15 августа 2026, 16:18

Вкус детства за четверть часа: горячие бутерброды с сыром и помидорами

Вкус детства за четверть часа: горячие бутерброды с сыром и помидорами

Если дома есть хлеб, пара помидоров и немного сыра, полноценный горячий перекус можно приготовить буквально за четверть часа. В духовке хлеб становится хрустящим, помидоры - сочными, а сыр сверху превращается в аппетитную золотистую корочку.

Что понадобится

  • 6–8 ломтиков хлеба;
  • 2 помидора;
  • 120–150 г сыра;
  • 1–2 ст. л. майонеза или сметаны;
  • 1 зубчик чеснока - по желанию;
  • соль и черный перец - по вкусу;
  • свежая зелень - по желанию.

Как приготовить

Сначала разогрейте духовку до 180–200 градусов. Хлеб разложите на противне, застеленном бумагой для выпечки. Если хочется особенно хрустящей основы, предварительно подсушите ломтики 3–4 минуты.

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Помидоры нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками. Если овощи слишком сочные, лишний сок лучше убрать - так начинка не размочит хлеб.

Сыр натрите на крупной терке и смешайте со сметаной или майонезом. При желании добавьте измельченный чеснок, немного соли и черного перца.

На каждый ломтик хлеба выложите помидоры, а сверху распределите сырную массу. Начинки должно быть достаточно, но без излишка: слишком толстый слой может сделать бутерброды влажными.

Отправьте противень в духовку на 8–12 минут. Ориентируйтесь на сыр: он должен полностью расплавиться, а края хлеба - стать золотистыми и хрустящими.

Готовые бутерброды лучше есть сразу, пока они горячие. Перед подачей их можно посыпать укропом, петрушкой или зеленым луком.

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