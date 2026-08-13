13 августа 2026, 17:52

Быстрые, почти стремительные, сырные сконсы по рецепту Мэри Берри

Быстрые, почти стремительные, сырные сконсы по рецепту Мэри Берри

Эти сырные сконсы готовятся с нуля всего за 20 минут - 10 минут на подготовку и 10 минут в духовке. Они прекрасно подходят к супам, салатам или как основа для сэндвичей.

Сконс (англ. scone) - это вид лёгкой выпечки, популярный в Великобритании и Ирландии. Обычно это небольшая порционная булочка или лепёшка, слегка сладкая или несладкая (например, сырная, как в рецепте Мэри Берри), которую подают к чаю, кофе или в качестве закуски.

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Основные характеристики сконса:

Форма: круглая или треугольная, небольшого размера.

Тесто: рыхлое, часто на основе муки, масла (или маргарина), молока и разрыхлителя. Иногда добавляют яйцо.

Вкус: может быть сладким (с изюмом, ягодами) или несладким (сыр, травы).

Подача: традиционно с маслом, джемом, кремом или как часть сэндвича.

По текстуре сконсы мягкие внутри, с лёгкой хрустящей корочкой снаружи.

Мэри Бэрри (Mary Berry) - это знаменитый британский кулинарный эксперт, телеведущая и автор множества кулинарных книг. Она особенно известна своей специализацией на выпечке и десертах. Её рецепты известны простотой и надежностью - даже начинающий повар может их повторить.

Ингредиенты (примерно на 10 штук):

  • 225 г муки с разрыхлителем

  • 100 г тёртого сыра

  • 50 г сливочного масла

  • 1 большое яйцо

  • 1 ст. л. горчичного порошка

  • ¼ ч. л. соли

  • Щепотка кайенского перца

  • 150 мл молока

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220°C (200°C с вентилятором). Лист для выпечки слегка смажьте маслом.

  2. Смешайте сухие ингредиенты: муку, горчичный порошок, соль, кайенский перец и разрыхлитель.

  3. Добавьте масло и перетрите его с мукой кончиками пальцев до состояния мелкой крошки. Добавьте тёртый сыр.

  4. Взбейте яйцо в мерном стакане и смешайте с молоком. Влейте основную часть смеси в муку, оставив немного для смазывания сконсов. Замесите мягкое тесто.

  5. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность, немного вымесите и раскатайте скалкой.

  6. Вырежьте кружки диаметром 8 см, переложите на противень. Смажьте верхушки оставшейся яично-молочной смесью.

  7. Выпекайте около 10 минут до светло-золотистого цвета. Готовые сконсы остудите на решётке.

Готово! Приятного аппетита с чашкой чая, супом или свежим салатом.

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