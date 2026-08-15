Сальморехо - это вам не гаспачо! Густой томатный холодный суп из Андалусии

Сальморехо (Salmorejo) - густой томатный холодный суп из Андалусии. Его едят охлажденным, обычно с тертым яйцом и хамоном сверху. Очень хорош летом.
Сальморехо возник в Кордобе, в регионе Андалусия, на юге Испании. Считается, что это блюдо появилось ещё до появления помидоров в Европе (до XVI века). Изначально это была смесь хлеба, чеснока, оливкового масла и уксуса. Томаты появились позже, после открытия Америки. Постепенно мх стали добавлять в рецепт. Сальморехо - типичный крестьянский суп, его готовили из доступных ингредиентов: черствого хлеба, чеснока, масла и сезонных овощей.
Отличие от гаспачо
Сальморехо - гуще, насыщеннее и более кремовый. Он не содержит огурцов и перца, в отличие от гаспачо, и подается с начинками (яйцо, хамон).
Ингредиенты (на 4 порции)
Спелые помидоры - 1 кг
Белый хлеб (лучше вчерашний) - 200 г
Оливковое масло Extra virgin - 100 мл
Чеснок - 1 зубчик
Соль - по вкусу
Уксус (винный или шерри) - 1 ст. ложка (по желанию)
Для подачи:
Варёные яйца - 2 шт. (сваренные вкрутую, натертые)
Хамон (сыровяленый окорок) - 50 г (мелко нарезанный кубиками или соломкой)
Оливковое масло - немного для украшения
Как готовить
Подготовка помидоров
Помой и надрежь крест-накрест кожицу у основания каждого помидора. Обдай кипятком на 30 секунд, затем сразу в холодную воду - так легче очистить. Очисти от кожицы, нарежь и удали жёсткие сердцевины.
Подготовка хлеба
Нарежь хлеб кубиками, положи в большую миску. Добавь нарезанные помидоры. Дай постоять 10 минут - хлеб должен напитаться соком.
Измельчение
Переложи помидоры с хлебом в блендер, добавь чеснок, соль и уксус. Взбей до получения гладкой однородной массы. Постепенно вливай оливковое масло, не прекращая взбивать - масса станет более кремовой и посветлеет.
Охлаждение
Поставь суп в холодильник минимум на 1 час (лучше на 2–3) - его подают очень холодным.
Подача
Разлей по тарелкам, сверху посыпь измельченным вареным яйцом и хамоном. По желанию полей каплей хорошего оливкового масла. Приятного аппетита!
Сальморехо - гордость кордобской кухни. Его подают в барах, ресторанах и даже фасуют в бутылки для продажи в супермаркетах. Вашим близким и друзьям понравится этот рецепт.