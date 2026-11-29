Иногда достаточно одной необычной детали, чтобы привычная вещь стала настоящим украшением интерьера. Кто-то превращает старое пианино в книжный шкаф, кто-то делает стол с эффектом бесконечности, а кто-то устраивает за обычным книжным шкафом целую комнату. Фантазия у авторов этих проектов явно не знает границ.

В этой подборке собраны 16 интересных находок и дизайнерских решений. Здесь есть идеи для дома, необычные предметы мебели, оригинальные детали интерьера и работы, которые хочется рассматривать подольше.

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1. Упаковка, которую жалко выбрасывать

2. Необычная архитектура

3. Дизайн, который помогает ученикам

4. Старое пианино превратилось в книжный шкаф

5. А вот и барная стойка из фортепиано

6. Столик с эффектом бесконечности

7. Потолок, усыпанный звездами

8. Скамейка, мимо которой сложно пройти

9. За книжным шкафом обнаружилась целая комната

10. Просто, но со вкусом

11. Картина, созданная из атласных лент

12. Лампа с витражным стеклом

13. Стол с кусочком живой природы

14. Кровать с подсветкой, которая словно парит над полом

15. Лестница, которой не хватает только аплодисментов

16. Пол в гостиной, который сам по себе стал произведением искусства