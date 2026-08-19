19 августа 2026, 16:58

Кабачки на сковороде пускают воду? Одна простая ошибка мешает получить румяную корочку

Кабачки на сковороде пускают воду? Одна простая ошибка мешает получить румяную корочку

Кабачки могут выглядеть очень аппетитно на сковороде - с золотистой корочкой и слегка хрустящими краями. Но стоит допустить одну ошибку, и вместо жареных овощей получится мягкая масса, тушенная в собственном соку. Главная проблема - лишняя влага. Кабачок сам по себе содержит много воды, а если добавить к этому соль, холодную сковороду и слишком большое количество овощей, о хрустящей корочке можно забыть.

Сначала хорошо промокните кабачки

Перед жаркой поверхность нарезанных овощей должна быть максимально сухой. Разложите кружочки или полукружья на бумажном полотенце, а сверху промокните их еще одним листом.

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Особенно много влаги бывает у крупных и очень сочных кабачков. Чем меньше воды попадет на горячую сковороду, тем быстрее кусочки начнут именно жариться, а не тушиться.

С солью лучше не торопиться

Соль вытягивает влагу из овощей, и кабачки начинают активно пускать сок. Если главная цель - получить румяную корочку, удобнее посолить их ближе к концу приготовления.

Есть и другой вариант: посолить нарезанные кабачки примерно на 10–20 минут заранее. За это время выделится часть жидкости, которую нужно слить, а сами кусочки тщательно промокнуть. Только после этого их можно отправлять на сковороду.

Не режьте слишком тонко

Слишком тонкие кружочки быстро теряют влагу, становятся мягкими и могут развалиться еще во время жарки. Для обычного приготовления хорошо подходит толщина около 7–10 мм.

Молодые кабачки обычно достаточно просто помыть и нарезать. У крупных зрелых плодов лучше снять жесткую кожуру и удалить сформировавшиеся семена.

Для корочки пригодится немного муки

Сухие кусочки можно перед жаркой слегка обвалять в муке. Толстый слой не нужен: достаточно тонкого покрытия, которое впитает остатки поверхностной влаги и быстро подрумянится в горячем масле.

Если хочется более выраженного хруста, часть муки можно заменить крахмалом или использовать только его. Но панировать кабачки стоит непосредственно перед жаркой. Если они слишком долго пролежат в муке, она намокнет от выделившегося сока.

Сковороду нужно разогреть заранее

Выкладывать кабачки на едва теплую поверхность - верный способ получить тушеные овощи. Сначала хорошо разогрейте сковороду, затем добавьте масло и только после этого отправляйте туда кабачки.

Слишком сильный огонь тоже ни к чему. Лучше выбрать средний или умеренно сильный нагрев, чтобы корочка успела подрумяниться, а середина - приготовиться.

Не превращайте сковороду в переполненный тазик

Кусочки должны лежать свободно, с небольшими промежутками между ними. Если выложить сразу слишком много кабачков, температура сковороды резко упадет, а большое количество пара помешает образованию корочки.

Проще разделить овощи на две-три партии. Так они приготовятся заметно лучше.

И забудьте о крышке

Крышка хороша, когда нужно потушить овощи. Для румяных кабачков она работает против вас: влага не успевает испаряться, конденсируется и снова возвращается на сковороду.

Жарьте кабачки без крышки и не переворачивайте их каждую минуту. Дайте одной стороне хорошо подрумяниться, затем переверните. Именно такой нехитрый подход помогает сохранить плотную текстуру и получить ту самую аппетитную корочку.

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