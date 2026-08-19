Колбаски сначала хорошо подрумяниваю, а потом варю на этой же основе густой испанский суп

Этот суп начинает пахнуть вкусно ещё до того, как в кастрюлю попадает бульон. Сначала на дне быстро схватываются кружочки колбасок, паприка смешивается с горячим жиром, лук становится сладким, а сладкий перец забирает на себя весь аромат. Потом к этой основе идут томаты, нут и немного бульона, и через полчаса получается не жидкий дежурный суп, а густое, яркое, очень собранное блюдо, почти между первым и горячим рагу.

В тарелке у него есть всё, что любит взгляд: насыщенно-красная ложка, мягкий нут, золотисто-красные кружочки колбасок, кусочки перца и свежая зелень сверху. Такой суп не требует ни сложной техники, ни долгого списка продуктов, но выглядит так, будто с ним возились гораздо дольше.

Испанский густой суп с колбасками, нутом и сладким перцем

Время: около 50 минут

Порции: 5-6

Сложность: простая

Лучше всего есть: горячим, с хрустящим хлебом

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Ингредиенты

Для суповой основы

копчёные колбаски или чоризо, 300 г

репчатый лук, 1 крупная головка

сладкий красный перец, 2 штуки

чеснок, 3 зубчика

морковь, 1 небольшая

оливковое масло, 1 столовая ложка, по необходимости

копчёная паприка, 1 чайная ложка

сладкая паприка, 1 чайная ложка

чёрный перец, по вкусу

соль, по вкусу

Если есть возможность, лучше взять именно чоризо или пикантные мясные колбаски с выраженным вкусом паприки. Они дают супу и правильный аромат, и красивый глубокий цвет.

Соль добавляйте осторожно. Колбаски, консервированный нут и бульон уже могут быть достаточно солёными.

Для густоты и вкуса

консервированные томаты в собственном соку или пассата, 500 г

нут консервированный, 2 банки по 400 г, или около 480 г без жидкости

картофель, 2 средние штуки, по желанию

куриный или овощной бульон, 700-900 мл

томатная паста, 1 столовая ложка

сахар, 1/2 чайной ложки, по необходимости

лавровый лист, 1 штука

сушёный орегано, 1/2 чайной ложки

Картофель не обязателен, но с ним суп становится ещё уютнее и плотнее. Если хочется более испанского характера без лишней мягкости, его можно не добавлять.

Количество бульона зависит от того, насколько густой суп нужен. Начать лучше с меньшего объёма, затем при необходимости добавить ещё немного.

Для подачи

петрушка или кинза, небольшой пучок

лимон, по желанию

хрустящий багет, чиабатта или деревенский хлеб

оливковое масло, несколько капель

тонко натёртый твёрдый сыр, по желанию

щепотка копчёной паприки

К такому супу особенно хорошо подходит хлеб с корочкой, который можно обмакнуть в густую томатную основу. Нежные булочки здесь не так интересны.

Как готовить

1. Подрумяньте колбаски

Колбаски нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Если используются крупные колбасы, кружки можно затем разрезать пополам.

Поставьте кастрюлю с толстым дном на средний огонь. Если колбаски достаточно жирные, масло можно почти не добавлять, хватит половины ложки или вообще ничего.

Выложите колбаски в один слой и дайте им спокойно подрумяниться 3-4 минуты. Не перемешивайте их слишком рано.

Когда одна сторона станет золотистой, переверните и подрумяньте с другой. На дне кастрюли останутся ароматные следы, именно они потом сделают вкус супа гораздо богаче.

Переложите колбаски на тарелку, а вытопившийся жир оставьте в кастрюле.

2. Подготовьте овощную основу

Лук нарежьте небольшими кубиками. Морковь тоже нарежьте мелко, так она быстрее приготовится и лучше растворится во вкусе супа.

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте кубиками среднего размера. Чеснок мелко порубите.

В ту же кастрюлю выложите лук и морковь. Если жира оказалось совсем мало, добавьте ещё немного оливкового масла.

Готовьте овощи 4-5 минут, пока лук не станет мягче. Затем добавьте сладкий перец и чеснок.

Перемешайте и держите на огне ещё 3-4 минуты. Перец должен слегка осесть, но сохранить форму.

3. Добавьте специи и томатную основу

Когда овощи станут мягкими, добавьте томатную пасту, копчёную паприку, сладкую паприку и орегано.

Очень быстро перемешайте всё лопаткой, буквально 30-40 секунд. За это время специи раскроются, а томатная паста потеряет сырую резкость.

Сразу после этого влейте томаты или пассату. Если используются томаты кусочками, слегка разомните их ложкой.

Добавьте лавровый лист и перемешайте. Попробуйте основу на кислоту. Если томаты оказались слишком резкими, позже можно будет добавить немного сахара.

4. Влейте бульон и добавьте картофель

Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Если вы готовите без картофеля, этот шаг можно пропустить.

Влейте в кастрюлю примерно 700 мл горячего бульона. Перемешайте, доведите до лёгкого кипения.

Добавьте картофель и варите около 10 минут на среднем огне. Сильное кипение здесь не нужно, вкус будет чище, если суп просто спокойно булькает.

Если вы любите более жидкие супы, уже на этом этапе можно добавить ещё немного бульона, но лучше не спешить. После нута густота ещё изменится.

5. Добавьте нут и колбаски

Нут откиньте на сито и хорошо промойте.

Примерно половину одного стакана нута можно слегка размять вилкой. Это необязательно, но такой приём помогает сделать бульон более бархатистым, не превращая суп в пюре.

Верните в кастрюлю подрумяненные колбаски. Добавьте весь нут, включая размятый, если вы его готовили таким способом.

Перемешайте и варите ещё 10-12 минут. За это время вкусы соединятся, нут прогреется, а бульон станет заметно плотнее.

6. Доведите густоту до нужной

Откройте кастрюлю и посмотрите на консистенцию. Правильный результат, это не жидкий прозрачный суп, а густая, яркая масса, в которой ложка идёт не совсем свободно, но и не стоит вертикально.

Если суп кажется слишком густым, добавьте ещё немного горячего бульона. Если, наоборот, хочется большей насыщенности, дайте ему ещё 5-7 минут тихо покипеть без крышки.

Попробуйте на соль и перец. Только теперь при необходимости добавьте сахар, если помидоры всё ещё слишком кисловаты.

Лавровый лист в конце достаньте.

7. Дайте супу немного постоять и подавайте

Снимите кастрюлю с огня и оставьте суп под крышкой на 7-10 минут. Это маленькая пауза, но она очень работает на вкус.

За это время бульон ещё немного загустеет, паприка и чеснок станут мягче, а колбаски успеют отдать в суп ещё часть аромата.

Разлейте по тарелкам. Сверху добавьте рубленую петрушку или кинзу, немного свежемолотого перца и, если хочется, пару капель оливкового масла.

Подавайте с хрустящим хлебом. По желанию можно положить рядом дольку лимона, он неожиданно хорошо освежает густую томатную основу.

Почему колбаски нужно сначала обжаривать отдельно

Если просто бросить их в бульон, они, конечно, тоже дадут вкус, но он будет гораздо спокойнее. Обжаривание даёт две важные вещи сразу.

Во-первых, сами кружочки становятся аппетитнее, с поджаренными краями и более плотной текстурой. Во-вторых, в кастрюле остаются ароматные следы от мяса и жира, на которых потом строится весь суп.

Когда лук, чеснок и перец попадают именно на такую основу, вкус получается не плоским томатным, а объёмным и почти дымным.

Какой нут лучше использовать

Самый простой и удобный вариант, консервированный. Он уже мягкий, не требует долгой варки и хорошо держит форму в густом супе.

Если хочется готовить из сухого нута, его нужно заранее замочить на ночь, а затем отварить до мягкости. Только после этого добавлять в суп.

Для этого рецепта важна не только форма нута, но и его способность слегка загустить бульон. Поэтому часть зёрен можно размять, а часть оставить целыми.

Какие колбаски подойдут лучше всего

Идеально, если это будут чоризо или другие пикантные копчёные колбаски с паприкой. Они лучше всего поддерживают испанский характер блюда.

Охотничьи колбаски тоже подойдут, особенно если добавить чуть больше копчёной паприки.

Молочные или слишком мягкие варёные колбасы сюда не годятся. Они потеряются в томатной основе и не дадут нужной глубины вкуса.

Если любите более острую еду, можно взять часть острых колбасок и часть обычных.

Как регулировать густоту

У этого супа как раз тот случай, когда густота, это часть рецепта, а не побочный эффект.

Если нужен вариант ближе к сытному рагу, уменьшайте бульон и дольше уваривайте томатную основу.

Если хочется всё-таки суп, а не почти второе блюдо, просто добавьте в конце немного горячего бульона. Делать это лучше понемногу, чтобы не уйти в слишком жидкий результат.

Важно помнить, после 10 минут отдыха под крышкой суп всегда становится чуть гуще.

Вариант с фасолью

Нут можно полностью или частично заменить белой фасолью.

Белая фасоль делает текстуру немного мягче, а вкус спокойнее. Красная фасоль даёт более плотное ощущение, но уже слегка уводит блюдо в другую сторону.

Если хочется разнообразить рецепт, можно взять пополам нут и фасоль. Такой вариант получается особенно сытным.

Вариант без картофеля

Этот суп легко приготовить и без картофеля.

Тогда томаты, колбаски, нут и перец звучат ярче, а сама структура становится более чистой и ближе к средиземноморской.

В таком случае можно немного уменьшить бульон, чтобы сохранить плотность.

Можно ли добавить острый акцент

Да, и этому супу он идёт.

Самый простой вариант, щепотка хлопьев чили вместе с паприкой. Можно также использовать кусочек свежего острого перца.

Главное, не переборщить. Острота должна поддерживать копчёные колбаски и томаты, а не забивать их.

Можно ли приготовить заранее

Да, и на следующий день он даже становится вкуснее.

После ночи в холодильнике нут сильнее связывает бульон, колбаски отдают больше аромата, а томатная основа становится глубже.

Перед подачей суп лучше разогревать на слабом огне. Если он слишком загустел, просто добавьте немного воды или бульона.

Хранить его в холодильнике удобно до 2 суток.

С чем подать

Лучший спутник этого супа, хороший хлеб с корочкой. Багет, чиабатта, деревенский батон, любой из этих вариантов подойдёт отлично.

Можно поставить на стол миску с рубленой зеленью, отдельно немного тёртого сыра и дольки лимона.

Ещё один удачный вариант, слегка подсушенный хлеб, натёртый чесноком и сбрызнутый оливковым маслом.

А вот тяжёлый гарнир тут уже не нужен. Суп и так получается достаточно сытным.

Как итог

Этот суп цепляет не только вкусом, но и видом. Яркий томатный цвет, плотный бульон, мягкий нут, подрумяненные кружочки колбасок и зелень сверху делают его тем блюдом, которое выглядит богато даже в самой простой тарелке.

И особенно хорошо здесь работает первый шаг. Стоит один раз подрумянить колбаски отдельно, и уже становится ясно, почему суп получается таким собранным, густым и насыщенным.