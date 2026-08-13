13 августа 2026, 18:07

Ям Вун Сен - легкий тайский салат с креветками и стеклянной лапшой

Ям Вун Сен - легкий тайский салат с креветками и стеклянной лапшой

Ям Вун Сен (Yum Woon Sen) - тайский салат со стеклянной лапшой и креветками.  На вкус - легкий, пряный, освежающий. Идеален для жаркой погоды.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Стеклянная лапша (mung bean noodles) - 80 г

  • Креветки - 150 г (можно заменить курицей или тофу)

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  • Красный лук - ½ шт. (тонко нарезать)

  • Помидоры черри - 6–8 шт.

  • Зелень: кинза, мята, зелёный лук - по вкусу

  • Чили свежий - 1–2 шт. (по вкусу)

  • Чеснок - 1 зубчик

  • Арахис жареный (по желанию) - 2 ст. л.

Для соуса:

  • Рыбный соус - 2 ст. л.

  • Сок лайма - 2,5–3 ст. л.

  • Сахар (лучше пальмовый) - 1,5 ч. л.

  • Вода - 1–2 ст. л. (по желанию)

Как готовить

  1. Подготовь стеклянную лапшу

    Замочи в тёплой воде на 10 минут, затем отварите 2–3 минуты (или по инструкции). Промой холодной водой и откинь на дуршлаг.

  2. Отвари креветки

    Брось в кипящую подсоленную воду на 2–3 минуты, до готовности. Остуди. Полей заправкой и аккуратно перемешай.

  3. Приготовь заправку
    Измельчи чеснок и чили. Смешай в миске: рыбный соус, сок лайма, сахар, немного воды. Добавь чеснок и чили. Размешай до растворения сахара.

    Собери салат

    В большой миске смешай лапшу, креветки, тонко нарезанный лук, черри, зелень

    Подача

    Посыпь жареным арахисом. Подавай салат охлажденным или комнатной температуры.

Совет: если не любишь сильно острое - убери семена из чили или уменьши его количество.

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