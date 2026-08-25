Лисички не тушу в сливках полчаса: сначала выпариваю их насухо и только потом собираю соус

Лисички легко испортить из лучших побуждений. Стоит сразу залить их сливками, накрыть крышкой и оставить тушиться, как вместо ярких упругих грибов получается мягкая масса в водянистом соусе. Аромат будто растворяется, золотистых краёв нет, паста плавает отдельно от грибов.

Здесь порядок другой. Лисички сначала отправляются на сухую горячую сковороду и спокойно отдают лишнюю влагу. Только после этого появляются масло, лук и чеснок. Грибы начинают подрумяниваться, вкус становится заметно насыщеннее, а сливочный сыр добавляется уже в самом конце вместе с водой от пасты. Соус получается густым и гладким, но не тяжёлым.

В конце августа такая паста особенно к месту. Лисички уже появляются на рынках и в магазинах, вечера становятся прохладнее, а полноценный ужин всё ещё хочется приготовить быстро, без духовки и длинного списка продуктов.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Паста с лисичками, чесноком и сливочным сыром

Время: около 35 минут

Порции: 4

Сложность: простая

Посуда: широкая сковорода и большая кастрюля

Лучше всего есть: сразу, пока соус остаётся шелковистым, а грибы упругими

Ингредиенты

Для пасты и лисичек

тальятелле, феттучине или другая паста, 350 г

свежие лисички, 450-500 г

растительное или оливковое масло, 1 столовая ложка

сливочное масло, 25 г

соль для воды

свежемолотый чёрный перец, по вкусу

Для этого соуса особенно хороша длинная паста. Широкие ленты собирают сливочную массу и удерживают небольшие кусочки грибов. Подойдут и спагетти, а из коротких видов лучше взять ригатони, пенне или фузилли.

Лисички выбирайте плотные, сухие и яркие. Грибы не должны быть скользкими, потемневшими или пахнуть сыростью. Совсем маленькие можно оставить целыми, крупные лучше разрезать вдоль на две или четыре части.

Масло добавляется не сразу. Первые несколько минут грибы готовятся на сухой поверхности, иначе выделившаяся вода смешается с жиром и лисички начнут тушиться.

Для сливочного соуса

сливочный сыр без добавок, 180-200 г

репчатый лук или шалот, 1 небольшая головка

чеснок, 3 зубчика

вода от варки пасты, 180-250 мл

дижонская или мягкая горчица, 1 чайная ложка, по желанию

лимонная цедра, 1/2 чайной ложки

лимонный сок, 1-2 чайные ложки

молотый мускатный орех, 1 небольшая щепотка, по желанию

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

Сыр нужен обычный, сливочный и достаточно жирный. Обезжиренные варианты чаще дают крупинки и хуже соединяются с горячей водой.

Воду от пасты не заменяйте сливками. Она содержит крахмал и помогает собрать сыр, масло и грибной сок в однородный соус. Именно благодаря ей масса держится на пасте, а не остаётся отдельной лужей на дне тарелки.

Лимон здесь почти не ощущается как отдельный вкус. Небольшая кислинка делает соус легче и подчёркивает аромат лисичек.

Для завершения и подачи

твёрдый сыр или пармезан, 40-50 г

свежая петрушка, небольшой пучок

свежий тимьян, несколько веточек, по желанию

сливочное масло, 10 г, по желанию

лимон, для подачи

чёрный перец, для завершения

Пармезан добавляйте умеренно. Его задача, сделать соус более собранным, а не полностью закрыть вкус грибов.

Петрушка сюда подходит лучше укропа. Она даёт свежесть, но не спорит с лисичками. Несколько листиков тимьяна тоже работают хорошо, особенно если хочется более осеннего аромата.

Как готовить

1. Очистите и подготовьте лисички

Переберите грибы, срежьте подсохшие кончики ножек, удалите хвою, листья и заметные частицы земли.

Удобнее всего чистить лисички мягкой щёткой, небольшой кисточкой или слегка влажным бумажным полотенцем. Если загрязнений много, быстро ополосните грибы под холодной водой, но не оставляйте их замачиваться.

После воды лисички обязательно хорошо обсушите. Разложите их на кухонном полотенце и промокните сверху.

Мелкие грибы оставьте целыми. Средние разрежьте вдоль пополам, очень крупные, на несколько частей. Нарезка должна оставаться достаточно крупной, чтобы после приготовления лисички не потерялись среди пасты.

Лук нарежьте мелкими кубиками или тонкими четвертинками колец. Чеснок измельчите ножом. Петрушку порубите, сыр натрите заранее.

2. Выпарите грибы на сухой сковороде

Хорошо разогрейте широкую сковороду на среднем или чуть выше среднего огне. Масло пока не добавляйте.

Выложите лисички одним достаточно свободным слоем. Если сковорода небольшая, готовьте грибы двумя партиями. В тесной посуде они быстро дадут много пара и начнут вариться в собственном соке.

Первые 2 минуты не трогайте лисички. Затем аккуратно перемешайте и продолжайте готовить ещё 4-6 минут.

Сначала на дне появится жидкость. Постепенно она полностью испарится, грибы уменьшатся в объёме, а звук на сковороде сменится с тихого кипения на лёгкое потрескивание.

Не пытайтесь подрумянить грибы до того, как исчезла вся вода. Пока на дне остаётся жидкость, никакой золотистой корочки не появится.

3. Подрумяньте лисички с луком и чесноком

Когда сковорода станет сухой, добавьте растительное масло и примерно две трети сливочного.

Перемешайте лисички и готовьте около 2 минут, чтобы края начали становиться золотистыми.

Добавьте лук, небольшую щепотку соли и продолжайте готовить ещё 4-5 минут. Лук должен размягчиться и стать прозрачным, но не подгореть.

Чеснок положите только в самом конце. Перемешивайте около 30 секунд, пока не появится яркий аромат.

Если используете тимьян, снимите листья с одной или двух веточек и добавьте их вместе с чесноком.

Переложите примерно треть самых красивых лисичек на отдельную тарелку. Их удобно вернуть в готовое блюдо перед подачей, тогда грибы останутся хорошо видны и не спрячутся полностью в соусе.

4. Сварите пасту чуть меньше указанного времени

Пока грибы готовятся, доведите до кипения большую кастрюлю воды. Хорошо посолите и добавьте пасту.

Варите её примерно на 2 минуты меньше времени, указанного на упаковке. До полной готовности паста дойдёт уже в грибном соусе.

Перед тем как сливать воду, зачерпните не меньше 300 мл в отдельную кружку или небольшой кувшин. Лучше сохранить жидкость с запасом.

Попробуйте пасту. Снаружи она уже должна быть мягкой, а в центре сохранять заметную упругость.

Не промывайте её холодной водой. Крахмальный слой на поверхности нужен для будущего соуса.

Если грибная сковорода ещё не готова, не оставляйте пасту лежать в дуршлаге надолго. Рассчитайте время так, чтобы сразу переложить её к лисичкам.

5. Соберите сливочно-грибной соус

Уменьшите огонь под сковородой до слабого. Добавьте сливочный сыр к грибам и луку.

Влейте около 120 мл горячей воды от пасты. Размешивайте лопаткой, пока сыр не растает и не соединится с жидкостью.

Добавьте горчицу, лимонную цедру, чёрный перец и, при желании, крошечную щепотку мускатного ореха.

Соус сначала будет казаться жидким. Не добавляйте муку и не держите его долго на сильном огне. После пасты и сыра он быстро станет гуще.

Не позволяйте сливочному сыру бурно кипеть. Сильный нагрев может сделать соус зернистым. Достаточно спокойного прогревания и редких небольших пузырьков по краям.

Попробуйте соус до добавления соли. Сливочный и твёрдый сыр уже могут быть достаточно солёными.

6. Доведите пасту до готовности прямо в соусе

Переложите пасту в сковороду. Удобнее всего использовать щипцы, тогда небольшое количество воды попадёт к грибам вместе с ней.

Увеличьте огонь до среднего и хорошо перемешайте. Готовьте около 2 минут, постоянно переворачивая пасту в соусе.

Добавляйте воду от варки небольшими порциями, примерно по 2-3 столовые ложки. Паста постепенно впитает часть жидкости, а соус станет гладким и блестящим.

Всыпьте большую часть тёртого сыра и снова перемешайте. Если масса стала слишком густой, добавьте ещё немного воды.

В самом конце положите оставшееся сливочное масло. Оно придаст соусу блеск и поможет окончательно соединить все компоненты.

Правильная консистенция выглядит чуть более жидкой, чем хочется увидеть в тарелке. Уже через минуту соус продолжит густеть.

7. Добавьте зелень и сразу подавайте

Снимите сковороду с огня. Добавьте большую часть петрушки и одну чайную ложку лимонного сока.

Попробуйте пасту. При необходимости добавьте ещё немного соли, перца или несколько капель лимонного сока.

Верните в сковороду отложенные лисички и осторожно перемешайте только один раз, чтобы они остались целыми и хорошо видимыми.

Разложите пасту по подогретым тарелкам. Сверху добавьте оставшийся сыр, зелень и свежемолотый чёрный перец.

Не оставляйте готовое блюдо надолго в сковороде. Паста продолжает забирать влагу, поэтому через десять минут соус станет заметно плотнее.

Почему лисички сначала готовят без масла

Свежие грибы содержат много влаги. При нагревании она выходит на поверхность и собирается на дне сковороды.

Если масло добавить сразу, лисички окажутся в смеси жира и воды. Температура поверхности снизится, грибы будут долго тушиться и не получат красивых золотистых краёв.

На сухой сковороде влага быстрее испаряется. После этого поверхность грибов начинает действительно обжариваться, и только тогда масло раскрывает их вкус.

Этот способ особенно полезен для большой порции лисичек. Чем больше грибов находится в посуде, тем заметнее разница.

Нужно ли мыть лисички

Лисички часто растут на песчаной почве, поэтому одной кисточки иногда недостаточно. Быстрое ополаскивание не испортит грибы, если сразу хорошо их обсушить.

Плохо работает именно долгое замачивание. Лисички впитывают воду, становятся тяжелее и потом дольше отдают влагу на сковороде.

Сильно загрязнённые грибы можно положить в большую миску с холодной водой, быстро перемешать руками и сразу достать шумовкой. Песок останется на дне.

После этого разложите их одним слоем на полотенце минимум на 10 минут.

Какой сливочный сыр подходит

Лучше всего использовать классический сливочный сыр без зелени, чеснока и других добавок.

Продукт должен быть мягким, гладким и жирным. Сыр из холодильника тоже растает, но для более быстрого соединения его можно достать за 20 минут до приготовления.

Творожный сыр с выраженной кислинкой подойдёт, но вкус соуса станет ярче. В этом случае лимонного сока понадобится меньше.

Плавленый сыр использовать можно, однако соус получится плотнее и солонее. Его потребуется меньше, около 130-150 г.

Почему нужна вода от пасты

В воде остаётся крахмал, который выделяется во время варки. Он помогает соединить сыр, масло и грибной сок.

Без крахмальной воды сливочный сыр может просто лежать на пасте густыми тяжёлыми пятнами. После правильного разведения получается гладкий соус, который тонко покрывает каждую ленту.

Жидкость нужно добавлять постепенно. Излишек можно выпарить, но за это время паста рискует стать слишком мягкой.

Если вода получилась очень солёной, окончательно солите блюдо только перед подачей.

Как сохранить вкус самих грибов

Не перегружайте соус чесноком. Трёх небольших зубчиков достаточно для всей сковороды.

Не добавляйте слишком много пармезана. Лисички обладают деликатным ароматом, который легко закрыть солёным выдержанным сыром.

Не держите грибы в сливочном соусе полчаса. После предварительного обжаривания им хватает нескольких минут вместе с пастой.

Часть лисичек полезно отложить до финала. Они сохранят более выраженную текстуру и сделают подачу заметно аппетитнее.

Какая паста подходит лучше всего

Тальятелле и феттучине

Широкие ленты хорошо собирают густой соус и особенно красиво смотрятся рядом с целыми лисичками.

Паппарделле

Подойдут для крупной нарезки грибов. Блюдо получится более плотным и почти ресторанным по виду.

Спагетти

Универсальный вариант. Соус нужно оставить чуть более жидким, чтобы он равномерно распределился по длинной пасте.

Ригатони или пенне

Хороши, если пасту удобнее есть вилкой без наматывания. Сливочный соус и небольшие грибы попадают внутрь трубочек.

Очень мелкую пасту брать не стоит. На её фоне лисички потеряются, а блюдо станет похоже на обычный грибной гарнир.

Главные ошибки

Грибы лежат на сковороде слишком тесно

Влага не успевает испаряться, и лисички долго варятся в собственном соку.

Масло добавили в самом начале

Грибы становятся мягкими и жирными раньше, чем появляется золотистая поверхность.

Чеснок положили вместе с луком

За несколько минут он успеет подгореть и даст неприятную горечь.

Сливочный сыр кипит на сильном огне

Соус может стать крупинчатым и слишком густым.

Воду от пасты вылили

Без неё сложно получить гладкую консистенцию. Обычная вода разбавит вкус, но не даст такого же результата.

Пасту полностью сварили в кастрюле

После двух минут в соусе она станет слишком мягкой.

Вариант с беконом

Нарежьте 100-120 г бекона небольшими кусочками и подрумяньте в сухой сковороде до грибов.

Переложите бекон на тарелку, лишний жир частично слейте. Лисички сначала всё равно выпарите отдельно, затем добавьте немного оставшегося жира и продолжайте по рецепту.

Верните бекон вместе с пастой. Дополнительной соли, скорее всего, понадобится совсем немного.

Вариант без сливочного сыра

Сливочный сыр можно заменить 180 мл жирных сливок.

После обжаривания грибов добавьте воду от пасты и сливки, прогрейте около 2 минут, затем переложите пасту.

Такой соус будет чуть более жидким и мягким по вкусу. Пармезана можно добавить немного больше.

Сливки тоже не нужно долго кипятить. Достаточно, чтобы они слегка загустели вокруг пасты.

Вариант с курицей

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и быстро обжарьте отдельно до золотистого цвета.

Переложите на тарелку, затем выпарите и подрумяньте лисички в той же сковороде.

Верните курицу одновременно с пастой и доведите всё до готовности в соусе. Такой вариант получится заметно сытнее.

Можно ли приготовить заранее

Лисички можно очистить за несколько часов до готовки. Держите их в холодильнике в открытом контейнере, застеленном бумажным полотенцем.

Грибы также можно заранее выпарить и подрумянить. Перед подачей останется сварить пасту и собрать соус.

Само готовое блюдо лучше не оставлять надолго. Соус густеет, а паста теряет упругость.

Как хранить и разогревать

Оставшуюся пасту храните в закрытом контейнере в холодильнике не дольше двух суток.

Для разогрева переложите её в сковороду, добавьте 2-3 столовые ложки воды и прогревайте на слабом огне.

Можно добавить небольшую ложку сливочного сыра, если соус почти полностью впитался.

Микроволновая печь тоже подойдёт, но прогревайте короткими интервалами и перемешивайте между ними.

С чем подать

Эта паста уже получается полноценным блюдом, поэтому тяжёлый гарнир ей не нужен.

Рядом хорошо работают:

салатные листья с лимонной заправкой

помидоры с красным луком

огурцы и свежая зелень

поджаренный хлеб

салат из рукколы и тонких яблочных долек

запечённые помидоры черри

Кислая и свежая добавка особенно полезна рядом со сливочным соусом. Она делает ужин легче и подчёркивает вкус грибов.

Как итог

В этой пасте решает не количество сливок или сыра, а несколько правильных минут в самом начале. Лисички сначала остаются на сухой горячей сковороде, отдают влагу и только потом встречаются с маслом, луком и чесноком.

Дальше всё происходит быстро. Паста доходит прямо в соусе, крахмальная вода соединяет сливочный сыр с грибами, а лимон и зелень убирают лишнюю тяжесть.

Получается тот самый сезонный ужин, ради которого лисички действительно стоит покупать: много грибов, густой соус, упругая паста и ни одной лишней кастрюли с отдельно приготовленными сливками.