройте форму листом фольги и продолжайте выпекать ещё 7-10 минут.

Не ориентируйтесь на сливовый сок на шпажке. Он останется влажным даже у полностью готового пирога. Проверять нужно именно мякиш.

7. Остудите и только потом снимите форму

Достаньте пирог из духовки и оставьте в форме примерно на 30 минут.

Сразу после выпечки мякиш очень нежный, а сливовый сок ещё жидкий. Если открыть форму слишком рано, край может надломиться.

Проведите тонким ножом вдоль борта и аккуратно снимите кольцо. Переложите пирог на блюдо вместе с основанием либо осторожно сдвиньте с пергамента после полного охлаждения.

Подавайте тёплым, комнатной температуры или холодным. В первый день мякиш особенно мягкий, на следующий сливовый сок распределяется внутри и вкус становится ещё более собранным.

Почему читатели ждали его каждую осень

Дело вряд ли только в простоте. Быстрых пирогов существует много, но этот оказался привязан к конкретному моменту года.

Небольшие тёмные сливы появляются в конце лета, дни становятся короче, и кухня впервые за несколько месяцев снова начинает пахнуть корицей и горячим маслом. Рецепт постепенно превратился в сезонный сигнал: лето заканчивается, можно включать духовку.

Когда The New York Times попыталась прекратить ежегодную публикацию, читатели воспринимали это уже не как исчезновение одного рецепта, а как отмену знакомой осенней традиции. Газету завалили письмами, и история последней публикации стала почти такой же известной, как сам пирог.

Почему такой простой состав работает

Масла и сахара здесь достаточно, чтобы получить сдобный мягкий мякиш, но муки сравнительно мало. Поэтому пирог не становится сухим и хлебным.

Сливы лежат непосредственно на тесте и постепенно опускаются в него. Их сок не уходит в отдельную начинку, а пропитывает окружающий мякиш.

Сахар с корицей на поверхности создаёт тонкую хрустящую корочку. Под ней сливы становятся почти джемовыми, но сохраняют отдельные кусочки.

Лимонный сок нужен в небольшом количестве. Он не делает пирог лимонным, просто подчёркивает кислинку слив и не даёт вкусу стать приторным.

Какие сливы подходят лучше всего

Идеальный вариант, небольшая тёмная венгерка. У неё плотная мякоть, легко отделяющаяся косточка и достаточно яркая кислинка.

Крупные круглые сливы тоже подходят. Разрежьте половинки ещё раз и разложите четвертинки кожицей вверх.

Совсем мягкие переспелые плоды дадут много жидкости. Пирог останется вкусным, но центр может дольше пропекаться, а разрез получится менее аккуратным.

Очень твёрдые сливы можно использовать, если они уже обладают хорошим ароматом. Во время часа в духовке мякоть успеет размягчиться.

Если плоды совсем сладкие, сократите сахар для посыпки и используйте полные две чайные ложки лимонного сока.

Почему сливы кладут кожицей вверх

Такой способ выглядит немного странно до выпечки, зато даёт лучший результат.

Кожица частично удерживает сок внутри половинки. Мякоть постепенно размягчается, становится густой и почти джемовой, а не сразу растекается по поверхности.

Кроме того, тёмная кожица красиво контрастирует с золотым тестом. После духовки верх выглядит ярче, чем при укладке срезом вверх.

Не переживайте, если некоторые половинки почти полностью исчезнут в мякише. Это одна из особенностей пирога, а не ошибка сборки.

Сколько сахара использовать

Оригинальная версия 1983 года содержала целую чашку сахара. Позднее количество уменьшили до трёх четвертей чашки, примерно 150 г.

Для большинства современных слив 150 г в тесте вполне достаточно. Ещё 15-25 г идут на поверхность.

Сокращать сахар до 70-80 г я бы не советовал. Он отвечает не только за сладость, но и за влажность, цвет корочки и структуру мякиша.

Если хочется менее сладкого результата, уменьшите именно посыпку сверху и возьмите кислые сливы.

Какой должна быть консистенция теста

Тесто заметно гуще, чем у шарлотки. Оно не растекается самостоятельно по форме, его приходится распределять ложкой.

Это правильная консистенция. Густая основа удерживает сливы на поверхности в начале выпечки, а затем медленно поднимается между ними.

Если масса получилась почти жидкой, вероятно, масло было слишком тёплым или яйца очень крупными. Уберите миску на 10 минут в холодильник.

Если тесто кажется чрезмерно плотным и с трудом перемешивается, проверьте количество муки. Одной чашке соответствует примерно 125 г, а не 200-250 г.

Какую форму выбрать

Для указанного количества продуктов лучше всего подходит круглая форма диаметром 22 см.

В форме 20 см пирог получится выше и может потребовать дополнительных 10 минут в духовке.

В форме 24-25 см слой будет ниже, сливы займут почти всю поверхность, а время приготовления может сократиться до 45-50 минут.

Разъёмная форма удобнее для подачи, но под неё лучше поставить противень. Сливовый сок иногда просачивается через соединение дна и борта.

Керамическую форму тоже можно использовать. В ней пирог подают прямо на стол, не пытаясь вынуть целиком.

Как понять, что пирог действительно готов

Цвет поверхности должен быть уверенно золотистым, не бледным.

По краям тесто становится плотным и немного отходит от стенок. Центр не должен заметно колыхаться при лёгком движении формы.

Шпажку вставляйте в тесто, а не в сливу. Сырого кремообразного следа на ней быть не должно.

Если сомневаетесь, дайте пирогу ещё 5 минут под фольгой. Небольшое дополнительное время безопаснее, чем влажный непропечённый центр.

При этом держать выпечку в духовке лишние 20 минут тоже не стоит. После остывания мякиш становится плотнее сам.

Главные ошибки

Использовали растопленное масло

Тесто теряет воздушность и получается более тяжёлым.

Добавили слишком много муки

Пирог становится сухим и начинает напоминать обычный кекс со сливами.

Сливы заранее смешали с сахаром

Фрукты отдают сок в миску, а поверхность пирога получает меньше вкуса и влаги.

Фрукты глубоко вдавили

Сливы опускаются на дно и создают слишком мокрый нижний слой.

Форму открыли сразу после духовки

Горячий край может сломаться, а сок, вытечь на блюдо.

Проверили шпажкой прямо в сливе

Влажный след принимают за сырое тесто и пересушивают пирог лишними минутами.

Можно ли заменить сливы другими фруктами

Да, сама основа выдерживает разные сезонные фрукты.

Хорошо подходят:

абрикосы

персики

нектарины

груши

яблоки

черника

вишня без косточек

Сочные ягоды лучше предварительно обсушить и слегка припылить крахмалом.

Яблоки и груши нарезайте не половинками, а толстыми дольками. Они плотнее слив и готовятся немного иначе.

Однако хотя рецепт легко принимает замены, именно тёмные сливы дают тот самый вкус, с которым связана его газетная история.

Можно ли приготовить заранее

Да. Пирог спокойно выдерживает сутки при комнатной температуре под колпаком, если в помещении не жарко.

На следующий день сливовый сок глубже пропитывает мякиш. Корочка становится мягче, зато вкус фруктов ощущается сильнее.

Для подачи пирог можно прогреть 8-10 минут при 150 градусах.

Сахарной пудрой посыпайте непосредственно перед столом. На влажной поверхности она быстро растворится.

Как заморозить

Пирог прославился ещё и тем, что хорошо переносит заморозку. Сама Мариан Буррос писала о приготовлении нескольких тортов в сезон и хранении их в морозильнике.

Полностью остудите выпечку. Заверните целиком или отдельными кусками сначала в пищевую плёнку, затем в фольгу.

Храните до двух месяцев.

Размораживайте в холодильнике или при комнатной температуре. Перед подачей прогрейте около 10-15 минут при 150 градусах.

После разогрева мякиш снова становится мягким, а корица и сливовый сок пахнут почти как в день выпечки.

С чем подать

Пирог хорош и без дополнений, особенно пока остаётся немного тёплым.

Для более нарядной подачи добавьте:

шарик ванильного мороженого

мягкие взбитые сливки

густую сметану

греческий йогурт

ложку крем-фреш

свежие сливовые дольки

Мороженое постепенно тает на тёплом куске и смешивается с кислым сливовым соком.

Сметана или йогурт дают более спокойную подачу и особенно хорошо подходят к сладкой версии пирога.

Как итог

Рецепт пережил больше сорока лет не благодаря сложной истории приготовления. Скорее наоборот, его трудно забыть именно из-за простоты.

Нужно взбить масло с сахаром, добавить яйца и муку, разложить сливы и поставить форму в духовку. Через час на столе появляется пирог с золотым мякишем, тёмными джемовыми фруктами и коричной корочкой.

В 1989 году читателям фактически предложили вырезать рецепт и больше не просить. Они всё равно попросили. После первой удачной формы их настойчивость уже не кажется странной.