Помидоры по-корейски за 10 минут: закуска, которую хочется готовить весь август

Есть момент в конце лета, когда обычный салат из помидоров уже немного надоел, а отправлять всё подряд в банки совсем не хочется. Тогда и пригодится этот рецепт. Помидоры остаются свежими и сочными, но после нескольких часов в холодильнике впитывают чеснок, сладкий перец, зелень и пряный маринад. Получается холодная закуска с ярким вкусом, которую можно поставить и рядом с ужином, и на большой стол.

Активной работы здесь действительно минут на десять. Нарезали помидоры, быстро измельчили заправку, сложили всё в стеклянную форму и убрали охлаждаться. Никакой варки, стерилизации и ожидания до зимы. Уже вечером помидоры становятся ароматными, блестящими от маринада и заметно интереснее привычной овощной тарелки.

Помидоры по-корейски быстрого приготовления

Время: 10 минут, плюс 4 часа на маринование

Порции: 4-6

Сложность: простая

Ёмкость: стеклянная форма или контейнер с крышкой

Лучше всего есть: хорошо охлаждёнными, через 4-12 часов после приготовления

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Ингредиенты

Для основы

спелые плотные помидоры, 1 кг

Лучше брать помидоры среднего размера, мясистые и достаточно упругие. Они хорошо пропитываются заправкой, но не расползаются в контейнере после нескольких часов в холодильнике.

Слишком мягкие и переспелые плоды для этого рецепта не очень подходят. Они быстро отдадут сок, и вместо аккуратной закуски получится почти холодный томатный соус с кусочками.

Небольшие сливовидные помидоры можно разрезать пополам. Более крупные лучше делить на четыре или шесть частей, чтобы маринад попадал на срезы и быстрее проникал внутрь.

Для ароматной овощной смеси

красный сладкий перец, 1 крупный

чеснок, 4-5 зубчиков

острый красный перец, половина небольшого стручка

петрушка, около 20 г

укроп, около 15 г

Сладкий перец даёт заправке не столько остроту, сколько свежий овощной вкус и красивый красный цвет. Лучше выбрать сочный мясистый перец без мягких участков.

Количество острого перца можно менять. Для спокойной версии хватит нескольких тонких колец без семян. Если хочется более заметной остроты, используйте половину небольшого стручка вместе с частью семян.

Зелень должна быть свежей и хорошо обсушенной. Вода, оставшаяся на петрушке и укропе, сделает заправку более жидкой и разбавит её вкус.

Для маринада

растительное масло без выраженного запаха, 60 мл

столовый уксус 9%, 30 мл

сахар, 1,5 столовой ложки

соль, 1,5 чайной ложки

молотый кориандр, 1 чайная ложка

чёрный перец, половина чайной ложки

Масло лучше брать нейтральное. Оливковое с яркой горчинкой может перетянуть вкус на себя, поэтому обычное рафинированное подсолнечное здесь работает надёжнее.

Уксус отвечает за свежую кислинку и одновременно помогает помидорам быстрее впитать остальные ароматы. Если не любите выраженную кислоту, начните с 20 мл, попробуйте заправку и только потом добавляйте остальное.

Кориандр даёт рецепту узнаваемый пряный характер. Его лучше не убирать полностью, иначе помидоры будут напоминать обычный салат с чесноком. При этом увеличивать количество тоже не стоит, одна чайная ложка на килограмм помидоров вполне справляется.

Как готовить

1. Подготовьте помидоры

Помидоры тщательно вымойте и обсушите. Удалите плотные участки возле плодоножек.

Небольшие плоды разрежьте пополам. Средние разделите на четыре части, крупные можно нарезать на шесть широких долек.

Старайтесь делать куски примерно одного размера. Тогда они промаринуются равномерно, и в контейнере не окажется одновременно слишком мягких ломтиков и почти свежих крупных частей.

Тонко резать помидоры не нужно. У этой закуски особенно хороша именно плотная, сочная середина, которая остаётся внутри крупной дольки.

2. Подготовьте перец, чеснок и зелень

Сладкий перец разрежьте, удалите плодоножку, семена и светлые перегородки. Мякоть нарежьте крупными кусочками, идеальная аккуратность здесь не требуется.

Очистите чеснок. Острый перец нарежьте колечками. Для умеренной остроты удалите семена, для более яркой оставьте небольшую их часть.

Петрушку и укроп промойте, тщательно обсушите и крупно нарежьте. Несколько красивых веточек можно сразу отложить для подачи.

Вся эта смесь дальше отправится в блендер, поэтому долго работать ножом не придётся. Достаточно сделать кусочки такими, чтобы техника легко с ними справилась.

3. Измельчите ароматную основу

Переложите сладкий перец, острый перец, чеснок и примерно половину зелени в чашу блендера или небольшого кухонного комбайна.

Измельчайте короткими импульсами. Нужна сочная, достаточно мелкая, но всё ещё неоднородная масса. В ней должны оставаться заметные крупинки перца, зелени и чеснока.

Не превращайте овощи в гладкое пюре. Слишком жидкая смесь быстро стечёт на дно формы, а на самих помидорах почти ничего не останется.

Если блендера нет, сладкий перец, чеснок и зелень можно очень мелко нарезать ножом. Это займёт чуть больше времени, но на результате почти не скажется.

4. Смешайте маринад

В отдельной миске соедините растительное масло, уксус, сахар, соль, кориандр и чёрный перец.

Размешивайте венчиком или ложкой около минуты. Полностью растворить сахар и соль необязательно, но крупные кристаллы на дне оставаться не должны.

Добавьте измельчённую овощную смесь и оставшуюся зелень. Ещё раз хорошо перемешайте. Заправка получится густой, яркой и очень ароматной.

Попробуйте небольшое количество. На этом этапе вкус должен казаться чуть более насыщенным, солёным и кислым, чем хотелось бы есть ложкой. Помидоры дадут сок и заметно смягчат маринад.

Если заправка кажется слишком острой, добавьте ещё немного масла. Если не хватает свежести, влейте дополнительную чайную ложку уксуса.

5. Соберите закуску

На дно широкой стеклянной формы или контейнера положите несколько ложек заправки.

Сверху выложите слой помидоров срезами вверх. Распределите по ним ещё часть смеси, стараясь, чтобы перец, чеснок и зелень попадали на каждый кусок.

Продолжайте чередовать помидоры и заправку. Последним слоем должен остаться маринад.

Слишком плотно утрамбовывать помидоры не стоит. Между дольками должно оставаться немного пространства, куда постепенно стечёт ароматный сок.

Широкая невысокая форма в этом рецепте удобнее узкой банки. Помидоры меньше давят друг на друга, не мнутся, а густую заправку проще распределить по всей поверхности.

6. Уберите помидоры мариноваться

Закройте форму крышкой. Если используется посуда без крышки, плотно затяните её пищевой плёнкой.

Несколько раз осторожно наклоните ёмкость в разные стороны, чтобы жидкая часть маринада распределилась между слоями. Сильно встряхивать не нужно, иначе помидоры начнут ломаться.

Уберите закуску в холодильник минимум на 4 часа. Примерно через 1-2 часа форму можно достать и ещё раз аккуратно наклонить.

Если контейнер достаточно прочный и закрывается герметично, его можно осторожно перевернуть на несколько минут, а затем вернуть в обычное положение. Так верхние дольки тоже хорошо пропитаются.

Самый насыщенный вкус появляется после ночи в холодильнике. Помидоры успевают отдать немного сока, а маринад становится более цельным и ароматным.

7. Охладите и подавайте

Перед подачей достаньте форму из холодильника и очень аккуратно перемешайте содержимое широкой ложкой.

Выложите помидоры на большую светлую тарелку или в неглубокую миску. Сверху добавьте кусочки перца, чеснока и зелени, которые остались на дне контейнера.

Обязательно полейте закуску маринадом. За несколько часов он смешивается с помидорным соком и становится особенно вкусным.

Для более свежего вида добавьте немного нарезанной зелени непосредственно перед подачей. Много не нужно, основного аромата в маринаде уже достаточно.

Подавайте помидоры хорошо охлаждёнными. В таком виде особенно чувствуется контраст между плотной мякотью, прохладным соком и пряной чесночной заправкой.

Почему это больше, чем обычный салат из помидоров

В салате овощи обычно смешивают с заправкой и сразу несут на стол. Здесь всё работает иначе. Помидоры несколько часов стоят в холодильнике, постепенно отдают сок и одновременно впитывают масло, уксус, чеснок, кориандр и сладкий перец.

Вкус становится глубже, но сами помидоры всё ещё остаются свежими. Их не варят, не ошпаривают и не стерилизуют, поэтому мякоть не теряет летнюю сочность.

Ещё одна разница заключается в самой заправке. Это не просто масло с уксусом. Измельчённый перец и зелень превращают её почти в густой овощной соус, который остаётся на поверхности каждой дольки.

Именно поэтому закуска хорошо выглядит на фото. Красные помидоры блестят, зелень сохраняет цвет, а кусочки чеснока и перца делают тарелку живой и аппетитной.

Какие помидоры подходят лучше всего

Самый надёжный выбор, плотные сливовидные помидоры. В них обычно много мякоти и не слишком много жидкой середины, поэтому после маринования они сохраняют аккуратную форму.

Хорошо работают и обычные круглые помидоры среднего размера. Главное, чтобы кожица была целой, а мякоть не проминалась от лёгкого нажатия.

Очень крупные салатные сорта тоже можно использовать, но их лучше нарезать широкими дольками и не оставлять в маринаде дольше двух суток. У них более нежная структура, поэтому они быстрее становятся мягкими.

Черри смотрятся эффектно, но целыми их оставлять не стоит. Разрежьте каждый помидор пополам, иначе заправка почти не проникнет внутрь.

Можно смешать красные и жёлтые сорта. Вкус рецепта от этого почти не изменится, зато готовая тарелка получится более яркой.

Какой должна быть овощная заправка

Удачная заправка выглядит не как сок и не как гладкое пюре. Она достаточно густая, в ней заметны небольшие кусочки перца, чеснока и зелени.

Если измельчить всё слишком сильно, масса быстро разделится. Жидкость уйдёт вниз, а лёгкая овощная часть останется сверху и будет хуже распределяться.

Если кусочки получились слишком крупными, они тоже не успеют хорошо отдать аромат. Особенно это касается чеснока, большие куски могут оказаться слишком резкими.

Лучше всего включать блендер короткими импульсами и проверять результат после каждого. Обычно нескольких секунд вполне достаточно.

Готовая смесь должна легко набираться ложкой и медленно стекать с неё вместе с зеленью и кусочками перца.

Насколько острыми получатся помидоры

С половиной небольшого стручка без семян острота будет заметной, но спокойной. Её почувствуешь не сразу, а уже после чеснока и кориандра.

Для семейного стола можно положить только несколько колец острого перца. А тем, кто любит более яркие закуски, стоит оставить часть семян или использовать целую небольшую перчинку.

Учитывайте, что во время маринования острота распределяется по всему соусу. Заправка, которая сначала кажется умеренной, через несколько часов может стать выразительнее.

Исправить слишком острый вкус можно дополнительными помидорами или небольшой порцией растительного масла. Вода для этого не подходит, она разбавит маринад и сделает его менее насыщенным.

Какую ёмкость выбрать

Лучше всего использовать стеклянную форму с крышкой. Стекло не впитывает запах чеснока, не окрашивается от помидоров и позволяет видеть, как распределился маринад.

Подойдёт и качественный пищевой контейнер. Он должен закрываться достаточно плотно, чтобы ёмкость можно было осторожно наклонить.

Банка выглядит красиво, но для крупных долек не всегда удобна. Нижние помидоры получают больше маринада, верхние меньше, а перемешать содержимое, не повредив кусочки, довольно сложно.

Металлическую посуду для длительного маринования лучше не использовать. Уксус может вступить в реакцию с поверхностью и повлиять на вкус.

Главные ошибки

Слишком мягкие помидоры

Через несколько часов они потеряют форму и выпустят слишком много сока. Закуска останется вкусной, но выглядеть будет гораздо менее аккуратно.

Помидоры нарезали слишком мелко

Тонкие ломтики быстро размокают. Крупные дольки лучше сохраняют свежую середину и красивее смотрятся на тарелке.

Зелень плохо обсушили

Лишняя вода разбавляет заправку. Вкус становится слабее, а масло с овощной массой быстрее разделяются.

Превратили перец в жидкое пюре

Для этого рецепта нужна текстура. Небольшие кусочки сладкого перца и зелени должны оставаться заметными.

Сразу поставили на стол

Через десять минут после приготовления это будут просто свежие помидоры с яркой заправкой. Настоящий вкус появляется только после нескольких часов в холодильнике.

Сильно встряхивали контейнер

Помидоры могут помяться и сломаться. Ёмкость лучше медленно наклонять, придерживая крышку обеими руками.

Оставили надолго при комнатной температуре

Закуска готовится без тепловой обработки. После сборки её нужно убрать в холодильник и доставать только перед подачей.

Варианты, если хочется немного изменить рецепт

Для более свежего вкуса можно добавить к зелени небольшой пучок кинзы. Она заметно меняет аромат, поэтому лучше сначала заменить ею только часть петрушки.

Любителям кунжутных нот подойдёт половина чайной ложки кунжутного масла. Больше добавлять не стоит, оно очень насыщенное.

Если хочется лёгкой сладости, обычный сахар можно заменить таким же количеством мёда. Добавляйте его в маринад и размешивайте до полного соединения с маслом и уксусом.

Небольшая луковица тоже впишется в рецепт. Нарежьте её тонкими полукольцами и положите между слоями помидоров. Лучше взять сладкий красный лук, он мягче и красивее выглядит.

Для более хрустящей версии можно добавить тонкие полоски свежего огурца, но делать это лучше непосредственно перед подачей. После долгого маринования огурец даст слишком много воды.

Можно положить немного обжаренного кунжута уже на готовую тарелку. Он добавит текстуру, но не изменит основу рецепта.

Можно ли приготовить заранее

Да, эта закуска как раз становится лучше после паузы.

Удобнее всего собрать всё вечером и оставить в холодильнике на ночь. На следующий день помидоры уже полностью пропитаются, а вкус чеснока и кориандра станет более ровным.

Для вечернего стола можно приготовить их утром. Четырёх-шести часов вполне достаточно, особенно если один раз аккуратно перевернуть или наклонить контейнер.

Готовить за несколько дней до подачи не стоит. Помидоры постепенно отдают сок и становятся мягче, поэтому самая красивая текстура бывает в первые сутки.

Как хранить

Храните помидоры только в холодильнике, в плотно закрытой стеклянной форме или пищевом контейнере.

Лучше всего съесть их в течение двух суток. На третий день вкус всё ещё будет хорошим, но дольки станут мягче, а зелень потеряет часть свежего цвета.

Каждый раз берите помидоры чистой ложкой. Так они дольше сохранятся и не приобретут посторонний запах.

Оставшийся маринад выливать не обязательно. Им можно полить свежие овощи, запечённый картофель или кусочек горячего хлеба.

Для хранения при комнатной температуре этот рецепт не подходит. Это быстрая закуска, а не зимняя заготовка.

С чем подать

Помидоры по-корейски особенно хорошо работают рядом с простой горячей едой:

запечённым мясом

курицей

котлетами

жареным или запечённым картофелем

рисом

гречкой

рыбой

горячим лавашем

поджаренным багетом

молодым сыром

Их можно поставить на стол вместо обычного овощного салата. За счёт чеснока, перца и кориандра вкус получается достаточно насыщенным, поэтому сложный гарнир рядом не требуется.

Очень хорош и самый простой вариант: холодные помидоры, свежий хлеб и немного рассольного сыра. Хлебом удобно собирать маринад со дна тарелки, а солоноватый сыр хорошо оттеняет сладость спелых томатов.

Для большой компании лучше подать закуску в широкой неглубокой миске. Так красивые дольки останутся на виду, а заправка распределится по всей тарелке.

Как итог

Эти помидоры хороши своей простотой. На подготовку уходит около десяти минут, плита вообще не нужна, а через несколько часов в холодильнике получается полноценная холодная закуска с ярким летним вкусом.

Помидоры остаются сочными, сладкий перец добавляет свежесть, чеснок отвечает за характер, а кориандр делает аромат глубже. Особенно вкусным становится маринад, смешавшийся с помидорным соком.

В конце августа такой рецепт очень кстати. Он помогает использовать спелые помидоры без банок и стерилизации, выглядит праздничнее обычного салата и спокойно подходит к самому простому домашнему ужину. А если приготовить вечером и оставить до следующего дня, работы утром уже не останется: только открыть контейнер, переложить помидоры на красивую тарелку и обязательно полить их заправкой со дна.