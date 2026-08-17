17 августа 2026, 19:32

Лосось с картофелем и горчичным соусом с укропом: блюдо на одном противене

Лосось с картофелем и горчичным соусом с укропом: блюдо на одном противене

Блюдо «одним противнем» - это мечта для занятых будней: минимум усилий, максимум вкуса. Всего 45 минут, и у вас на столе роскошный ужин на четверых.

Сочный лосось, золотистые картофельные дольки и ароматный соус с дижонской горчицей и укропом - именно то, что нужно, чтобы порадовать семью или гостей.

Ингредиенты

Для лосося

  • 650 г филе лосося (целиком, с кожей)

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  • 3 ст. л. дижонской горчицы

  • 2 ст. л. майонеза

  • щепотка хлопьев красного перца (по желанию)

  • свежий укроп для подачи

  • дольки лимона для сервировки

Для картофеля с укропом

  • 700 г молодого картофеля (лучше золотистого сорта)

  • 1,5 ст. л. оливкового масла

  • 1,5 ч. л. соли

  • 120 мл воды

  • 3 ст. л. сливочного масла, растопленного

  • 1 зубчик чеснока, натёртый

  • 1 ст. л. сушёного укропа (или 3 ст. л. свежего)

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 230°C.
    На противне смешайте картофель с оливковым маслом и щепоткой соли, разложите в один слой. Влейте немного воды прямо на противень - она поможет создать пар, благодаря которому картофель получится мягким внутри и хрустящим снаружи.

  2. Запекайте картофель 30 минут.
    После этого сдвиньте дольки к краям противня, освободив место в центре.

  3. Выложите лосось.
    Положите филе в центр кожей вниз, слегка присолите (примерно ½ ч. л.).

  4. Приготовьте соус.
    В небольшой миске смешайте майонез и дижонскую горчицу. Нанесите смесь на поверхность лосося.

  5. Запеките рыбу.
    Верните противень в духовку и готовьте 6 минут. Затем переставьте под гриль (ближе к верхнему нагревателю) ещё на 2–3 минуты, чтобы верх филе стал золотистым.

  6. Завершающий штрих.
    Полейте картофель растопленным маслом, смешанным с чесноком и укропом. Подавайте всё вместе, украсив рыбу свежим укропом и дольками лимона.

Результат - полноценный ужин на одном противне:

  • лосось получается сочным, с пикантной корочкой;

  • картофель - румяный и ароматный;

  • соус с горчицей и укропом добавляет блюду глубины вкуса.

И никакой горы посуды!

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