Пельмени больше не варю в кастрюле: одна сковорода и совсем другой результат

С пельменями обычно всё предсказуемо: кастрюля воды, дуршлаг, сметана и несколько минут ожидания, пока они перестанут обжигать язык. Вкусно, быстро, но мягкое тесто остаётся мягким со всех сторон, а часть мясного сока нередко уходит в воду.

На сковороде получается интереснее. Замороженные пельмени сначала слегка подрумяниваются снизу, затем пропариваются под крышкой в небольшом количестве воды. В конце жидкость выпаривается, на дно возвращается хруст, а внутри остаётся горячая сочная начинка. Нужна одна посуда, ничего заранее размораживать не приходится.

Пельмени на сковороде с хрустящим низом

Время: около 25 минут

Порции: 2-3

Сложность: простая

Лучше всего есть: сразу со сковороды, пока нижняя сторона остаётся хрустящей

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Ингредиенты

Для пельменей

замороженные пельмени, 500 г

растительное масло, 1,5 столовой ложки

горячая вода, 180-220 мл

сливочное масло, 15 г

чёрный перец, по вкусу

сушёный чеснок, 0,5 чайной ложки, по желанию

сладкая паприка, 0,5 чайной ложки, по желанию

соль, только при необходимости

Пельмени не нужно размораживать. Из морозильника они сразу отправляются на разогретую сковороду.

Количество воды зависит от размера пельменей и диаметра посуды. Она должна покрыть дно и подняться примерно до трети высоты пельменей, но не превращать жарку в обычную варку.

Для быстрого соуса

сметана, 150 г

чеснок, 1 небольшой зубчик

укроп, несколько веточек

лимонный сок, 0,5 чайной ложки, по желанию

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

Соус лучше приготовить заранее, чтобы готовые пельмени не ждали на сковороде и не теряли хрустящую корочку.

Для подачи

зелёный лук или укроп

маринованные огурцы

свежие помидоры и огурцы

горчица, хрен или острый соус, по желанию

жареный или маринованный лук, по желанию

Как готовить

1. Подготовьте соус и всё необходимое

Мелко нарежьте укроп, чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой тёрке. Соедините со сметаной, добавьте немного соли, перца и, при желании, несколько капель лимонного сока.

Перемешайте и уберите соус в холодильник до подачи.

Воду заранее нагрейте. Холодная резко снизит температуру сковороды, поэтому пельмени начнут дольше готовиться и могут прилипнуть.

2. Хорошо разогрейте сковороду

Поставьте широкую сковороду с крышкой на средний огонь. Добавьте растительное масло и прогрейте около минуты.

Для 500 г пельменей удобна сковорода диаметром 26-28 см. Если посуда меньше, лучше приготовить две партии. Пельмени не должны лежать друг на друге.

Сливочное масло пока не добавляйте. При длительном нагревании оно начнёт темнеть раньше, чем приготовится начинка.

3. Слегка подрумяньте пельмени

Выложите замороженные пельмени в один слой. Между ними можно оставить небольшие промежутки, так горячий воздух и пар будут распределяться равномернее.

Готовьте около 3-4 минут, не перемешивая. Нижняя сторона должна стать светло-золотистой, но не тёмно-коричневой. Основная хрустящая корочка появится позже, после выпаривания воды.

Если пельмени начинают слишком быстро темнеть, немного уменьшите нагрев.

4. Добавьте воду и накройте крышкой

Осторожно влейте горячую воду по краю сковороды. Не лейте её прямо в раскалённое масло с большой высоты, чтобы не получить облако горячих брызг.

Вода должна покрыть дно и доходить примерно до трети пельменей. Сразу накройте сковороду крышкой и уменьшите огонь до среднего или чуть ниже среднего.

Под крышкой образуется пар. Он приготовит тесто и начинку, при этом подрумяненная нижняя сторона не успеет полностью размокнуть.

5. Доведите пельмени до готовности под крышкой

Готовьте небольшие пельмени около 7-8 минут. Крупным может понадобиться 9-11 минут. Точное время зависит от толщины теста и количества начинки, поэтому полезно учитывать рекомендации на упаковке.

Один раз сковороду можно осторожно встряхнуть, не снимая крышку надолго. Перемешивать пельмени ложкой не обязательно, мягкое тесто легко повредить.

Если вода исчезла слишком рано, а пельмени ещё плотные, добавьте ещё 2-3 столовые ложки горячей воды и снова накройте крышкой.

6. Откройте сковороду и выпарите воду

Снимите крышку. Увеличьте нагрев до среднего и дайте оставшейся воде полностью выпариться.

Когда на дне снова останется только масло, добавьте небольшой кусочек сливочного масла. Оно усилит румяный вкус и поможет получить более красивую корочку.

Посыпьте пельмени чёрным перцем, сушёным чесноком или паприкой. С солью будьте осторожны, начинка и тесто уже могут быть достаточно солёными.

Обжаривайте ещё 2-3 минуты. Сковороду можно слегка покачивать, чтобы пельмени свободно двигались и не приставали к одному месту.

7. Проверьте начинку и сразу подавайте

Разрежьте один из самых крупных пельменей. Тесто должно быть мягким по всей толщине, а мясная начинка, полностью приготовленной и горячей внутри.

Если середина ещё прохладная или сырая, влейте несколько ложек горячей воды, накройте сковороду ещё на 2-3 минуты, затем снова выпарите жидкость.

Готовые пельмени посыпьте зелёным луком или укропом и сразу разложите по тарелкам. Соус подайте отдельно, чтобы корочка не размокла раньше времени.

Почему сковорода меняет результат

В кастрюле пельмени готовятся только во влажной среде. Тесто размягчается со всех сторон, а подрумяненной поверхности просто неоткуда взяться.

На сковороде используются сразу два способа приготовления. Сначала работает прямой жар, затем пар, а в конце снова жар. Благодаря этому начинка успевает приготовиться, тесто становится мягким, а снизу появляется румяная корочка.

Небольшое количество воды здесь важнее большого объёма. Она не вымывает вкус в отдельный бульон и полностью исчезает к концу приготовления.

Какие пельмени подходят

Удобнее всего готовить замороженные пельмени среднего размера с мясной или куриной начинкой. Они быстро пропариваются и не требуют слишком большого количества воды.

Крупные домашние пельмени тоже подходят, но им понадобится больше времени под крышкой. Воду придётся добавлять небольшими порциями, чтобы тесто приготовилось раньше, чем низ начнёт подгорать.

Совсем маленькие пельмени обжариваются быстрее. Для них достаточно 5-6 минут под крышкой, затем жидкость можно выпаривать.

Пельмени с тонким тестом переворачивайте аккуратно. После пропаривания они становятся нежными и могут порваться от активного перемешивания.

Сколько воды наливать

Для 500 г пельменей обычно хватает 180-220 мл горячей воды. Но ориентироваться лучше не только на цифру, а на уровень жидкости в сковороде.

Вода должна закрыть дно и подняться примерно до трети высоты пельменей. Если налить больше, выпаривание займёт слишком много времени, а тесто может стать чрезмерно мягким.

Слишком маленькое количество воды тоже мешает. Начинка не успеет приготовиться, а нижняя сторона начнёт темнеть задолго до готовности середины.

Добавлять воду проще небольшими порциями. Лишнюю жидкость придётся долго выпаривать, а недостающие несколько ложек можно влить в любой момент.

Как получить особенно хрустящую корочку

После снятия крышки дождитесь, пока вода исчезнет полностью. Пока на дне остаётся жидкость, пельмени продолжают скорее тушиться, чем жариться.

Не переворачивайте их каждую минуту. Дайте нижней стороне спокойно соприкасаться с горячей поверхностью.

Сливочное масло лучше добавлять в самом конце. Оно быстро даёт приятный румяный цвет и насыщенный аромат, но не успевает сгореть.

Готовые пельмени не складывайте глубокой горкой. Пар от нижних быстро размягчит верхние. Лучше распределить их по широкой тарелке.

Главные ошибки

Не размораживайте пельмени заранее. Оттаявшее тесто становится липким, легче рвётся и может приклеиться к сковороде.

Не начинайте с сильного огня. Нижняя сторона почернеет, пока начинка внутри останется замороженной.

Не наливайте холодную воду в раскалённую сковороду. Кроме сильных брызг, это даст резкое падение температуры.

Не убирайте крышку слишком рано. Именно пар готовит внутреннюю часть пельменей.

Не считайте румяный низ доказательством полной готовности. Начинку крупного пельменя лучше один раз проверить разрезом.

Вариант с луком

Небольшую луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Сначала обжарьте её в растительном масле до лёгкой золотистости, затем переложите на тарелку.

На той же сковороде приготовьте пельмени по основному рецепту. Готовый лук верните после выпаривания воды, вместе со сливочным маслом.

Если оставить лук на сковороде на всём этапе пропаривания, он станет слишком мягким. Отдельное короткое обжаривание сохраняет вкус и текстуру.

Вариант в сметанном соусе

После выпаривания воды добавьте к готовым пельменям 3-4 столовые ложки сметаны и около 50 мл горячей воды.

Перемешайте, прогрейте на слабом огне одну минуту и сразу снимите с плиты. Можно добавить чеснок, укроп и немного чёрного перца.

В этом варианте хрустящий низ частично размягчится, зато получится быстрый сливочный соус. Для подачи на тарелке отдельный дип уже не понадобится.

Вариант с сыром

После выпаривания воды посыпьте пельмени небольшим количеством тёртого сыра. Накройте крышкой на 30-40 секунд, чтобы он расплавился.

Лучше взять гауду, чеддер, тильзитер или другой сыр с выраженным вкусом. Большого количества не требуется, иначе он закроет вкус мясной начинки.

Сыр можно добавлять только после полной готовности пельменей. Под слоем расплавленного сыра проверить начинку станет сложнее.

С чем подать

Самое привычное дополнение, сметана с зеленью и чесноком. К горячим пельменям также хорошо подходят горчица, хрен и острый томатный соус.

Для более свежей подачи добавьте:

салат из помидоров и огурцов

маринованные огурцы

квашеную капусту

маринованный красный лук

зелень

редис

Отдельный тяжёлый гарнир пельменям не нужен. Свежие или кислые овощи лучше уравновешивают мясную начинку и жареную корочку.

Можно ли приготовить заранее

Лучший результат получается сразу после сковороды. При хранении тесто впитывает влагу, а хрустящая сторона постепенно становится мягкой.

Если пельмени всё же остались, уберите их в холодильник после полного остывания. Разогревайте на сковороде с каплей масла, не накрывая крышкой слишком надолго.

Микроволновка вернёт тепло, но не корочку. Для более удачного результата лучше потратить несколько дополнительных минут на обычную сковороду.

Что получается в итоге

Пельмени остаются знакомым быстрым ужином, но текстура меняется полностью. Сверху тесто мягкое и нежное, снизу, хорошо подрумяненное, внутри сохраняется горячая мясная начинка.

Кастрюля, дуршлаг и отдельное обжаривание уже не нужны. Всё происходит в одной сковороде: немного масла, короткое пропаривание, выпаривание воды и несколько последних минут ради хрустящего низа.

После такого способа варёная версия никуда не исчезает, но уже перестаёт быть единственным очевидным вариантом.