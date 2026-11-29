1. Кошачья любовь пошла не по плану

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2. Подморозило: пёс разбежался и приготовился к кульбиту

3. Мой пёс борется за трезвость

4. Сейчас последует сильный кусь. Даже не знаю, что они не поделили

5. Мой зять не самый предусмотрительный человек. Хорошо, что всё обошлось

6. Сладкоежка решил помочь мне испечь торт

7. Усатое нападение: спасаться уже поздно

8. Кажется, сейчас кому-то будет очень больно

9. Лошадь явно не продумала свой следующий шаг

10. До вершины доберутся не все

11. Кто-то сейчас получит увесистого леща

12. Пеликан решил, что мой телефон вполне съедобен

13. Через секунду раздался страшный крик

14. Племянница любит гоняться за чайками. Но на этот раз птица решила дать отпор

15. Успел буквально в последний момент

16. Папа всего лишь хотел спокойно выпить пива

17. Мороженое на голове - не самое приятное завершение дня