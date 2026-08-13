Быстрые, почти стремительные, сырные сконсы по рецепту Мэри Берри

Эти сырные сконсы готовятся с нуля всего за 20 минут - 10 минут на подготовку и 10 минут в духовке. Они прекрасно подходят к супам, салатам или как основа для сэндвичей.
Сконс (англ. scone) - это вид лёгкой выпечки, популярный в Великобритании и Ирландии. Обычно это небольшая порционная булочка или лепёшка, слегка сладкая или несладкая (например, сырная, как в рецепте Мэри Берри), которую подают к чаю, кофе или в качестве закуски.
Основные характеристики сконса:
Форма: круглая или треугольная, небольшого размера.
Тесто: рыхлое, часто на основе муки, масла (или маргарина), молока и разрыхлителя. Иногда добавляют яйцо.
Вкус: может быть сладким (с изюмом, ягодами) или несладким (сыр, травы).
Подача: традиционно с маслом, джемом, кремом или как часть сэндвича.
По текстуре сконсы мягкие внутри, с лёгкой хрустящей корочкой снаружи.
Мэри Бэрри (Mary Berry) - это знаменитый британский кулинарный эксперт, телеведущая и автор множества кулинарных книг. Она особенно известна своей специализацией на выпечке и десертах. Её рецепты известны простотой и надежностью - даже начинающий повар может их повторить.
Ингредиенты (примерно на 10 штук):
225 г муки с разрыхлителем
100 г тёртого сыра
50 г сливочного масла
1 большое яйцо
1 ст. л. горчичного порошка
¼ ч. л. соли
Щепотка кайенского перца
150 мл молока
Приготовление:
Разогрейте духовку до 220°C (200°C с вентилятором). Лист для выпечки слегка смажьте маслом.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, горчичный порошок, соль, кайенский перец и разрыхлитель.
Добавьте масло и перетрите его с мукой кончиками пальцев до состояния мелкой крошки. Добавьте тёртый сыр.
Взбейте яйцо в мерном стакане и смешайте с молоком. Влейте основную часть смеси в муку, оставив немного для смазывания сконсов. Замесите мягкое тесто.
Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность, немного вымесите и раскатайте скалкой.
Вырежьте кружки диаметром 8 см, переложите на противень. Смажьте верхушки оставшейся яично-молочной смесью.
Выпекайте около 10 минут до светло-золотистого цвета. Готовые сконсы остудите на решётке.
Готово! Приятного аппетита с чашкой чая, супом или свежим салатом.