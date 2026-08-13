Фесенджан - иранское рагу с орехами и гранатовой пастой

На сухой сковороде слегка подрумянь орехи (1–2 минуты). Остуди и размельчи их в мелкую крошку.

Обжарь мясо

Добавь куркуму и орехи. Жарь 2–3 минуты, помешивая. Влей гранатовую патоку, перемешай. Добавь мясо обратно. Влей воду/бульон так, чтобы покрывало мясо.

Томление

Убавь огонь, туши под крышкой 1,5-2 часа. Соус должен стать густым, темным, насыщенным. В конце добавь сахар, корицу и доведи до баланса сладости и кислоты.

Подача

С белым рисом (басмати), посыпать зеленью или зернами граната (по желанию). Курицу/утку посоли, поперчи, обжарь до румяной корочки. Отложи.

Готовь основу

В той же сковороде обжарь лук до золотистого цвета.