Кабачковую шаурму теперь делаю на противне: фарш тонко раскатываю на пергаменте, потом остаётся только собрать лаваш

Домашняя шаурма долго казалась историей либо про сковороду, либо про гриль, либо про слишком много возни ради обычного ужина. Нужно отдельно жарить мясо, потом думать, как сделать его не сухим, затем ещё собирать всё так, чтобы начинка не вываливалась после первого укуса.

Этот вариант заметно удобнее. Фарш тонко раскатывается между двумя листами пергамента, запекается почти как большой мясной пласт, затем режется полосками и отправляется в лаваш вместе с запечёнными кабачками и соусом. Получается сочная, очень домашняя версия донера, без лишней суеты и с тем самым ощущением, что обычный ужин вдруг стал куда интереснее.

Кабачковая «шаурма» на противне

Время: около 50 минут

Порции: 4

Сложность: средняя

Лучше всего есть: сразу после сборки

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Ингредиенты

Для мясной основы

куриный или индюшиный фарш, 500 г

лук, 1 небольшая штука

чеснок, 2 зубчика

паприка, 1 чайная ложка

молотый кориандр, 0,5 чайной ложки

зира, 0,5 чайной ложки

сушёный чеснок, 0,5 чайной ложки, по желанию

соль, 1 чайная ложка без горки

чёрный перец, по вкусу

растительное масло, 1 столовая ложка

Можно взять и смешанный фарш, но с курицей или индейкой начинка получается легче и очень хорошо сочетается с кабачками.

Для кабачков

кабачки, 2 средних

оливковое или растительное масло, 1-2 столовые ложки

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

паприка, 0,5 чайной ложки

Если кабачки молодые, кожуру снимать не нужно. Достаточно хорошо их вымыть.

Для соуса

густой йогурт или сметана, 180 г

чеснок, 1 зубчик

лимонный сок, 1-2 чайные ложки

укроп или петрушка, немного

соль, по вкусу

чёрный перец, по вкусу

Для сборки

тонкий лаваш, 4 листа

помидоры, 2 штуки

красный лук, 0,5 штуки

листья салата, по желанию

Как готовить

1. Подготовьте мясную смесь

Лук натрите на мелкой тёрке или очень мелко нарежьте. Чеснок измельчите. Смешайте фарш с луком, чесноком, паприкой, кориандром, зирой, солью, перцем и ложкой масла.

Массу нужно хорошо вымесить, чтобы она стала более плотной и связной. Тогда её будет легче тонко распределить между листами пергамента.

2. Тонко раскатайте фарш между листами пергамента

На рабочую поверхность положите лист пергамента, выложите сверху фарш и накройте вторым листом. Руками, скалкой или просто тяжёлой бутылкой раскатайте его в тонкий прямоугольник толщиной около 5-7 мм.

Переложите пласт вместе с нижним листом пергамента на противень. Верхний лист снимите. Если где-то края вышли неровными, их можно просто немного подправить лопаткой.

3. Подготовьте кабачки

Кабачки нарежьте длинными тонкими полосками или полукружьями, как вам удобнее для сборки. Переложите в миску, добавьте масло, соль, перец и паприку, затем перемешайте.

Разложите кабачки на втором противне или рядом с мясом, если позволяет место. Им нужен слой без тесноты, иначе они будут не запекаться, а скорее тушиться.

4. Запеките мясо и кабачки

Поставьте противни в заранее разогретую до 220 градусов духовку. Мясной пласт запекайте примерно 12-15 минут, кабачки, около 15-18 минут, в зависимости от толщины.

Фарш должен полностью приготовиться и слегка подрумяниться по краям. Кабачки, стать мягкими, но не разваливаться. Если хочется более выраженного поджаристого вкуса, можно включить гриль на последние 2 минуты.

5. Сделайте соус

Пока всё запекается, смешайте йогурт или сметану с измельчённым чесноком, лимонным соком, мелко нарезанной зеленью, солью и перцем.

Соус лучше попробовать сразу. Он должен быть свежим, чуть ярким по вкусу, чтобы уравновешивать мясо и мягкие кабачки.

6. Нарежьте начинку и подготовьте лаваш

Готовый мясной пласт немного остудите, затем нарежьте полосками, как мясо для шаурмы. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками, лук, полукольцами.

Лаваш можно слегка прогреть на сухой сковороде или буквально на несколько секунд отправить в духовку. Так он станет мягче и будет лучше сворачиваться.

7. Соберите шаурму

На каждый лист лаваша выложите немного соуса, затем листья салата, если используете, полоски мяса, кабачки, помидоры и лук. Сверху добавьте ещё немного соуса.

Сверните лаваш плотным рулетом. По желанию готовую шаурму можно быстро подрумянить на сухой сковороде или гриле, чтобы она стала ещё аппетитнее и держала форму чуть лучше.

Почему этот способ действительно удобный

Главная удача рецепта в том, что не нужно возиться с мелкими кусочками мяса на сковороде и следить, чтобы они не пересохли. Фарш запекается одним тонким пластом, потом просто нарезается, и выглядит это очень аккуратно.

Второй плюс, кабачки здесь не играют роль случайной овощной добавки. Они дают сочность, мягкость и тот самый домашний вкус, из-за которого эта шаурма отличается от обычной уличной версии.

И, наконец, всё делается логично: противень, пергамент, духовка, соус, сборка. Кухня после такого рецепта выглядит куда спокойнее, чем после нескольких сковородок сразу.

Почему фарш нужно раскатывать именно между листами пергамента

Так он распределяется тонко и ровно, не липнет к рукам и не требует лишней муки или масла. Плюс пласт получается действительно аккуратным, а значит, потом его проще нарезать полосками.

Если пытаться просто размазать фарш ложкой по открытому противню, слой часто выходит неровным: где-то слишком толстый, где-то почти прозрачный. Между двумя листами пергамента всё заметно удобнее.

Это как раз тот случай, когда маленький технический приём меняет весь рецепт, а не просто делает его чуть красивее.

Какие кабачки подходят лучше всего

Лучше брать молодые и плотные. Они быстрее запекаются, сохраняют форму и не дают слишком много воды.

Если кабачки крупные и уже с выраженными семенами, середину лучше удалить. Иначе начинка получится слишком влажной, а лаваш начнёт быстрее размокать.

Нарезка тоже имеет значение. Слишком толстые куски будут выбиваться из общей текстуры, а слишком тонкие могут потеряться после духовки. Оптимально, тонкие, но всё же ощутимые полоски.

Что можно добавить

Эта шаурма хорошо переносит вариации. Внутрь можно положить:

тёртый сыр

свежий огурец

маринованный лук

корейскую морковь

немного острого соуса

запечённый сладкий перец

свежую мяту или кинзу

Если хочется более сытной версии, можно добавить немного жареного картофеля, но кабачковый вариант хорош именно своей лёгкостью.

Как не пересушить мясо

Не делайте пласт слишком тонким. Если раскатать его почти до прозрачности, он быстро потеряет сочность.

Не держите мясо в духовке лишние 10 минут ради перестраховки. Как только пласт приготовился и края начали румяниться, его можно доставать.

И ещё один важный момент: после духовки дайте мясу полежать 3-4 минуты. Так сок внутри распределится лучше, и нарезка получится аккуратнее.

С чем подать

Сама шаурма уже получается полноценной, но рядом особенно хорошо смотрятся лёгкие дополнения:

салат из помидоров и огурцов

йогуртовый соус в отдельной миске

запечённый картофель дольками

маринованный лук

свежая зелень

острые перчики, если любите

Если делаете такую шаурму для компании, удобно поставить все добавки на стол и дать каждому собрать свою версию.

Можно ли приготовить заранее

Мясной пласт и кабачки можно запечь заранее и хранить в холодильнике до суток. Перед сборкой их лучше слегка прогреть.

Соус тоже спокойно выдерживает несколько часов в холодильнике, а иногда даже становится вкуснее, когда немного настоится.

А вот собирать лаваш лучше непосредственно перед подачей. Иначе он начнёт впитывать соус, и текстура уже будет не такой удачной.

Что получается в итоге

На вкус это не компромиссный домашний вариант, а действительно удачная шаурма, сочная, ароматная, с нормальной мясной начинкой и овощами, которые здесь очень к месту.

При этом рецепт не выглядит сложным или ресторанным. Всё делается понятными шагами, без странных продуктов и без ощущения, что ради ужина нужно устраивать отдельный проект. Один противень, пергамент, фарш, кабачки, соус, и на выходе получается блюдо, которое хочется повторить ещё до того, как остынет последний рулет.