Тонкие, румяные и хрустящие: домашние чипсы, которые легко сделать в духовке

Иногда хочется именно чипсов - тонких, хрустящих и румяных. Но покупать целую пачку ради небольшого перекуса совсем необязательно: домашний вариант готовится из нескольких картофелин, небольшого количества масла и специй.

Главное здесь - нарезать картофель как можно тоньше и хорошо убрать лишнюю влагу. Тогда ломтики успеют подрумяниться и приобрести ту самую хрустящую текстуру.

Что понадобится

4 средние картофелины

1–2 столовые ложки растительного масла

соль по вкусу

паприка, сухой чеснок, черный перец или прованские травы - по желанию

Как приготовить чипсы

Картофель можно очистить, а можно оставить кожуру - в последнем случае клубни нужно тщательно вымыть. Затем нарезать их очень тонкими кружочками. Проще всего воспользоваться теркой-мандолиной или овощечисткой, но острый нож тоже подойдет.

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Нарезанные ломтики стоит промыть холодной водой. Это поможет убрать часть крахмала, после чего картофель нужно тщательно промокнуть бумажными полотенцами. Влага здесь лишняя: сухие ломтики лучше подрумяниваются и становятся хрустящими.

Переложите картофель в миску, добавьте масло, немного соли и выбранные специи. Перемешайте аккуратно, чтобы масло тонким слоем покрыло каждый ломтик.

Затем застелите противень бумагой для выпечки и разложите картофель в один слой. Ломтики не должны соприкасаться друг с другом слишком плотно - иначе вместо хрустящих чипсов получится мягкий запеченный картофель.

Поставьте противень в духовку, разогретую до 180–200 градусов. На приготовление обычно уходит около 15–25 минут, но точное время зависит от толщины ломтиков и особенностей конкретной духовки.

Ближе к концу за чипсами лучше следить особенно внимательно. Тонкие края могут быстро потемнеть. Как только ломтики станут золотистыми, их можно доставать.

Не спешите сразу пробовать. Дайте чипсам немного остыть - именно в этот момент они становятся еще более хрустящими.

Несколько простых хитростей

Если хочется особенно хрустящего результата, лучше не перегружать противень и готовить картофель небольшими партиями. Соль тоже стоит добавлять умеренно: после запекания ее вкус ощущается сильнее.

При желании обычный картофель можно заменить бататом, кабачком или свеклой. Вкус получится совсем другим, зато сам принцип приготовления практически не изменится.

Такие чипсы подойдут для быстрого перекуса или вечера с фильмом. И есть в них приятный домашний бонус: состав полностью известен, а масла требуется совсем немного.