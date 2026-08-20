Сочный свиной гуляш с гречкой: домашний ужин с густой подливой

Хороший гуляш не любит спешки. Свинина должна спокойно потушиться в ароматном соусе, стать мягкой, а сама подлива - загустеть и вобрать в себя вкус мяса, овощей и специй. С гречкой такой гуляш особенно хорош. Получается сытный домашний обед или ужин, для которого не нужны сложные ингредиенты. Из 400 г свинины выйдет примерно три полноценные порции.

Что понадобится

Для гуляша:

свинина - 400 г;

репчатый лук - 1 крупная головка;

морковь - 1 штука;

томатная паста - 1 ст. ложка;

мука - 1 ст. ложка;

вода или мясной бульон - 450 мл;

сливочное масло или свиной жир - для жарки;

сладкая паприка - 1 ч. ложка;

лавровый лист - 1 штука;

соль и черный перец - по вкусу.

Для гречки:

гречневая крупа - 200 г;

вода - 400 мл;

соль - по вкусу;

сливочное масло - 20 г.

Как приготовить гуляш

Для начала свинину нужно промыть, хорошо обсушить и нарезать небольшими кусочками. Лучше всего для такого блюда подойдет лопатка, шея или окорок.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Разогрейте глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном, добавьте немного масла или свиного жира и выложите мясо. Обжаривайте его на сильном огне около 7–8 минут, чтобы кусочки успели хорошо подрумяниться. Крышкой пока накрывать не стоит.

Затем добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь. Убавьте огонь и готовьте еще около пяти минут, время от времени перемешивая.

Теперь настает очередь основы для густой подливы. Добавьте томатную пасту, сладкую паприку и муку, быстро перемешайте и прогрейте все вместе примерно минуту.

Горячую воду или бульон вливайте постепенно, постоянно размешивая содержимое сковороды. Так мука равномерно разойдется в жидкости и соус получится гладким, без комочков. Останется добавить соль, черный перец и лавровый лист.

Накройте посуду крышкой и оставьте гуляш тушиться на слабом огне примерно на 40–50 минут. Спешить здесь не стоит.

Если жидкость испаряется слишком быстро, подлейте немного горячей воды. В результате мясо должно стать мягким, а подлива - густой, насыщенной и ароматной.

Как сварить рассыпчатую гречку

Пока тушится мясо, можно заняться гарниром. Гречку переберите, хорошо промойте и переложите в кастрюлю.

Залейте крупу 400 мл воды, посолите и доведите до кипения. Затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите около 15 минут.

Когда вода полностью впитается, снимите кастрюлю с плиты. Добавьте сливочное масло, снова накройте крышкой и оставьте гречку еще на 10 минут.

Разложите готовую гречку по тарелкам, рядом или сверху выложите свиной гуляш и щедро полейте все густой подливой. При желании блюдо можно дополнить свежей зеленью, солеными огурцами или простым овощным салатом.