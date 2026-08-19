Кабачки на сковороде пускают воду? Одна простая ошибка мешает получить румяную корочку

Кабачки могут выглядеть очень аппетитно на сковороде - с золотистой корочкой и слегка хрустящими краями. Но стоит допустить одну ошибку, и вместо жареных овощей получится мягкая масса, тушенная в собственном соку. Главная проблема - лишняя влага. Кабачок сам по себе содержит много воды, а если добавить к этому соль, холодную сковороду и слишком большое количество овощей, о хрустящей корочке можно забыть.

Сначала хорошо промокните кабачки

Перед жаркой поверхность нарезанных овощей должна быть максимально сухой. Разложите кружочки или полукружья на бумажном полотенце, а сверху промокните их еще одним листом.

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Особенно много влаги бывает у крупных и очень сочных кабачков. Чем меньше воды попадет на горячую сковороду, тем быстрее кусочки начнут именно жариться, а не тушиться.

С солью лучше не торопиться

Соль вытягивает влагу из овощей, и кабачки начинают активно пускать сок. Если главная цель - получить румяную корочку, удобнее посолить их ближе к концу приготовления.

Есть и другой вариант: посолить нарезанные кабачки примерно на 10–20 минут заранее. За это время выделится часть жидкости, которую нужно слить, а сами кусочки тщательно промокнуть. Только после этого их можно отправлять на сковороду.

Не режьте слишком тонко

Слишком тонкие кружочки быстро теряют влагу, становятся мягкими и могут развалиться еще во время жарки. Для обычного приготовления хорошо подходит толщина около 7–10 мм.

Молодые кабачки обычно достаточно просто помыть и нарезать. У крупных зрелых плодов лучше снять жесткую кожуру и удалить сформировавшиеся семена.

Для корочки пригодится немного муки

Сухие кусочки можно перед жаркой слегка обвалять в муке. Толстый слой не нужен: достаточно тонкого покрытия, которое впитает остатки поверхностной влаги и быстро подрумянится в горячем масле.

Если хочется более выраженного хруста, часть муки можно заменить крахмалом или использовать только его. Но панировать кабачки стоит непосредственно перед жаркой. Если они слишком долго пролежат в муке, она намокнет от выделившегося сока.

Сковороду нужно разогреть заранее

Выкладывать кабачки на едва теплую поверхность - верный способ получить тушеные овощи. Сначала хорошо разогрейте сковороду, затем добавьте масло и только после этого отправляйте туда кабачки.

Слишком сильный огонь тоже ни к чему. Лучше выбрать средний или умеренно сильный нагрев, чтобы корочка успела подрумяниться, а середина - приготовиться.

Не превращайте сковороду в переполненный тазик

Кусочки должны лежать свободно, с небольшими промежутками между ними. Если выложить сразу слишком много кабачков, температура сковороды резко упадет, а большое количество пара помешает образованию корочки.

Проще разделить овощи на две-три партии. Так они приготовятся заметно лучше.

И забудьте о крышке

Крышка хороша, когда нужно потушить овощи. Для румяных кабачков она работает против вас: влага не успевает испаряться, конденсируется и снова возвращается на сковороду.

Жарьте кабачки без крышки и не переворачивайте их каждую минуту. Дайте одной стороне хорошо подрумяниться, затем переверните. Именно такой нехитрый подход помогает сохранить плотную текстуру и получить ту самую аппетитную корочку.