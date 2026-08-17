17 августа 2026, 15:38

Чесночные сухарики дома: хрустящие, ароматные и гораздо вкуснее магазинных

Чесночные сухарики дома: хрустящие, ароматные и гораздо вкуснее магазинных

Иногда для вкусной закуски не нужно ничего особенного - достаточно кусочка хлеба, чеснока и пары ложек масла. Домашние сухарики получаются румяными, ароматными и хрустящими, а их вкус легко подстроить под себя.

Особенно удобно использовать слегка подсохший хлеб, который уже не хочется подавать к столу. Подойдет и белый, и ржаной - главное, чтобы мякиш не был слишком свежим.

Что понадобится

  • белый или ржаной хлеб - 300–400 г;
  • чеснок - 4–5 зубчиков;
  • оливковое или подсолнечное масло без запаха - 3–4 ст. ложки;
  • соль - по вкусу;
  • сушеные травы - орегано, базилик или укроп, по желанию;
  • твердый сыр - по желанию.

Как приготовить

Хлеб нарежьте небольшими кубиками или аккуратной соломкой. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с маслом и оставьте примерно на 10 минут - за это время масло успеет хорошо пропитаться ароматом.

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Переложите хлеб в большую миску, полейте чесночным маслом и аккуратно перемешайте. Затем добавьте соль и сушеные травы, если хочется сделать вкус более насыщенным.

Разогрейте духовку до 180 °C. Разложите хлеб на противне с пергаментом в один слой и отправьте запекаться на 12–15 минут, время от времени перемешивая.

Следить за сухариками все же стоит: они быстро переходят от золотистых к слишком темным. А если хочется сырной корочки, за 2–3 минуты до конца посыпьте их натертым твердым сыром.

Готовые сухарики можно подать к супу или салату, взять к пиву или просто поставить на стол в качестве хрустящего перекуса. У такой закуски есть один недостаток: исчезает она обычно быстрее, чем успевает остыть.

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