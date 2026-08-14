14 августа 2026, 15:38

Кислинка, хруст и много ягод: рецепт клюквенного пирога для уютного вечера

Кислинка, хруст и много ягод: рецепт клюквенного пирога для уютного вечера

Клюквенный пирог хорош именно своей простотой: хрустящее песочное тесто, сочная кисло-сладкая начинка и та самая румяная решетка сверху. Клюква дает десерту приятную кислинку, а сахар делает ее мягче - получается выпечка, которая особенно хорошо подходит для холодного дня.

Приготовить такой пирог несложно. Основу делают из песочного теста на сливочном масле, а в начинку добавляют немного крахмала - он помогает удержать ягодный сок и не дает ему превратить тесто в мокрый корж.

Что понадобится

Для теста:

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  • 380 г пшеничной муки
  • 200 г сливочного масла
  • 130 г сахара
  • 2 желтка
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 600 г свежей или замороженной клюквы
  • 130 г сахара
  • 40 г крахмала

Как приготовить

Сначала приготовьте тесто. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром и щепоткой соли, затем добавьте желтки и хорошо перемешайте. Постепенно подсыпайте муку и замесите мягкое эластичное тесто.

Разделите его на две части: большую оставьте для основы, меньшую - для верхней решетки. Большую часть раскатайте и перенесите в форму диаметром около 25 см, сформировав бортики. Уберите форму в холодильник на 15–20 минут.

Тем временем займитесь начинкой. Клюкву смешайте с сахаром и крахмалом, чтобы ягоды равномерно покрылись сухой смесью.

Достаньте основу из холодильника и выложите на нее клюквенную начинку. Оставшееся тесто раскатайте, нарежьте полосками и разложите сверху крест-накрест. Получится классическая решетка.

Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте на средней решетке примерно 35–40 минут - верх должен стать золотистым, а начинка хорошо прогреться.

Готовому пирогу лучше дать полностью остыть, чтобы ягодная начинка успела загустеть. Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой, а рядом положить шарик ванильного мороженого или ложку греческого йогурта.

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