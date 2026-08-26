Один надрез - и обычная тортилья превращается в идеальный конверт с начинкой

Каждый, кто хоть раз заворачивал ролл, знает эту боль: начинка вылезает с краёв, соус течёт по рукам, а к последнему укусу в лаваше остаётся один сыр. Соцсети нашли элегантное решение - и всё, что нужно, это один надрез ножом.

Приём под тегом #tortillahack давно и стабильно вирусится в TikTok и Instagram: короткие ролики, где лепёшку складывают «конвертиком» в четыре слоя, пересматривают и повторяют миллионы людей. Это тот случай, когда лайфхак не про технологии, а про геометрию.

Как сложить тортилью

Возьмите круглую пшеничную тортилью и сделайте один прямой надрез от центра до края - как если бы вы резали пиццу на один кусок, но не до конца.

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Мысленно разделите лепёшку на четыре сектора. В каждый выложите свою начинку: например, в один - яйцо, во второй - сыр, в третий - авокадо или ветчину, в четвёртый - зелень и соус. Теперь сложите тортилью по кругу: нижний сектор заворачивайте на соседний, тот - на следующий, пока не получится плотный треугольник со слоями.

Осталось обжарить конвертик на сухой сковороде по паре минут с каждой стороны - до румяной корочки и расплавленного сыра.

Почему это удобнее ролла

Надрез - вся суть фокуса. Благодаря ему лепёшка складывается внахлёст без разрывов и натяжения, а начинка оказывается запечатана внутри слоёв, а не собрана в одном рыхлом рулоне. Каждый «этаж» держит свой ингредиент, поэтому ничего не вываливается и не течёт.

Плюс это невероятно гибкий формат: одна и та же схема работает и для сытного завтрака, и для быстрого обеда, и для перекуса из того, что нашлось в холодильнике. Четыре сектора - четыре повода не выбрасывать остатки.

Попробуйте на ближайшем завтраке - обратно к обычным роллам возвращаться уже не захочется.