Фесенджан - иранское рагу с орехами и гранатовой пастой

Фесенджан (Fesenjan) - это иранское рагу с орехами и гранатовой пастой. Праздничное блюдо с богатым сладко-кисло-ореховым вкусом. Пробуйте приготовить!
Ингредиенты (на 4 порции)
Куриные бедра или утка - 800 г
Грецкие орехи - 200 г
Лук - 1 большая головка
Гранатовая патока (паста) - 4–5 ст. л.
Куркума - 1 ч. л.
Корица - 0,5 ч.л.
Сахар (по вкусу) - 1–2 ст. л.
Соль, перец - по вкусу
Вода или бульон - 400–500 мл
Масло (растительное) - для жарки
Как готовить
Обжарь орехи
На сухой сковороде слегка подрумянь орехи (1–2 минуты). Остуди и размельчи их в мелкую крошку.
Обжарь мясо
Добавь куркуму и орехи. Жарь 2–3 минуты, помешивая. Влей гранатовую патоку, перемешай. Добавь мясо обратно. Влей воду/бульон так, чтобы покрывало мясо.
Томление
Убавь огонь, туши под крышкой 1,5-2 часа. Соус должен стать густым, темным, насыщенным. В конце добавь сахар, корицу и доведи до баланса сладости и кислоты.
Подача
С белым рисом (басмати), посыпать зеленью или зернами граната (по желанию). Курицу/утку посоли, поперчи, обжарь до румяной корочки. Отложи.
Готовь основу
В той же сковороде обжарь лук до золотистого цвета.
Совет: пасту из граната можно найти в отделах супермаркетов с восточными продуктами. В крайнем случае - замени ее смесью гранатового и лимонного соков, уварив их до густоты. Приятного аппетита!