Обычную курицу не запекаю: сначала румяню, потом довожу в сливочном соусе с помидорами

Сначала на сковороде появляется золотистая корочка, потом к ней присоединяются чеснок, сливки, томаты и шпинат, и буквально за несколько минут всё собирается в тот самый густой соус, который хочется вычерпать до последней ложки. Это блюдо выглядит нарядно само по себе: светлый сливочный фон, яркие помидоры, зелёные листья и румяная курица, которая уже не просто мясо на ужин, а полноценная красивая тарелка.

Особенно удобно, что здесь не нужно готовить отдельно гарнирную подливу, долго запекать форму или возиться с несколькими этапами. Вся логика строится на одном правильном начале: курицу надо сначала хорошо подрумянить. Тогда соус получится не плоским сливочным, а насыщенным, с настоящим вкусом жареного мяса, чеснока и помидоров.

Курица по-тоскански в сливочном соусе с томатами и шпинатом

Время: около 35 минут

Порции: 4

Сложность: простая

Лучше всего есть: сразу после приготовления, пока соус горячий и бархатистый

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Ингредиенты

Для курицы

куриное филе, 600 г

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

сушёный чеснок, 1/2 чайной ложки

сладкая паприка, 1/2 чайной ложки

пшеничная мука, 1 столовая ложка, по желанию

оливковое или растительное масло, 1-2 столовые ложки

Лучше всего подходят филе грудки или небольшие филе бедра без кожи и костей. Грудку удобнее разрезать вдоль на более тонкие пласты, так она быстрее и ровнее приготовится.

Небольшое количество муки не делает курицу тяжёлой, зато помогает получить лёгкую корочку и чуть лучше связывает соус. Если не хочется её использовать, можно обойтись и без неё.

Для сливочного соуса

сливочное масло, 20 г

чеснок, 3 зубчика

помидоры черри, 250 г

сливки 20%, 250 мл

куриный бульон или вода, 100 мл

пармезан или другой твёрдый сыр, 40 г

молодой шпинат, 80-100 г

сушёный орегано, 1/2 чайной ложки

сушёный базилик, 1/2 чайной ложки

щепотка хлопьев чили, по желанию

Черри здесь удобнее обычных крупных помидоров. Они быстрее размягчаются, красиво смотрятся в тарелке и дают соусу приятные сладковатые соки.

Сливки лучше брать не слишком жидкие, чтобы соус не выглядел водянистым. Если используется сыр с выраженной солёностью, окончательно соль лучше регулировать уже в конце.

Для подачи

паста, рис или картофельное пюре, по желанию

свежий базилик

дополнительный тёртый пармезан

свежемолотый чёрный перец

хрустящий хлеб

Это блюдо уже само по себе самодостаточное, но особенно хорошо оно сочетается с пастой, рисом или мягким пюре. Соуса здесь достаточно, и именно он делает гарнир вкуснее.

Как готовить

1. Подготовьте курицу

Куриное филе обсушите бумажными полотенцами. Если куски слишком толстые, аккуратно разрежьте их вдоль на более тонкие пласты или слегка отбейте через плёнку.

Посолите курицу, поперчите, добавьте сушёный чеснок и паприку.

Если используете муку, слегка присыпьте ею куски с двух сторон. Слой должен быть очень тонким, почти незаметным.

Оставьте курицу на 5-10 минут, пока подготавливаются остальные продукты.

2. Хорошо подрумяньте курицу

Разогрейте большую сковороду на среднем огне и добавьте масло.

Выложите курицу в один слой. Не стоит сразу двигать куски по сковороде. Сначала им нужно спокойно полежать, чтобы схватилась корочка.

Обжаривайте примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, в зависимости от толщины. Курица должна стать золотистой, но внутри может ещё оставаться не полностью готовой, это нормально, позже она дойдёт в соусе.

Переложите куски на тарелку. На дне сковороды должны остаться поджаренные ароматные следы, именно они потом обогатят соус.

3. Сделайте основу соуса

Уменьшите огонь до среднего. Добавьте в ту же сковороду сливочное масло.

Чеснок мелко порубите и сразу отправьте в масло. Готовьте буквально 20-30 секунд, пока не появится аромат.

Помидоры черри разрежьте пополам. Добавьте их в сковороду и слегка посолите.

Готовьте 3-4 минуты, помешивая. Помидоры должны немного размягчиться, часть из них начнёт выпускать сок.

Теперь добавьте орегано, базилик и, если хочется, немного хлопьев чили.

4. Влейте сливки и добавьте сыр

Влейте бульон или воду, затем сливки.

Перемешайте и доведите соус до спокойного нагрева, без бурного кипения.

Добавьте тёртый пармезан. Помешивайте, пока сыр не растворится, а соус не станет более гладким и густым.

Попробуйте. На этом этапе уже можно понять, хватает ли соли и перца. Но учитывайте, что после возвращения курицы вкус ещё станет насыщеннее.

5. Верните курицу в сковороду

Положите обжаренные куски курицы обратно в соус.

Полейте их сверху ложкой сливочной основы, чтобы они прогревались равномерно и не подсыхали.

Накройте сковороду крышкой не полностью, оставив небольшой зазор, и готовьте на слабом огне 5-7 минут.

За это время курица окончательно приготовится, а часть её соков перейдёт в соус.

6. Добавьте шпинат

Когда курица почти готова, добавьте в сковороду шпинат.

Сначала может показаться, что его слишком много, но уже через минуту листья заметно уменьшатся в объёме.

Аккуратно перемешайте соус, стараясь не ломать курицу. Дайте шпинату только завянуть и стать мягким.

Если соус слишком загустел, добавьте 2-3 столовые ложки горячей воды или бульона. Если, наоборот, кажется жидковатым, подержите сковороду на огне ещё минуту без крышки.

7. Дайте блюду собраться и подавайте

Выключите огонь и оставьте сковороду на 2-3 минуты.

За это короткое время соус станет немного устойчивее, а вкус соберётся. Курица успеет впитать часть сливочной основы, и блюдо будет ощущаться цельнее.

Перед подачей добавьте немного свежего базилика, ещё немного тёртого пармезана и щепотку свежемолотого чёрного перца.

Подавайте сразу, с гарниром или хрустящим хлебом, чтобы не оставить в тарелке ни капли соуса.

Почему важно сначала румянить курицу

Если сразу положить мясо в сливки, оно приготовится, но вкус будет гораздо спокойнее. Сначала нужна именно корочка.

Во время обжаривания на поверхности появляются золотистые участки, а на дне сковороды остаются поджаренные мясные следы. Когда в ту же сковороду попадают масло, чеснок, помидоры и сливки, эти следы растворяются и уходят в соус.

Именно поэтому он получается не просто сливочным, а более глубоким, с ощущением настоящего жареного вкуса.

Какие сливки лучше использовать

Самый удобный вариант, сливки 20%. Они достаточно густые, чтобы соус выглядел бархатистым, и при этом не слишком тяжёлые.

Сливки меньшей жирности тоже возможны, но тогда соус получится легче и может потребовать чуть больше сыра для плотности.

Слишком жирные сливки делают блюдо более насыщенным, но могут перегрузить общий вкус, особенно если подаётся ещё и паста.

Что делать, если грудка боится пересушиться

Самая частая ошибка, держать курицу на сковороде слишком долго на первом этапе.

Здесь не нужно доводить её до полной готовности сразу. Главное, получить цвет. После этого мясо ещё несколько минут будет находиться в горячем соусе.

Если куски тонкие, время обжаривания можно сократить до 2-3 минут с каждой стороны.

Ещё один удачный вариант, использовать не грудку, а филе бедра. Оно сочнее по природе и прощает небольшую передержку.

Какие томаты лучше подойдут

Черри удобнее всего. Они красиво смотрятся, быстро раскрываются в горячем соусе и дают приятный баланс между сладостью и кислотой.

Можно взять и обычные помидоры, если удалить лишнюю жидкую часть с семенами и нарезать мякоть крупными кусочками.

Если помидоры слишком кислые, это легко компенсируется лишней минутой на сковороде и маленькой щепоткой сахара, буквально на кончике ножа.

Чем заменить шпинат

Если шпината нет, можно использовать молодую мангольд, немного рукколы или даже тонко нарезанную листовую капусту, но её нужно дать чуть больше времени.

Со шпинатом работать легче всего. Он быстро становится мягким, хорошо соединяется со сливками и не спорит по вкусу с чесноком и сыром.

Главное, не переготовить его. Он должен остаться нежным, а не потерять весь цвет.

Вариант с вялеными томатами

Если хочется сделать вкус чуть ярче и насыщеннее, часть свежих томатов можно заменить вялеными.

Их нужно нарезать полосками и добавить вместе с чесноком или чуть позже, перед сливками.

Такой вариант получается более выразительным и немного более ресторанным по характеру.

Вариант с грибами

К этой курице очень хорошо идут шампиньоны.

Их лучше сначала быстро обжарить отдельно или после курицы, до чеснока и помидоров, чтобы они выпарили влагу и слегка подрумянились.

Потом всё готовится по тому же принципу. Соус становится ещё гуще и богаче.

Можно ли сделать без сыра

Можно, но тогда вкус будет мягче.

Пармезан здесь не только солит, но и помогает соусу стать более округлым и насыщенным. Если его убрать совсем, вкус придётся поддерживать специями и чуть более яркими томатами.

Вместо пармезана подойдут грана падано, пекорино, а в более домашней версии, любой хороший твёрдый сыр, который нормально плавится и не даёт неприятной тянучести.

Можно ли приготовить заранее

Лучше всего это блюдо есть сразу, но и заранее его сделать можно.

Если готовите на потом, не держите курицу в соусе лишние минуты. Лучше выключить огонь чуть раньше, чтобы при разогреве мясо не стало сухим.

Хранить в холодильнике удобно до 2 суток.

Разогревать лучше на слабом огне, добавив 2-3 ложки воды, сливок или бульона, чтобы вернуть соусу мягкость.

С чем подать

Самый очевидный и удачный выбор, паста. Короткие формы вроде пенне или фузилли хорошо собирают соус, а длинные вроде тальятелле делают подачу особенно эффектной.

Хорошо работает и рис, особенно если хочется более спокойный гарнир.

Картофельное пюре сюда тоже подходит, потому что сливочный соус буквально создан для мягкой картофельной основы.

Если не хочется гарнира, подайте курицу с хрустящим хлебом и простым зелёным салатом.

Как итог

Это один из тех ужинов, которые выглядят богато, но готовятся без сложной схемы. Достаточно один раз правильно подрумянить курицу, а дальше всё начинает работать само: томаты дают сок, сливки связывают вкус, шпинат освежает, сыр добавляет плотности.

В результате получается блюдо, в котором всё выглядит именно так, как хочется видеть на фотографии: золотистое мясо, светлый соус, яркие томаты и зелень. И при этом оно не только красивое, но и очень понятное, домашнее, сытное.