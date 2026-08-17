Лосось с картофелем и горчичным соусом с укропом: блюдо на одном противене

Блюдо «одним противнем» - это мечта для занятых будней: минимум усилий, максимум вкуса. Всего 45 минут, и у вас на столе роскошный ужин на четверых.
Сочный лосось, золотистые картофельные дольки и ароматный соус с дижонской горчицей и укропом - именно то, что нужно, чтобы порадовать семью или гостей.
Ингредиенты
Для лосося
650 г филе лосося (целиком, с кожей)
3 ст. л. дижонской горчицы
2 ст. л. майонеза
щепотка хлопьев красного перца (по желанию)
свежий укроп для подачи
дольки лимона для сервировки
Для картофеля с укропом
700 г молодого картофеля (лучше золотистого сорта)
1,5 ст. л. оливкового масла
1,5 ч. л. соли
120 мл воды
3 ст. л. сливочного масла, растопленного
1 зубчик чеснока, натёртый
1 ст. л. сушёного укропа (или 3 ст. л. свежего)
Приготовление
Разогрейте духовку до 230°C.
На противне смешайте картофель с оливковым маслом и щепоткой соли, разложите в один слой. Влейте немного воды прямо на противень - она поможет создать пар, благодаря которому картофель получится мягким внутри и хрустящим снаружи.
Запекайте картофель 30 минут.
После этого сдвиньте дольки к краям противня, освободив место в центре.
Выложите лосось.
Положите филе в центр кожей вниз, слегка присолите (примерно ½ ч. л.).
Приготовьте соус.
В небольшой миске смешайте майонез и дижонскую горчицу. Нанесите смесь на поверхность лосося.
Запеките рыбу.
Верните противень в духовку и готовьте 6 минут. Затем переставьте под гриль (ближе к верхнему нагревателю) ещё на 2–3 минуты, чтобы верх филе стал золотистым.
Завершающий штрих.
Полейте картофель растопленным маслом, смешанным с чесноком и укропом. Подавайте всё вместе, украсив рыбу свежим укропом и дольками лимона.
Результат - полноценный ужин на одном противне:
лосось получается сочным, с пикантной корочкой;
картофель - румяный и ароматный;
соус с горчицей и укропом добавляет блюду глубины вкуса.
И никакой горы посуды!