Сырники не расползутся на сковороде: что нужно сделать с творогом перед приготовлением

Сырники относятся к тем блюдам, которые на фотографии выглядят подозрительно просто. Творог, яйцо, немного муки - что вообще может пойти не так? А потом первая партия расползается по сковороде, вторая намертво прилипает, а в третью приходится добавить столько муки, что завтрак начинает напоминать булочку с воспоминаниями о твороге.

Главный секрет удачных сырников начинается ещё до замешивания теста. Если творог влажный, из него нужно убрать лишнюю сыворотку. Именно лишняя влага чаще всего заставляет добавлять всё больше муки, а сами сырники делает капризными и рыхлыми.

И хорошая новость: никакой специальной техники для этого не понадобится.

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Главный секрет: сначала проверьте творог

Для сырников лучше всего подходит достаточно сухой творог примерно 5–9% жирности. Он должен быть рассыпчатым или плотным, а не плавать в сыворотке.

Если творог влажный, положите его в сито, застеленное марлей или чистым тонким кухонным полотенцем, и оставьте на 20–30 минут. Очень влажный творог можно слегка прижать сверху.

Выжимать его до состояния пустынного песка не нужно. Наша задача - убрать именно лишнюю жидкость.

Почему это работает?

Чем больше в твороге воды, тем больше муки потребуется тесту. А большое количество муки делает сырники плотными и забивает творожный вкус.

Получается простая формула:

меньше лишней влаги → меньше муки → нежнее сырники.

Сырники, которые держат форму

Время: около 35 минут, включая подготовку творога

Порции: 2–3

Сложность: легко

Способ приготовления: на сковороде

Ингредиенты

творог 5–9% - 400 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 1–2 ст. л.;

мука - 2–3 ст. л. плюс немного для формирования;

ванильный сахар - 1 ч. л., по желанию;

соль - щепотка;

растительное масло - 1 ст. л.;

сливочное масло - 10 г, по желанию.

Количество муки может немного отличаться: творог у разных производителей бывает совершенно разным по влажности.

Как приготовить сырники пошагово

1.Подготовьте творог

Если он влажный, сначала дайте стечь лишней сыворотке.

После этого разомните творог вилкой. Если хочется особенно нежной текстуры, его можно протереть через сито.

Но доставать блендер не обязательно - сырники прекрасно переживут отсутствие высокой кухонной технологии.

2.Добавьте яйцо

Смешайте творог с яйцом, сахаром, солью и ванильным сахаром.

Здесь есть ещё одна маленькая хитрость: не кладите слишком много сахара.

При нагревании сахар растворяется и делает творожную массу более жидкой. Если любите сладкие сырники, лучше добавить варенье, мёд или сгущёнку уже при подаче.

3.Добавьте муку

Начните с 2 ст. л.

Перемешайте и посмотрите на консистенцию. Масса должна оставаться мягкой, но из неё уже можно сформировать шарик влажными или слегка присыпанными мукой руками.

Если она совсем не держится - добавьте ещё немного муки.

Но не пытайтесь получить плотное тесто. Именно здесь многие сырники незаметно превращаются в творожные лепёшки.

4.Сформируйте сырники

Разделите массу примерно на 8–10 частей.

Скатайте шарики и слегка приплюсните. Обваляйте каждый сырник в небольшом количестве муки.

Толщина около 1,5–2 см вполне удобна: слишком толстые сырники могут быстро подрумяниться снаружи, оставаясь влажными внутри.

5.Не спешите со сковородой

Разогрейте сковороду на среднем огне.

Добавьте растительное масло. При желании можно добавить небольшой кусочек сливочного - аромат будет приятнее, но жарить только на сливочном масле сложнее: оно быстрее начинает гореть.

Выложите сырники, оставляя между ними немного места.

6.Жарьте без лишней суеты

Готовьте примерно 3–4 минуты с первой стороны.

И самое важное - не пытайтесь каждую минуту проверять, что происходит снизу.

Когда образовалась хорошая корочка, сырник сам значительно легче отходит от поверхности.

Переверните и жарьте ещё примерно 3 минуты.

Если сырники довольно толстые, после переворачивания можно уменьшить огонь и накрыть сковороду крышкой на пару минут.

Ещё четыре хитрости для хороших сырников

Не используйте огромное яйцо на небольшое количество творога.

Яйцо тоже добавляет влагу. На 400 г творога одного среднего яйца вполне достаточно.

Не перебарщивайте с мукой.

Лучше немного муки снаружи при формировании, чем ещё несколько ложек внутри.

Жарьте на среднем огне.

На слишком сильном сырники быстро станут коричневыми снаружи, но останутся сырыми внутри.

Дайте массе постоять 5–10 минут.

Мука впитает часть влаги, и формировать сырники станет проще.

Почему сырники всё-таки развалились: три частые ошибки

Творог оказался слишком влажным

Самая распространённая причина.

Что делать: дать сыворотке стечь до приготовления, а не пытаться потом спасать массу стаканом муки.

Слишком много сахара

В сырой массе всё может выглядеть нормально, но на горячей сковороде сахар начинает растворяться.

Что делать: умеренно подсластить сами сырники, а основную сладость оставить для подачи.

Сырник перевернули слишком рано

Пока снизу не образовалась корочка, нежная творожная масса действительно может развалиться.

Что делать: положили на сковороду - и несколько минут ничего с ним не выясняем. Пусть сырник спокойно занимается своей частью работы.

А если масса всё равно слишком мягкая?

Сначала оставьте её минут на десять.

Если после этого сформировать сырники по-прежнему невозможно, добавляйте муку по одной чайной ложке, а не сразу большой порцией.

Есть и другой вариант: вместо части муки добавить 1 ст. л. манной крупы и оставить массу примерно на 15 минут. Манка впитает влагу и поможет сырникам держать форму.

Но и здесь правило то же - нам нужны сырники, а не манная крупа с творожным ароматом.

Чем разнообразить обычные сырники

Когда базовая версия начала получаться стабильно, с ней уже можно экспериментировать:

добавить немного лимонной или апельсиновой цедры;

положить горсть изюма;

добавить мелко нарезанную курагу;

сделать несладкие сырники с зеленью и щепоткой чеснока;

добавить немного кокосовой стружки;

подать с ягодами, сметаной или густым йогуртом.

А вот свежие сочные ягоды внутрь лучше добавлять осторожно: они снова принесут ту самую лишнюю влагу, с которой мы так старательно боролись в начале.

В результате главный секрет сырников оказывается почти обидно простым: не пытайтесь исправлять влажный творог большим количеством муки - сначала уберите из него лишнюю сыворотку.

А дальше всё становится гораздо спокойнее: немного муки, умеренный огонь и несколько минут терпения перед первым переворачиванием.

И вот уже на тарелке лежат румяные сырники, которые действительно напоминают сырники, а не последствия небольшого происшествия на кухне. Иногда для хорошего завтрака именно этого и достаточно.