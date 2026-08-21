Паста с чеддером за 20 минут: тот самый ужин, когда хочется чего-нибудь уютного

Иногда для хорошего ужина не нужны ни длинный список продуктов, ни час у плиты. Паста с чеддером как раз из таких рецептов: минимум усилий, насыщенный сырный соус и всего около 20 минут на приготовление. Главный секрет здесь - не переварить макароны и сохранить немного воды после варки. Она поможет сделать соус более гладким и связать его с пастой.

Что понадобится

На две порции:

паста - 200 г;

чеддер - 150 г, натёртый;

молоко - 200 мл;

сливочное масло - 30 г;

мука - 1 ст. ложка;

соль - по вкусу;

чёрный молотый перец - щепотка;

мускатный орех - на кончике ножа, по желанию.

Как приготовить

Сначала сварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Лучше снять её с огня примерно на 1–2 минуты раньше времени, указанного на упаковке. Перед тем как слить воду, отлейте около 50 мл - она ещё пригодится для соуса.

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Пока варятся макароны, можно заняться сырной основой. Растопите сливочное масло в сотейнике, всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком. Подержите смесь на среднем огне около минуты, чтобы исчез привкус сырой муки.

Теперь постепенно влейте молоко, не прекращая помешивать. Через несколько минут соус слегка загустеет и станет однородным.

Снимите сотейник с сильного огня и добавьте тёртый чеддер. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится. Если соус получился слишком густым, добавьте немного оставленной воды от пасты.

Остаётся приправить всё солью, чёрным перцем и, если хочется, крошечной щепоткой мускатного ореха. Переложите горячую пасту в соус, хорошо перемешайте - и можно подавать.

Получается именно тот случай, когда простые продукты неожиданно превращаются в очень уютное блюдо. А времени на него уходит меньше, чем обычно требуется на раздумья о том, что приготовить вечером.