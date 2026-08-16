Надоели обычные картофельные гарниры? Попробуйте приготовить батат

Батат легко может заменить привычный картофель на кухне - и готовится при этом без особых хлопот. У него приятный сладковатый вкус, а после запекания кусочки становятся мягкими внутри и аппетитно подрумяниваются снаружи.
Кроме того, батат содержит бета-каротин, витамин С, калий и клетчатку. Для простого домашнего блюда набор впечатляющий. А чтобы приготовить его в духовке, понадобится всего несколько доступных ингредиентов.
Что понадобится
- 2–3 батата среднего размера;
- 2–3 ст. л. оливкового масла;
- соль - по вкусу;
- молотый черный перец - по вкусу;
- паприка или другие специи - по желанию.
Как приготовить батат
Сначала хорошо промойте батат под проточной водой. Если кожица тонкая, снимать ее необязательно: после запекания она станет мягкой. При желании овощ можно очистить.
Нарежьте батат дольками или кубиками. Чем меньше кусочки, тем быстрее они приготовятся и тем лучше впитают масло и специи.
Переложите нарезанный батат в миску, добавьте оливковое масло, соль, перец и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек.
Духовку разогрейте до 200 °C. Выложите батат на противень одним слоем и отправьте запекаться примерно на 25–30 минут. В середине приготовления кусочки стоит перевернуть - так они равномерно подрумянятся.
Готовый батат лучше подавать горячим. Он хорошо подходит в качестве гарнира к мясу или рыбе, но вполне может стать и самостоятельным блюдом.
А если хочется сделать его еще интереснее, подайте батат с йогуртовым или чесночным соусом. Иногда для вкусного ужина действительно нужно совсем немного.