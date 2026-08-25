Хрустящая корочка и тянущийся сыр: этот бутерброд хочется готовить снова

Иногда для вкусного завтрака совсем не нужны сложные рецепты. Два ломтика хлеба, немного сыра, помидор и яйцо - и через несколько минут на тарелке оказывается горячий бутерброд с золотистой корочкой.

Главный секрет здесь - яичный кляр. Он делает хлеб румяным и хрустящим, а внутри остаются расплавленный сыр и сочные кусочки помидора.

Что понадобится на одну порцию

2 ломтика хлеба - лучше взять пшеничный или тостовый;

1 яйцо - можно использовать только желток или целое яйцо;

2–3 тонких ломтика сыра или немного тертого;

2–3 кружочка помидора;

сливочное или растительное масло для жарки;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить

Сначала взбейте в небольшой миске желток или целое яйцо, добавив немного соли и перца. Один ломтик хлеба хорошо обмакните в смесь с обеих сторон.

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Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Обжарьте хлеб с одной стороны до золотистой корочки.

Теперь начинается самое интересное. На подрумянившуюся сторону выложите сыр, сверху разместите кружочки помидора и снова добавьте сыр. Получится своеобразная сырная «шубка», которая удержит начинку внутри.

Накройте конструкцию вторым ломтиком хлеба. При желании его тоже можно слегка окунуть в яйцо с одной стороны и положить этой стороной внутрь.

Осторожно переверните бутерброд и обжарьте вторую сторону до румяной корочки. Пока хлеб подрумянивается, сыр внутри успеет хорошо расплавиться.

Подавайте бутерброд сразу, пока он горячий. Особенно аппетитно он выглядит, если разрезать его по диагонали: хрустящая корочка, расплавленный сыр и помидор внутри - простой завтрак, который легко спутать с блюдом из уютного кафе.