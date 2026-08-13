13 августа 2026, 18:20

Фесенджан - иранское рагу с орехами и гранатовой пастой

Фесенджан - иранское рагу с орехами и гранатовой пастой

Фесенджан (Fesenjan) - это иранское рагу с орехами и гранатовой пастой. Праздничное блюдо с богатым сладко-кисло-ореховым вкусом. Пробуйте приготовить!

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Куриные бедра или утка - 800 г

  • Грецкие орехи - 200 г

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  • Лук - 1 большая головка

  • Гранатовая патока (паста) - 4–5 ст. л.

  • Куркума - 1 ч. л.

  • Корица - 0,5 ч.л.

  • Сахар (по вкусу) - 1–2 ст. л.

  • Соль, перец - по вкусу

  • Вода или бульон - 400–500 мл

  • Масло (растительное) - для жарки

Как готовить

  1. Обжарь орехи

    На сухой сковороде слегка подрумянь орехи (1–2 минуты). Остуди и размельчи их в мелкую крошку.

  2. Обжарь мясо

    Добавь куркуму и орехи. Жарь 2–3 минуты, помешивая. Влей гранатовую патоку, перемешай. Добавь мясо обратно. Влей воду/бульон так, чтобы покрывало мясо.

    Томление

    Убавь огонь, туши под крышкой 1,5-2 часа. Соус должен стать густым, темным, насыщенным. В конце добавь сахар, корицу и доведи до  баланса сладости и кислоты.

    Подача

    С белым рисом (басмати), посыпать зеленью или зернами граната (по желанию). Курицу/утку посоли, поперчи, обжарь до румяной корочки. Отложи.

    Готовь основу

    В той же сковороде обжарь лук до золотистого цвета.

Совет: пасту из граната можно найти в отделах супермаркетов с восточными продуктами. В крайнем случае - замени ее смесью гранатового и лимонного соков, уварив их до густоты. Приятного аппетита!

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