Сливы кладу прямо в творожную массу: после духовки внутри получается почти чизкейк, только намного проще

Этот пирог хорошо попадает сразу в несколько желаний конца августа. Хочется чего-то сезонного, но не очередной шарлотки. Хочется нежной текстуры, но без сложного чизкейка с водяной баней, долгим выстаиванием и риском, что всё пойдёт трещинами. И хочется десерта, который на фото выглядит так, будто его брали из хорошей кондитерской витрины.

Здесь всё работает именно так. Внизу тонкая, мягкая основа, сверху густая творожная масса, а в неё почти до половины уходят бордовые сливы. Во время выпечки они становятся сочными, отдают начинке лёгкую кислинку, и на разрезе получается очень красивый контраст: белый кремовый слой и тёмные сливовые карманы. По ощущениям, почти чизкейк, только проще, понятнее и домашнее.

Творожный пирог со сливами

Время: около 1 часа 25 минут плюс охлаждение

Порции: 8

Сложность: средняя

Форма: круглая, 22 см

Лучше всего есть: полностью остывшим

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Ингредиенты

Для основы

пшеничная мука, 160 г

сливочное масло, 90 г

сахар, 40 г

яйцо, 1 штука

разрыхлитель, 1/2 чайной ложки

щепотка соли

Основа здесь нужна тонкая, не тяжёлая. Она не должна спорить с начинкой, только собирать её и давать аккуратный нижний слой.

Масло лучше брать холодное. Тогда тесто получится более нежным и не забьётся лишней мукой.

Если хочется совсем деликатную основу, муку можно просеять сразу вместе с разрыхлителем.

Для творожной начинки

творог 5-9%, 600 г

яйца, 3 штуки

сахар, 120 г

сметана, 180 г

кукурузный крахмал, 2 столовые ложки

ванильный сахар, 1 чайная ложка

щепотка соли

цедра половины лимона, по желанию

Творог лучше брать мягкий, без сильной кислоты. Если он крупинками, его лучше заранее пробить блендером или протереть через сито.

Крахмал делает начинку более собранной. Она остаётся нежной, но не расползается при разрезе.

Сметана нужна обычная, густая. С ней масса получается кремовой, а не сухой, как у обычной запеканки.

Для слив и подачи

сливы, 500-600 г

коричневый или обычный сахар, 1 столовая ложка

кукурузный крахмал, 1 чайная ложка

молотая корица, 1/3 чайной ложки, по желанию

сахарная пудра, для подачи

густой йогурт, сметана или шарик ванильного мороженого, по желанию

Сливы лучше брать плотные, спелые, но не мягкие. Совсем водянистые плоды дадут слишком много сока.

Немного крахмала на сливовом слое помогает удержать сок внутри пирога и делает разрез аккуратнее.

Корица здесь не обязательна, но со сливами и творогом сочетается очень хорошо, особенно ближе к осени.

Как готовить

1. Подготовьте форму и разогрейте духовку

Разогрейте духовку до 175 градусов.

Дно формы застелите пергаментом. Борта слегка смажьте маслом. Если форма разъёмная, удобно дополнительно проложить полоску пергамента по краю, тогда пирог потом легче освободить.

Все продукты для начинки лучше заранее достать из холодильника. Комнатная температура помогает массе соединиться ровнее.

2. Сделайте основу

В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли.

Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками, и быстро разотрите всё пальцами в крошку. Затем вбейте яйцо и соберите мягкое тесто.

Долго месить не нужно. Достаточно, чтобы масса стала однородной и держалась вместе.

Распределите тесто по дну формы и слегка поднимите по краям, примерно на 3-4 см. Уберите форму в холодильник на 15 минут, пока готовится начинка.

3. Приготовьте творожную массу

В большой миске соедините творог, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, сметану, яйца и крахмал.

Пробейте массу блендером до гладкости. Если блендера нет, можно очень тщательно растереть всё венчиком или лопаткой, но именно пробитая масса даёт ту самую почти чизкейковую текстуру.

Если используете лимонную цедру, добавьте её в самом конце.

Готовая начинка должна быть густой, кремовой, без сухих комков.

4. Подготовьте сливы

Сливы вымойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Крупные половинки можно разрезать ещё раз, на две дольки.

Смешайте их с одной столовой ложкой сахара, одной чайной ложкой крахмала и, если хотите, щепоткой корицы.

Долго держать сливы в этой смеси не нужно. Они быстро начинают отдавать сок, поэтому лучше сразу переходить к сборке.

5. Соберите пирог

Достаньте форму с основой из холодильника. Вылейте внутрь всю творожную массу и разровняйте поверхность.

Сверху разложите сливы срезом вверх или немного под углом, слегка утапливая их в начинке. Давить сильно не нужно. Пусть часть слив остаётся видна сверху, тогда пирог получится особенно красивым.

Во время выпечки творожная масса немного поднимется, а сливы опустятся чуть глубже, и как раз это даст красивый разрез.

6. Выпекайте до кремовой середины

Поставьте форму в духовку и выпекайте 45-55 минут.

Края должны схватиться и стать плотнее, а середина, остаться слегка подвижной, но уже не жидкой. Если пирог сильно румянится сверху, прикройте его листом фольги.

После выпечки выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте пирог внутри ещё на 10 минут. Это помогает ему осесть мягко и без резких трещин.

7. Полностью остудите и подавайте

Достаньте пирог и охладите его сначала при комнатной температуре.

Затем уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 4. Именно после охлаждения начинка становится особенно красивой и плотной, почти как у простого домашнего чизкейка.

Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой. Нарезайте острым ножом, вытирая лезвие после каждого куска.

Почему этот пирог получается почти как чизкейк

Главный секрет в текстуре начинки. Здесь нет муки в большом количестве, нет лишнего теста и нет сухой запеканочной плотности. Есть творог, яйца, сметана и немного крахмала, всё это вместе даёт кремовую, гладкую середину.

После охлаждения начинка становится ровной, нежной и держит форму так, как хочется от чизкейка. Но при этом рецепт намного проще. Не нужна водяная баня, не нужен сливочный сыр, не нужно переживать из-за сложной технологии.

А сливы добавляют не просто вкус, а ещё и ту самую сочность, которая делает каждый кусок интереснее.

Какие сливы подходят лучше всего

Лучше всего работают тёмные плотные сливы, у которых яркий вкус и не слишком много воды.

Очень мягкие и перезрелые плоды для этого пирога не идеальны. Они быстро расползаются и могут утопить верх лишним соком.

Если сливы крупные, лучше резать их не пополам, а на четвертинки. Так они аккуратнее ложатся в начинку и красивее смотрятся на разрезе.

Какой творог выбрать

Если хочется максимально нежного результата, берите мягкий творог 5-9 процентов. Он даёт насыщенный вкус, но не делает пирог тяжёлым.

Зернистый творог тоже можно использовать, но его обязательно нужно пробить. Иначе в начинке останутся комочки, а текстура уйдёт в сторону обычной запеканки.

Слишком сухой творог потребует чуть больше сметаны. Слишком влажный, наоборот, может попросить ещё половину ложки крахмала.

Как понять, что пирог готов

Края уже уверенно держатся, а середина чуть подрагивает, если аккуратно встряхнуть форму.

Это нормальное состояние. Полностью неподвижная середина в духовке часто означает, что пирог уже немного передержали.

После остывания и холодильника начинка станет плотнее сама. Именно поэтому такие пироги всегда режут не горячими, а холодными.

Главные ошибки

Начинку плохо пробили

Тогда вместо гладкой кремовой текстуры получится просто сладкая творожная масса.

Сливы слишком сочные

Они могут дать лишнюю влагу и сделать верх рыхлым.

Пирог перепекли

Начинка становится суше, а вместо почти чизкейковой середины выходит плотная запеканка.

Пирог разрезали тёплым

Вкус будет хорошим, но красивого куска не получится. Ему обязательно нужно время на охлаждение.

Основа слишком толстая

Тогда она забирает на себя внимание, а здесь главная звезда именно творожный слой со сливами.

Вариант с песочной крошкой сверху

Если хочется сделать пирог чуть более уютным и осенним, можно дополнительно приготовить маленькую порцию крошки из 40 г муки, 20 г сахара и 25 г масла.

Этой крошкой посыпают верх между сливами перед выпечкой. Получается лёгкий хруст, который очень красиво контрастирует с мягкой начинкой.

Но базовая версия и без этого выглядит отлично.

Вариант с миндалём

Сливы очень хорошо дружат с миндалём. Можно добавить в основу 30 г молотого миндаля, уменьшив муку на такое же количество.

А можно уже перед подачей посыпать пирог несколькими поджаренными миндальными лепестками. Делать это лучше совсем немного, чтобы не отвлекать внимание от текстуры.

Можно ли приготовить заранее

Да, и это как раз удобно.

Такой пирог спокойно можно испечь вечером и оставить в холодильнике до следующего дня. Он станет только лучше: вкус соберётся, начинка уплотнится, разрез будет чище.

Это один из тех десертов, которые любят паузу.

Как хранить

Храните пирог в холодильнике под крышкой или пищевой плёнкой до 3 дней.

Лучше не держать его рядом с продуктами с ярким запахом. Творожная начинка легко впитывает лишние ароматы.

Замораживать можно, но свежий вариант всё же заметно лучше и по текстуре, и по виду.

С чем подать

Лучше всего сюда подходит что-то спокойное и сливочное:

густой натуральный йогурт

сметана

ванильный соус

шарик ванильного мороженого

чай без сильных ароматизаторов

кофе или капучино

Если хочется особенно красивой подачи, можно положить рядом половинку свежей сливы или несколько тонких долек.

Как итог

Этот пирог хорош именно тем, что ничего из себя не изображает, а в итоге выглядит очень эффектно. Простые продукты, понятная сборка, сезонные сливы и творожная начинка, которая после охлаждения становится почти чизкейковой.

На столе он выглядит нарядно, на разрезе работает ещё сильнее, а готовится без сложной техники и без нервов. Если хочется поставить на конец августа один действительно удачный десерт, который и домашний, и красивый, и очень понятный по вкусу, это как раз он.