Ям Вун Сен - легкий тайский салат с креветками и стеклянной лапшой

Ям Вун Сен (Yum Woon Sen) - тайский салат со стеклянной лапшой и креветками. На вкус - легкий, пряный, освежающий. Идеален для жаркой погоды.
Ингредиенты (на 2 порции)
Стеклянная лапша (mung bean noodles) - 80 г
Креветки - 150 г (можно заменить курицей или тофу)
Красный лук - ½ шт. (тонко нарезать)
Помидоры черри - 6–8 шт.
Зелень: кинза, мята, зелёный лук - по вкусу
Чили свежий - 1–2 шт. (по вкусу)
Чеснок - 1 зубчик
Арахис жареный (по желанию) - 2 ст. л.
Для соуса:
Рыбный соус - 2 ст. л.
Сок лайма - 2,5–3 ст. л.
Сахар (лучше пальмовый) - 1,5 ч. л.
Вода - 1–2 ст. л. (по желанию)
Как готовить
Подготовь стеклянную лапшу
Замочи в тёплой воде на 10 минут, затем отварите 2–3 минуты (или по инструкции). Промой холодной водой и откинь на дуршлаг.
Отвари креветки
Брось в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, до готовности. Остуди. Полей заправкой и аккуратно перемешай.
- Приготовь заправку
Измельчи чеснок и чили. Смешай в миске: рыбный соус, сок лайма, сахар, немного воды. Добавь чеснок и чили. Размешай до растворения сахара.
Собери салат
В большой миске смешай лапшу, креветки, тонко нарезанный лук, черри, зелень
Подача
Посыпь жареным арахисом. Подавай салат охлажденным или комнатной температуры.
Совет: если не любишь сильно острое - убери семена из чили или уменьши его количество.