Надоели обычные картофельные гарниры? Попробуйте приготовить батат

Батат легко может заменить привычный картофель на кухне - и готовится при этом без особых хлопот. У него приятный сладковатый вкус, а после запекания кусочки становятся мягкими внутри и аппетитно подрумяниваются снаружи.

Кроме того, батат содержит бета-каротин, витамин С, калий и клетчатку. Для простого домашнего блюда набор впечатляющий. А чтобы приготовить его в духовке, понадобится всего несколько доступных ингредиентов.

Что понадобится

2–3 батата среднего размера;

2–3 ст. л. оливкового масла;

соль - по вкусу;

молотый черный перец - по вкусу;

паприка или другие специи - по желанию.

Как приготовить батат

Сначала хорошо промойте батат под проточной водой. Если кожица тонкая, снимать ее необязательно: после запекания она станет мягкой. При желании овощ можно очистить.

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Нарежьте батат дольками или кубиками. Чем меньше кусочки, тем быстрее они приготовятся и тем лучше впитают масло и специи.

Переложите нарезанный батат в миску, добавьте оливковое масло, соль, перец и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусочек.

Духовку разогрейте до 200 °C. Выложите батат на противень одним слоем и отправьте запекаться примерно на 25–30 минут. В середине приготовления кусочки стоит перевернуть - так они равномерно подрумянятся.

Готовый батат лучше подавать горячим. Он хорошо подходит в качестве гарнира к мясу или рыбе, но вполне может стать и самостоятельным блюдом.

А если хочется сделать его еще интереснее, подайте батат с йогуртовым или чесночным соусом. Иногда для вкусного ужина действительно нужно совсем немного.