Лосось с картофелем и горчичным соусом с укропом: блюдо на одном противене

Сочный лосось, золотистые картофельные дольки и ароматный соус с дижонской горчицей и укропом - именно то, что нужно, чтобы порадовать семью или гостей.

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650 г филе лосося (целиком, с кожей)

700 г молодого картофеля (лучше золотистого сорта)

Разогрейте духовку до 230°C.

На противне смешайте картофель с оливковым маслом и щепоткой соли, разложите в один слой. Влейте немного воды прямо на противень - она поможет создать пар, благодаря которому картофель получится мягким внутри и хрустящим снаружи.

Запекайте картофель 30 минут.

После этого сдвиньте дольки к краям противня, освободив место в центре.

Выложите лосось.

Положите филе в центр кожей вниз, слегка присолите (примерно ½ ч. л.).

Приготовьте соус.

В небольшой миске смешайте майонез и дижонскую горчицу. Нанесите смесь на поверхность лосося.

Запеките рыбу.

Верните противень в духовку и готовьте 6 минут. Затем переставьте под гриль (ближе к верхнему нагревателю) ещё на 2–3 минуты, чтобы верх филе стал золотистым.