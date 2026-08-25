Меньше доставки, больше кастрюль: какие бабушкины привычки снова покоряют кухни

То, что еще недавно казалось старомодным, сегодня превращается в модный кулинарный тренд. Домашняя еда, медленное тушение, чугунная посуда, заготовки и привычка использовать продукты до последней крошки возвращаются на кухни нового поколения. У этого увлечения даже появились свои названия - например, «grandmacore» и «nonna maxxing». За ними стоит довольно простая идея: готовить медленнее, разумнее и чаще обращаться к тем привычкам, которые когда-то были обычной частью семейного быта.

Ничего не выбрасывать без необходимости

Одна из самых практичных бабушкиных привычек - использовать продукты максимально рационально. Оставшиеся овощи легко отправляются в суп или рагу, хлеб превращается в сухарики или панировку, а отвар от бобовых может пригодиться для других блюд.

Даже вчерашняя паста не обязательно должна отправляться в мусор. Ее можно обжарить на сковороде до хрустящей корочки и получить совершенно новое блюдо.

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Сегодня такой подход особенно актуален: продукты дорожают, а вместе с ними растет интерес к экономной кухне и сокращению пищевых отходов. То, что раньше было обычной необходимостью, теперь выглядит вполне разумным современным решением.

Готовить не спеша

Бабушки редко стремились поставить ужин на стол за 15 минут. Суп мог долго томиться на плите, мясо - часами тушиться на небольшом огне, а соусу давали время как следует раскрыть вкус.

Медленная готовка снова привлекает внимание. Она позволяет превратить простые и недорогие продукты в более насыщенные блюда, а сам процесс дает редкую возможность ненадолго отложить телефон и не спешить.

Именно эту идею подхватывает тренд «nonna maxxing», который распространяется в социальных сетях. Семейные рецепты, домашняя еда и занятия, требующие времени, становятся своеобразной альтернативой бесконечной прокрутке экрана.

Простая еда снова кажется особенно привлекательной

Похоже, кухня постепенно устает от идеи, что каждый прием пищи должен превращаться в маленькое гастрономическое шоу. Картофель, суп, тушеное мясо, запеканка или макароны с простым соусом снова занимают достойное место на столе.

Для такого ужина не нужны десятки редких ингредиентов. Нескольких привычных продуктов часто вполне достаточно, чтобы приготовить сытную и понятную еду, которая напоминает о доме.

Интерес к такой кухне заметен и за пределами Европы. В США увлечение «бабушкиной едой» связывают в том числе с желанием готовить недорого, просто и без лишней сложности.

Чугунная сковорода вместо очередного кухонного гаджета

Тяжелая чугунная посуда, которая раньше могла десятилетиями переходить от одного поколения к другому, снова становится популярной.

Причина вполне практичная. Чугун хорошо удерживает тепло и подходит для жарки, тушения и запекания, а качественная сковорода при правильном уходе может прослужить очень долго.

Возвращаются и старые правила ухода. После мытья чугун тщательно высушивают и слегка смазывают маслом - так поверхность защищают от ржавчины и сохраняют естественный антипригарный слой.

Домашние заготовки возвращаются на кухню

Когда-то сушить, замораживать, солить и консервировать сезонные продукты было привычным делом. Сегодня домашние заготовки снова вызывают интерес, хотя причины немного изменились.

Для кого-то это возможность сэкономить, для кого-то - контролировать состав продуктов и обходиться без лишних добавок. Интерес к традиционным способам хранения еды и домашней консервации постепенно растет.

Хорошая кладовая тоже может оказаться современной идеей

Бабушки обычно не отправлялись в магазин за каждым ингредиентом для ужина. Дома держали запас круп, макарон, муки, консервов, специй и других продуктов длительного хранения.

Такая привычка отлично вписывается в современный интерес к разумной экономии. Организованная кладовая помогает реже ходить за покупками и одновременно дает больше вариантов для ужина из того, что уже есть дома.

Иногда достаточно просто открыть шкафы и посмотреть внимательнее.

Хлеб, пироги и семейные рецепты

Еще одна привычка прошлого постепенно превращается в увлекательное хобби. Люди снова пекут хлеб, готовят свежую пасту, пироги и другие блюда, которые раньше воспринимались как обычная домашняя еда.

Причем интерес к семейной кухне не ограничивается какой-то одной страной. Молодые люди собирают старые кулинарные книги, записывают рецепты родственников и пытаются воспроизвести блюда, которые помнят с детства.

Вместе с рецептом сохраняется кое-что еще - семейная история.

Почему все это снова стало модным

Возможно, дело действительно не столько в ностальгии, сколько в усталости от постоянной спешки. Современная жизнь требует все время экономить минуты, переключаться между задачами и оставаться на связи.

На этом фоне приготовление супа, выпечка хлеба или долгое тушение мяса неожиданно приобретают другой смысл. Это время, когда можно отложить телефон, заняться чем-то руками и спокойно провести несколько часов без привычной гонки.

Есть и вполне практичная сторона. Бабушкины кулинарные правила помогают экономить, меньше выбрасывать продуктов и эффективнее использовать то, что уже есть дома.

Так что мода на «nonna maxxing» выглядит скорее возвращением к здравому смыслу, чем очередным странным трендом из соцсетей. Бабушки просто делали то, что умели лучше всего: готовили дома, не спешили и старались ничего не выбрасывать зря.