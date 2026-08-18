Картофель, сыр и сковорода: как приготовить драники, чтобы они не развалились и получились румяными

Обычные картофельные драники легко сделать гораздо интереснее - достаточно добавить в картофельную массу немного твердого сыра. При жарке он расплавится, а сами драники получатся румяными, хрустящими по краям и мягкими внутри.

Главное здесь - не дать картофельной массе стать слишком жидкой. Именно от этого во многом зависит, будут ли драники держать форму на сковороде.

Сначала хорошо отожмите картофель

Для драников понадобится 5–6 средних картофелин. Их нужно очистить и натереть на крупной или средней терке, а затем добавить мелко нарезанный или натертый лук.

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Если картофель оказался очень сочным, лишнюю жидкость лучше тщательно отжать. Это простой шаг, но пропускать его не стоит: слишком влажная масса может расползаться во время жарки.

Теперь можно добавить 100 г натертого твердого сыра, яйцо и 2–3 столовые ложки муки. Посолите, поперчите и перемешайте. Масса должна получиться достаточно густой, чтобы ее можно было выкладывать ложкой, но не превращаться в плотное тесто.

Если жидкости все еще много, допустимо добавить немного муки. Главное - не увлекаться, иначе вместо нежных драников получится слишком плотная картофельная масса.

Жарьте небольшими порциями

Сковороду хорошо разогрейте с растительным маслом. Выкладывайте картофельную смесь ложкой, формируя небольшие плоские драники.

Жарить лучше на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. Ориентир простой: поверхность должна стать золотистой и хрустящей, а внутри драники должны хорошо пропечься.

Готовые порции можно ненадолго переложить на бумажное полотенце. Оно впитает излишки масла, и корочка останется приятной, а не слишком жирной.

Сметанный соус здесь очень кстати

Пока драники жарятся, можно быстро приготовить простой соус. Для него смешайте 150–200 г сметаны с одним-двумя измельченными зубчиками чеснока и небольшим количеством мелко нарезанного укропа или петрушки. Посолите, а при желании добавьте немного черного перца.

Соусу стоит дать постоять 5–10 минут. За это время чеснок и зелень успеют раскрыть вкус.

Подавать драники лучше сразу, пока они еще горячие и хрустящие. Сметанный соус с чесноком отлично дополняет расплавленный сыр и превращает простое картофельное блюдо в полноценный домашний ужин.