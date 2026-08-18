Лазанью больше не собираю слоями: сворачиваю листы рулетиками и ставлю в форму

Из духовки выходит форма, в которой вместо привычной сырной поверхности видны десятки подрумяненных спиралей. Между витками пузырится томатный соус, моцарелла тянется от одной розы к другой, а открытые края пасты становятся золотистыми. Такую лазанью не приходится украшать перед подачей, вся красота уже собрана внутри формы.

Каждый лист покрывается тонким слоем сырной начинки и мясного соуса, затем сворачивается в длинный рулет и разрезается поперёк. Получившиеся спирали ставятся срезом вверх. Одна роза становится почти готовой порцией: её легко переложить на тарелку, не разрушая соседние рулеты и не пытаясь вырезать из горячей лазаньи ровный кусок.

Лазанья-розы с фаршем и сыром

Время: около 1 часа 20 минут

Порции: 6

Сложность: средняя

Лучше всего есть: горячей, спустя 10 минут после духовки

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Ингредиенты

Для мясного соуса

мясной фарш, 500 г

репчатый лук, 1 средняя головка

морковь, 1 небольшая

чеснок, 2 зубчика

протёртые помидоры или пассата, 500 г

томатная паста, 1 столовая ложка

растительное или оливковое масло, 1 столовая ложка

сушёный орегано, 1 чайная ложка

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

сахар, 1/2 чайной ложки, по необходимости

Для начинки подойдёт говяжий фарш или смесь говядины и свинины. Слишком жирный лучше не брать: при запекании лишний жир будет скапливаться на дне формы и мешать соусу загустеть.

Готовый мясной соус должен быть плотнее обычного соуса для пасты. Если в нём останется много жидкости, рулеты начнут скользить, а спирали потеряют форму.

Для сырной начинки и сборки

листы лазаньи, 9-10 штук

рикотта, 250 г

яйцо, 1 штука

моцарелла, 200 г

твёрдый сыр или пармезан, 70 г

сливочное масло, 10 г, для формы

свежий базилик или петрушка, несколько веточек

чёрный перец, по вкусу

Рикотту можно заменить мягким творогом без выраженной кислинки. Его желательно протереть через сито или коротко пробить блендером, чтобы начинка распределялась по листам тонким и ровным слоем.

Моцареллу в рассоле нужно заранее достать из упаковки и промокнуть бумажными полотенцами. Чем меньше лишней влаги попадёт в форму, тем аккуратнее останутся розы.

Для подачи

руккола или другие салатные листья

помидоры черри

свежий базилик

тёртый пармезан

оливковое масло

чёрный перец

Лазанья уже сочетает пасту, мясо, сыр и насыщенный томатный соус. Лучше всего её дополняет простой свежий салат без майонеза и тяжёлой заправки.

Как готовить

1. Приготовьте густой мясной соус

Лук нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной тёрке, чеснок мелко порубите.

Разогрейте масло в широкой сковороде. Выложите лук и морковь, готовьте около 4 минут на среднем огне. Овощи должны стать мягче, но сильно подрумянивать их не нужно.

Добавьте фарш. Сразу разделите его лопаткой на небольшие кусочки, затем дайте мясу немного полежать на горячей поверхности. Постоянное перемешивание мешает фаршу подрумяниться.

Когда мясо изменит цвет и местами покроется золотистой корочкой, добавьте чеснок, орегано, соль и чёрный перец.

Положите томатную пасту и перемешивайте около минуты. После короткого обжаривания её вкус станет насыщеннее.

Влейте протёртые помидоры. Уменьшите огонь и готовьте соус без крышки от 15 до 20 минут.

Проведите лопаткой по дну сковороды. Если дорожка сохраняется несколько секунд и соус не затекает обратно мгновенно, нужная густота достигнута.

Попробуйте соус. Слишком кислые помидоры можно уравновесить половиной чайной ложки сахара.

Снимите сковороду с огня и дайте начинке немного остыть. На горячем соусе рикотта сразу начнёт плавиться, и сворачивать листы будет неудобно.

2. Подготовьте сырную начинку

Переложите рикотту в миску.

Добавьте яйцо, примерно половину тёртого твёрдого сыра и немного чёрного перца.

Хорошо перемешайте до однородности. Масса должна легко размазываться ложкой, но не растекаться.

Соль добавляйте осторожно. Твёрдый сыр и моцарелла уже содержат её в достаточном количестве.

Нарежьте несколько листьев базилика или немного петрушки и вмешайте в начинку.

Яйцо поможет сырному слою закрепиться во время запекания. После духовки начинка останется внутри спиралей и не вытечет на дно формы.

3. Сделайте листы лазаньи гибкими

Посмотрите инструкцию на упаковке. Даже листы, которые разрешено использовать без варки, для этого рецепта нужно предварительно размягчить. Сухую пластину невозможно свернуть, она сразу треснет.

Вскипятите воду в широкой кастрюле и немного посолите.

Опускайте листы лазаньи небольшими партиями. Варите примерно на 2 минуты меньше времени, указанного производителем.

Листы должны легко сгибаться, но оставаться упругими. Полностью готовая паста станет слишком мягкой и может порваться при нанесении начинки.

Перекладывайте листы на чистое кухонное полотенце или листы пергамента. Располагайте их отдельно друг от друга.

Не складывайте горячую пасту стопкой. Через несколько минут листы склеятся, и разделить их без повреждений уже не получится.

Если используются тонкие листы для лазаньи без предварительной варки, можно залить их кипятком на 5-7 минут. Перед сборкой проверьте один лист: он должен свободно сворачиваться в рулет.

4. Нанесите начинку и сверните рулеты

Положите один лист лазаньи на рабочую поверхность.

Распределите по нему тонкий слой сырной смеси, оставив около сантиметра свободного пространства по краям.

Сверху нанесите мясной соус. На один лист обычно достаточно 1,5-2 столовых ложек.

Не старайтесь спрятать внутрь как можно больше фарша. Толстый слой выдавится наружу во время сворачивания и закроет красивый рисунок спирали.

Возьмитесь за один длинный край листа и начните аккуратно сворачивать его к противоположному длинному краю. Получится длинный плотный рулет.

Сильно сдавливать его не нужно. Между витками должно остаться немного места для соуса и расплавленного сыра.

Таким же способом подготовьте остальные листы.

Острым ножом разрежьте каждый длинный рулет поперёк на две или три одинаковые части. Высота одной розы должна составлять примерно 5-6 см.

После разреза станет видна спираль из пасты, мяса и светлой сырной начинки.

5. Поставьте розы в форму

Духовку разогрейте до 190 градусов.

Круглую форму диаметром около 24 см или прямоугольную форму подходящего размера смажьте сливочным маслом.

Распределите по дну слой мясного соуса толщиной около одного сантиметра. Соус защитит нижние края пасты от пересыхания и не даст рулетам приклеиться.

Поставьте первую розу срезом вверх. Рядом разместите остальные.

Рулеты должны слегка соприкасаться и поддерживать друг друга. Большие пустоты между ними оставлять не стоит, иначе спирали начнут раскрываться.

При этом утрамбовывать розы тоже не нужно. Соус должен свободно проходить между ними.

Остатки мясного соуса аккуратно распределите между рулетами. Верхние срезы оставьте открытыми.

Если полностью залить спирали томатной массой, после духовки получится вкусная лазанья, но сам рисунок роз исчезнет.

6. Добавьте моцареллу и запеките

Моцареллу натрите на крупной тёрке или порвите руками на небольшие кусочки.

Разложите большую часть сыра между розами. Немного моцареллы можно положить на края спиралей, но не закрывайте всю поверхность плотной сырной крышкой.

Посыпьте оставшимся твёрдым сыром.

Накройте форму фольгой. Старайтесь, чтобы она не касалась моцареллы. Можно немного приподнять фольгу над центром формы.

Поставьте лазанью в разогретую духовку на 25 минут.

За это время паста окончательно приготовится, мясной соус прогреется, а сыр между рулетами расплавится.

Снимите фольгу и запекайте ещё 12-15 минут.

Открытые края пасты должны слегка подрумяниться, а сыр покрыться небольшими золотистыми пятнами.

Для более яркой корочки можно включить верхний нагрев на последнюю минуту. Не отходите от духовки: тонкие края листов темнеют очень быстро.

7. Дайте лазанье постоять и подавайте

Достаньте форму из духовки и оставьте на столе на 10 минут.

Этот небольшой перерыв заметно влияет на подачу. Горячий соус станет гуще, расплавленный сыр немного закрепится, а розы будут легче отделяться друг от друга.

Сразу после духовки начинка ещё слишком подвижная. При попытке переложить рулет на тарелку он может развернуться.

Перед подачей добавьте свежий базилик или мелко нарезанную петрушку.

Подцепляйте розы широкой ложкой или небольшой лопаткой, захватывая немного соуса со дна формы.

На одну порцию обычно достаточно трёх или четырёх небольших спиралей.

Почему соус приходится готовить гуще обычного

В классической лазанье жидкость распределяется между широкими горизонтальными слоями. Здесь начинка находится внутри рулетов и может свободно стекать вниз.

Слишком жидкий мясной соус быстро уйдёт из спиралей. На дне формы появится много томатной жидкости, а фарш соберётся между рулетами.

Хорошо уваренный соус остаётся на пасте тонким слоем. Он не мешает сворачиванию и сохраняет рисунок после разрезания.

Есть ещё одна причина не торопиться: горячий соус размягчает листы лазаньи сильнее, чем нужно. Перед сборкой ему стоит дать постоять хотя бы 10 минут.

Как сохранить спирали открытыми

Самая эффектная часть блюда, видимые витки пасты с мясом и сыром. Их легко спрятать под слишком щедрым слоем моцареллы.

Сыр лучше раскладывать преимущественно между розами. Во время запекания он расплавится, заполнит свободные места и соединит рулеты, но сами спирали останутся видны.

Томатный соус тоже направляйте вниз и в промежутки.

На поверхности достаточно нескольких небольших кусочков моцареллы и щепотки твёрдого сыра.

После духовки зелень кладите точечно. Большой пучок базилика в центре формы закроет рисунок, ради которого менялась вся сборка.

Три причины, по которым розы могут развернуться

Внутри оказалось слишком много начинки

Переполненный лист невозможно свернуть достаточно плотно. Фарш выдавливается наружу, а свободный край пасты не прилегает к рулету.

Начинка должна лежать тонким слоем. После сворачивания витки пасты обязаны оставаться хорошо заметными.

Рулеты слишком свободно стоят в форме

Каждая роза удерживается не только собственной формой, но и соседними спиралями.

Если форма велика, заполните свободное место дополнительными рулетами или используйте небольшую жаропрочную ёмкость.

Листы недоварены

Слишком жёсткая паста пытается вернуться в первоначальное положение и постепенно раскрывает рулет.

Лист должен легко сгибаться без трещин. Если край ломается при первой попытке свернуть его, подержите пасту в горячей воде ещё минуту.

Какую форму лучше выбрать

Круглая форма особенно хорошо подчёркивает рисунок. Розы можно начать ставить от внешнего края и постепенно двигаться к центру.

В прямоугольной форме рулеты проще расположить ровными рядами. Такой вариант удобен для большой порции и последующего хранения.

Съёмная форма для выпечки подходит только в том случае, если она не протекает. Томатный соус может выйти через соединение дна и стенок.

Самый надёжный вариант, керамическая или стеклянная форма с достаточно высокими бортиками.

Размер имеет значение. Розы должны занять почти всё дно и поддерживать друг друга.

Чем заменить рикотту

Подойдёт мягкий творог жирностью от 5 до 9 процентов.

Сухой зернистый творог желательно протереть через сито. Можно добавить к нему одну или две ложки сметаны, чтобы начинка стала пластичнее.

Сливочный сыр тоже подходит, но вкус получится более насыщенным, а само блюдо заметно жирнее.

Не стоит использовать одну только сметану. Она слишком жидкая, быстро уйдёт из рулетов и смешается с томатным соусом на дне.

Хорошая замена рикотте, смесь мягкого творога и небольшого количества сливочного сыра.

Нужен ли здесь бешамель

Классическая лазанья часто готовится с бешамелем, но для роз он не обязателен.

Сырная смесь лучше удерживается на листе и не вытекает во время сворачивания. Кроме того, светлая начинка хорошо видна между мясом и пастой.

Бешамель можно добавить на дно формы вместе с томатным соусом. Достаточно нескольких ложек.

Ещё один вариант, полить небольшим количеством густого бешамеля промежутки между рулетами перед запеканием.

На верхние срезы его лучше не наносить, иначе спирали скроются под белым слоем.

Вариант с курицей и грибами

Мясной фарш замените мелко нарезанным куриным филе или фаршем из мяса бедра.

Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками и обжарьте отдельно. Дождитесь, пока грибной сок полностью испарится.

Соедините курицу с грибами, добавьте немного соли, перца и петрушки.

Для этой версии можно уменьшить количество томатного соуса и добавить в сырную начинку ещё две ложки рикотты или сливочного сыра.

Моцарелла и грибы дают достаточно насыщенный вкус, поэтому большое количество специй не понадобится.

Вариант со шпинатом и сыром

Мясной соус можно полностью исключить.

Свежий шпинат быстро прогрейте на сухой сковороде, пока листья не уменьшатся в объёме. Остудите и хорошо отожмите.

Мелко нарежьте шпинат и смешайте с рикоттой, яйцом, пармезаном, чесноком и чёрным перцем.

Распределите начинку по листам, сверните рулеты и поставьте их в томатный соус.

На разрезе будут видны зелёный шпинат, белая сырная начинка и красный соус.

Вариант с ветчиной и моцареллой

Это самая быстрая версия лазаньи-роз.

Смажьте листы тонким слоем рикотты, разложите кусочки ветчины и посыпьте моцареллой.

Сверните рулеты, разрежьте и поставьте в форму с томатным соусом.

Фарш заранее готовить не придётся, поэтому весь процесс займёт заметно меньше времени.

Ветчину нарезайте тонко. Толстые куски мешают сформировать аккуратную спираль.

Можно ли собрать лазанью заранее

Форму можно полностью подготовить за несколько часов до запекания.

Поставьте розы в соус, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник. Моцареллу лучше добавить непосредственно перед духовкой.

Оставлять собранную лазанью на ночь нежелательно. Паста впитает много жидкости, и края рулетов станут слишком мягкими.

Перед запеканием достаньте форму из холодильника примерно на 20 минут.

Холодной стеклянной посуде нужно дать немного согреться. Резкий перепад температуры может её повредить.

К обычному времени приготовления холодной лазаньи добавьте ещё около 5 минут.

Как хранить и разогревать

Оставшуюся лазанью переложите в закрывающийся контейнер и храните в холодильнике не больше двух суток.

Лучше разогревать её в духовке при 170 градусах.

Положите розы в небольшую форму, добавьте на дно одну или две ложки воды или томатного соуса и накройте фольгой.

Через 12-15 минут снимите фольгу и прогрейте ещё несколько минут.

В микроволновой печи паста тоже разогреется, но открытые края станут мягкими и потеряют часть корочки.

Замораживать удобнее уже запечённые порции. Каждую полностью остывшую розу заверните отдельно или разложите по небольшим контейнерам.

С чем подать

Смешайте рукколу или салатные листья с половинками помидоров черри.

Добавьте немного соли, свежемолотого перца, лимонного сока и оливкового масла.

Заправляйте салат непосредственно перед подачей, чтобы листья оставались свежими и хрустящими.

Рядом можно поставить небольшую миску с тёртым пармезаном и свежий базилик.

Для более лёгкого варианта подойдут огурцы, помидоры и красный лук без густого соуса.

Хлеб, картофель и дополнительная паста здесь не нужны. В самой лазанье уже достаточно теста, мяса и сыра.

Как итог

В этой форме лазанья выглядит празднично ещё до того, как попадает на тарелки. Золотистые края пасты остаются открытыми, мясная начинка видна между витками, а расплавленный сыр заполняет пространство вокруг каждой спирали.

Сборка требует немного больше аккуратности, чем привычные горизонтальные слои, зато подача становится гораздо проще. Розы уже разделены на небольшие порции, хорошо держат начинку и не разваливаются при первом прикосновении лопатки.