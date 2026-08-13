Нигири дома - проще, чем кажется: как сделать суши аккуратными с первого раза

Нигири часто кажутся ресторанным блюдом, которое дома лучше даже не пытаться повторять. На самом деле всё гораздо проще: здесь не нужны ни бамбуковый коврик, ни сложные техники скручивания. Небольшая порция правильно приготовленного риса, тонкий ломтик рыбы - и суши почти готовы. Главная сложность заключается в рисе. Он должен держать форму, но при этом не превращаться в плотный комок. Для 20–25 нигири понадобится 2 стакана круглозерного риса для суши и 2,5 стакана воды.

Рис промойте 5–6 раз, пока вода не станет почти прозрачной, затем оставьте в воде на 20–30 минут. Варите под крышкой 12–15 минут на слабом огне, а после выключения дайте постоять еще 10 минут. Крышку всё это время лучше не открывать.

Пока рис горячий, приготовьте заправку: смешайте 3 столовые ложки рисового уксуса с 1–1,5 столовой ложки сахара и чайной ложкой соли. Слегка подогрейте смесь, чтобы сахар и соль растворились, затем аккуратно вмешайте ее в рис. Остудите его до теплого состояния. Правильная консистенция - липкая, но не кашеобразная.

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Теперь можно заняться начинкой. Подойдут лосось, тунец, креветки, угорь или омлет тамаго. Для вегетарианского варианта можно взять авокадо.

Если используются сырые рыба или морепродукты, выбирайте только продукт категории sushi/sashimi grade или максимально свежую рыбу от проверенного продавца. При малейших сомнениях безопаснее остановиться на креветках или копченом лососе.

Рыбу нарезайте поперек волокон. Оптимальная толщина ломтиков - 3–5 мм, длина - примерно 5–6 см. Здесь особенно пригодится острый длинный нож: с ним кусочки получатся ровнее и аккуратнее.

Самый интересный этап - сборка. Смочите руки водой с небольшим количеством уксуса, возьмите около 20 г риса и мягко сформируйте продолговатый брусок примерно с грецкий орех.

На ломтик рыбы при желании можно нанести крошечную точку васаби. Сверху положите рис, слегка прижмите его, переверните и несколькими легкими движениями пальцев придайте нигири окончательную форму.

Здесь важно не переусердствовать. Рис не нужно сильно сжимать - нигири должны сохранять форму, но оставаться достаточно воздушными.

Готовые суши лучше подавать сразу. На стол поставьте соевый соус, немного васаби и маринованный имбирь. Есть нигири можно руками или палочками, обмакивая в соус именно рыбную сторону: так рис с меньшей вероятностью распадется.

И всё. Никаких роллов, ковриков и многочасовой тренировки - только хороший рис, аккуратно нарезанная начинка и немного терпения.