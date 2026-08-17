Стручковая фасоль по-новому: 5 рецептов от быстрого гарнира до сытного ужина

Стручковая фасоль - один из тех августовских продуктов, которые появляются на рынке ненадолго, зато позволяют за 15–30 минут собрать и гарнир, и салат, и вполне полноценный ужин.

Особенно хороша молодая фасоль: зеленая или желтая, которую в Латвии часто называют sviesta pupiņas - «масляной фасолью». Она нежная, слегка сладковатая и хорошо дружит буквально со всем летним набором: помидорами, зеленью, чесноком, молодым картофелем.

А главное - с ней трудно устроить кулинарную катастрофу. Главное правило одно: не варить до состояния унылой веревочки.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ниже - пять вариантов на разные случаи: от самого простого гарнира до ужина на одной сковороде.

Быстрая памятка

Подготовка: 5–10 минут

Приготовление: 10–30 минут

Сложность: легко

Подходит: зеленая и желтая стручковая фасоль

Главное правило: фасоль должна стать мягкой, но сохранить небольшой хруст

Перед приготовлением стручки нужно вымыть и срезать кончики. Если фасоль зрелая и вдоль края чувствуется плотная «ниточка», ее лучше удалить.

1.Стручковая фасоль с чесноком и сливочным маслом за 15 минут

Это базовый рецепт на случай, когда на кухне лежит пакет фасоли, а планов на ужин пока нет.

Ингредиенты на 2–3 порции

стручковая фасоль - 400 г;

сливочное масло - 30 г;

чеснок - 1–2 зубчика;

лимонный сок - 1 ч. л.;

укроп или петрушка - небольшая горсть;

соль;

черный перец.

Как приготовить

Подготовьте фасоль.

Вскипятите подсоленную воду и опустите туда стручки на 4–5 минут. Молодой тонкой фасоли иногда хватает и чуть меньше. Быстро обсушите.

Откиньте фасоль на дуршлаг. Чем меньше воды попадет на сковороду, тем лучше она подрумянится. Обжарьте.

Растопите сливочное масло и готовьте фасоль 2–3 минуты на среднем или чуть выше среднего огне. И только теперь - чеснок.

Добавьте мелко нарезанный чеснок примерно на последние 30–60 секунд. Так он отдаст аромат, но не успеет сгореть и начать горчить. Финальный штрих.

Посолите, поперчите, добавьте лимонный сок и зелень.

Маленькая хитрость

Если хочется более выраженной корочки, после варки дайте фасоли немного полежать и подсохнуть. Мокрые овощи на сковороде скорее тушатся, чем жарятся.

2.Теплый салат со стручковой фасолью, помидорами и фетой

Когда на даче или рынке одновременно наступил сезон фасоли и помидоров, сопротивляться уже бессмысленно. Лучше объединить их в одной тарелке.

Ингредиенты на 2–3 порции

стручковая фасоль - 400 г;

помидоры черри - 250 г;

фета - 100 г;

красный лук - ½ шт.;

оливковое масло - 2 ст. л.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

базилик или петрушка - горсть;

соль;

черный перец.

Как приготовить

Приготовьте фасоль.

Отварите ее 4–5 минут и откиньте на дуршлаг. Займитесь помидорами.

Их можно оставить свежими, но интереснее быстро обжарить половинки черри на горячей сковороде 2–3 минуты. Добавьте лук.

Нарежьте его очень тонко. Если вкус кажется слишком резким, залейте лук на несколько минут холодной водой. Соберите салат.

Смешайте теплую фасоль, помидоры и лук. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Добавьте фету.

Раскрошите ее сверху и посыпьте зеленью.

Такой салат хорош и теплым, и комнатной температуры - удобный вариант для летнего стола, когда никому не хочется подавать семь блюд одновременно.

3.Стручковая фасоль с молодым картофелем и беконом на одной сковороде

А вот здесь фасоль перестает делать вид, что она всего лишь гарнир.

Получается полноценный домашний ужин: картошка румяная, бекон хрустящий, фасоль еще немного похрустывает.

Ингредиенты на 3 порции

стручковая фасоль - 400 г;

молодой картофель - 500 г;

бекон - 120 г;

репчатый лук - 1 небольшая шт.;

чеснок - 1 зубчик;

укроп - небольшая горсть;

соль;

черный перец.

Как приготовить

Подготовьте картофель.

Небольшие клубни можно оставить целыми, крупные разрежьте пополам. Отварите почти до готовности - примерно 10–15 минут в зависимости от размера. Обжарьте бекон.

Нарежьте его небольшими кусочками и положите на сухую сковороду. Когда вытопится жир, добавьте лук. Положите картофель.

Готовьте несколько минут, пока он не начнет золотиться. Добавьте фасоль.

Положите стручки, влейте 2–3 ст. л. воды и накройте крышкой примерно на 3 минуты. Снимите крышку.

Дайте лишней влаге испариться и еще немного все обжарьте. Финал.

Добавьте чеснок, перец и укроп. С солью осторожнее: бекон уже соленый.

Чем заменить бекон

Можно использовать копченую курицу, ветчину или вообще убрать мясо и добавить в конце ложку сметаны либо немного тертого сыра.

4.Стручковая фасоль по-азиатски с соевым соусом и кунжутом

Если фасоль с маслом и укропом уже знакома до последнего стручка, попробуйте совсем другой характер.

Соевый соус, чеснок, немного сладости и кунжут превращают обычную фасоль в очень убедительную горячую закуску.

Ингредиенты на 2 порции

стручковая фасоль - 400 г;

растительное масло - 1 ст. л.;

чеснок - 1 зубчик;

соевый соус - 1 ст. л.;

мед - 1 ч. л.;

кунжут - 1 ст. л.;

кунжутное масло - 1 ч. л., по желанию;

хлопья чили - по вкусу.

Как приготовить

Хорошо разогрейте сковороду.

Для этого рецепта высокая температура как раз нужна. Обжарьте фасоль.

Готовьте 3–4 минуты, периодически переворачивая. Местами на стручках могут появиться темные подпалины - это не ошибка, а дополнительный вкус. Добавьте немного воды.

Влейте 2–3 ст. л., накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты. Сделайте соус.

Смешайте соевый соус с медом. Добавьте ароматные ингредиенты.

Снимите крышку, положите чеснок, чили и соус. Перемешивайте еще около минуты. Посыпьте кунжутом.

Если есть кунжутное масло, добавьте несколько капель уже после выключения огня - долго нагревать его не нужно.

Что подать рядом

Рис, лапшу, курицу, рыбу или просто жареное яйцо. Последний вариант особенно хорош, когда готовить что-то еще решительно не хочется.

5.Стручковая фасоль, тушенная с помидорами и яйцом

Это самый летний рецепт в подборке: помидоры дают соус, фасоль - текстуру, а яйца превращают овощи в полноценное блюдо.

Получается что-то между овощным рагу и летней шакшукой.

Ингредиенты на 2–3 порции

стручковая фасоль - 400 г;

спелые помидоры - 400 г;

яйца - 3 шт.;

репчатый лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

томатная паста - 1 ст. л.;

оливковое масло - 2 ст. л.;

копченая паприка - ½ ч. л.;

соль;

черный перец;

петрушка или базилик.

Как приготовить

Обжарьте лук.

На оливковом масле готовьте его 3–4 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и томатную пасту.

Готовьте около минуты. Положите помидоры.

Нарежьте их кубиками и тушите 5–7 минут, пока они не превратятся в густой соус.

Если помидоры очень кислые, помогает маленькая щепотка сахара.

Добавьте фасоль.

Перемешайте, накройте крышкой и тушите примерно 7–10 минут. Если соус становится слишком густым, добавьте немного воды. Разбейте яйца.

Сделайте в овощах три небольших углубления и аккуратно разбейте яйца. Доведите под крышкой.

Готовьте несколько минут, пока белок схватится, а желток останется таким, как вам нравится.

Сверху - зелень и черный перец. Рядом - кусок хорошего хлеба, и вопрос «а что еще приготовить?» автоматически снимается.

5 способов изменить вкус стручковой фасоли

Одна и та же фасоль может выглядеть совершенно по-разному.

По-французски: сливочное масло, лимон и поджаренный миндаль.

По-средиземноморски: помидоры, фета, базилик и оливковое масло.

По-азиатски: соевый соус, чеснок, кунжут и немного чили.

По-домашнему: сливочное масло, укроп и чеснок.

Посытнее: молодой картофель, бекон и лук.

То есть покупать килограмм можно без страха: пять дней подряд одну и ту же фасоль есть никто не заставляет.

Зеленая или желтая - есть ли разница

Желтая восковая фасоль, которую в Латвии часто называют sviesta pupiņas, готовится практически так же, как зеленая.

У нее чуть более нежный и мягкий вкус, но во всех рецептах выше виды можно свободно заменять друг другом.

А еще лучше смешать зеленые и желтые стручки - блюдо сразу выглядит интереснее без всяких ресторанных ухищрений.

Полезные хитрости

Не переваривайте.

Главная ошибка - ждать, пока фасоль станет совсем мягкой. После этого обратно хруст ей уже никто не вернет.

Чеснок кладите ближе к концу.

Так он останется ароматным и не станет горьким.

После варки обсушивайте фасоль.

Особенно если собираетесь ее жарить.

Добавляйте кислоту.

Пара капель лимонного сока или немного винного уксуса часто делает вкус фасоли заметно ярче.

Если фасоль уже крупная и жесткая, ей понадобится немного больше времени. Совсем зрелые грубые стручки лучше оставить для тушения, а молодые - для салатов и быстрой жарки.

Частые ошибки

Фасоль стала серой и слишком мягкой

Скорее всего, ее просто переварили.

Что делать: в следующий раз сократить варку до 4–5 минут и сразу откинуть на дуршлаг. Для салата фасоль можно даже быстро охладить холодной водой.

На сковороде появилось много воды

Фасоль была слишком мокрой после варки или сковорода плохо разогрелась.

Что делать: обсушить стручки и не перегружать сковороду.

Чеснок горчит

Он жарился слишком долго.

Что делать: добавлять его в самом конце.

Фасоль жесткая

Возможны две причины: либо она недоготовлена, либо сами стручки уже переросли.

Что делать: молодой фасоли добавить пару минут, более зрелую лучше готовить в соусе или рагу.

Вкус получился пресным

Стручковая фасоль любит контрасты.

Попробуйте добавить лимон, фету, соевый соус, поджаренные орехи, бекон, чеснок или просто больше свежей зелени.

Что делать с оставшейся фасолью

Отваренную фасоль можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере примерно 2–3 дня.

На следующий день ее проще всего:

добавить в омлет;

смешать с помидорами и сыром;

быстро обжарить с картофелем;

положить в пасту;

сделать салат с тунцом и яйцом.

Так что если с рынка случайно вернулись не с 400 граммами, а с целым пакетом - ничего страшного. Стручковая фасоль как раз из тех августовских продуктов, которым легко найти работу.

И, пожалуй, в этом ее главное достоинство: сегодня она может быть простым гарниром с маслом, завтра - салатом с фетой, а послезавтра вдруг оказаться на сковороде с соевым соусом и кунжутом. Неплохая карьера для обычного стручка.