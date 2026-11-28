Душ погорячее и полотенце пожёстче: привычки, из-за которых кожа сохнет

После душа кожу стягивает, голени шелушатся, а руки становятся шершавыми уже через несколько часов после крема. С наступлением холодов это легко объяснить погодой. Но сухость могут усиливать и домашние привычки: подольше постоять под горячей водой, растереться полотенцем, использовать побольше геля для душа и сесть поближе к обогревателю. Подпишитесь на нас в Google Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности Кожа теряет влагу быстрее, когда её защитный барьер хуже справляется со своей работой. Уход и бытовые условия могут на это влиять, хотя причины сухости ими не ограничиваются. Разбираем восемь привычек, которые стоит пересмотреть, если после обычного мытья и домашних дел всё чаще появляется дискомфорт.

При сухости кожи имеет значение и само мытьё, и то, что происходит сразу после него.

1. Подолгу стоять под горячим душем Для сухой кожи лучше короткий душ с комфортно тёплой водой. Горячая вода помогает согреться, но долгий душ удаляет с поверхности кожи часть жиров, которые участвуют в удержании влаги. Когда кожа и без того сухая, после такого мытья стянутость может становиться сильнее. Длительное лежание в горячей ванне действует похожим образом. Попробуйте сделать воду комфортно тёплой и сократить душ примерно до пяти-десяти минут. При сухой коже такой продолжительности обычно достаточно для мытья без лишнего пребывания под водой. Полезнее заметить, сколько времени вы продолжаете стоять под струёй уже после того, как закончили мыться, и начать с этой части привычки.

2. Считать густую пену признаком хорошего очищения Для очищения не требуется покрывать всё тело толстым слоем пены. Плотная пена сама по себе не показывает, насколько хорошо вы вымылись. Если каждый раз брать много средства и тщательно намыливать всё тело, сухая кожа может сильнее раздражаться. Особенно неудачным бывает сочетание обильного очищения с горячей водой и последующим растиранием. Для ежедневного душа подойдёт мягкое очищающее средство без отдушек. Используйте столько, сколько нужно, чтобы смыть загрязнения, уделяя внимание прежде всего участкам, где это действительно необходимо, например подмышкам и паховым складкам. Сильно ароматизированное мыло разумно заменить, если после него появляется стянутость или жжение.

3. Растирать тело жёстким полотенцем Полотенцем достаточно промокнуть кожу, без сильного трения. Энергично вытереться до ощущения тепла бывает приятно, но грубая ткань и сильное трение добавляют нагрузку на кожный барьер. На уже сухих участках такое обращение способно усилить раздражение. Особенно если перед полотенцем в ход уже шла жёсткая мочалка. Возьмите чистое мягкое полотенце и короткими прикосновениями уберите капли воды. Не нужно добиваться, чтобы кожа стала совершенно сухой: небольшая остаточная влажность пригодится для следующего шага с кремом. Если полотенце царапает даже при лёгком касании, попробуйте другое. Давление рук здесь тоже важно: мягкую ткань можно использовать слишком усердно.

4. Пытаться убрать шелушение скрабом Скрабы и жёсткие щётки могут дополнительно раздражать сухую кожу. Когда на поверхности заметны чешуйки, хочется поскорее сделать кожу гладкой. Однако грубый скраб, щётка или частое растирание мочалкой могут усилить сухость и покраснение. Отшелушивание удаляет часть поверхностных клеток, но само по себе не устраняет причину потери влаги. Если кожа щиплет, краснеет или на ней появились трещинки, отложите отшелушивающие процедуры и сосредоточьтесь на мягком очищении и увлажнении. Дополнительная осторожность нужна при использовании ретиноидов и других средств, которые уже вызывают шелушение. Подходящая частота отшелушивания зависит от состояния кожи и самого продукта; ежедневное применение жёсткого скраба не должно становиться обязательной частью ухода.

5. Вспоминать о креме только после появления стянутости Увлажняющее средство удобнее держать там, где вы пользуетесь полотенцем. Увлажняющие средства помогают уменьшать испарение воды с поверхности кожи. Поэтому их особенно полезно наносить вскоре после мытья, когда вы уже промокнули тело полотенцем, но кожа ещё слегка влажная. Ждать, пока она начнёт тянуть или чесаться, необязательно. Поставьте средство рядом с полотенцами и включите этот шаг в привычный порядок после душа. При выраженной сухости более плотные кремы и увлажняющие мази могут удерживать влагу лучше лёгкого лосьона. При этом состав должен подходить именно вашей коже: постоянное жжение после нанесения не стоит терпеть ради обещанного эффекта. Средство, которое вызывает раздражение, лучше заменить после консультации с фармацевтом или врачом.

6. Мыть посуду и заниматься уборкой без перчаток Во время мытья посуды перчатки уменьшают контакт кожи с водой и моющим средством. Частый контакт с водой и моющими средствами способен раздражать кожу рук. Повторяющиеся небольшие воздействия тоже имеют значение: быстро сполоснуть чашки, протереть раковину, отмыть противень. Сухость и трещинки могут быть проявлением контактного дерматита, поэтому привычку терпеть их после каждой уборки лучше пересмотреть. Для мокрых домашних работ надевайте подходящие хозяйственные перчатки, внутри они должны оставаться сухими. При длительной работе делайте перерывы, чтобы руки не потели; при необходимости можно использовать тонкую хлопковую подкладку. Обычное мытьё рук по правилам гигиены сохраняйте. После него тщательно промокайте кожу и наносите подходящее увлажняющее средство.

7. Согреваться вплотную к обогревателю Уютное кресло лучше поставить подальше от прямого потока горячего воздуха. При низкой влажности воздуха кожа легче теряет воду. Прямое тепло от обогревателя тоже может усиливать сухость. Если всё свободное время проводить рядом с горячим прибором, одного изменения средств для душа бывает недостаточно: условия в комнате продолжают влиять на кожу. Отодвиньте кресло от источника жара и не направляйте на себя поток тепловентилятора. При действительно сухом воздухе может помочь увлажнитель, но его нужно регулярно очищать по инструкции производителя. Сам прибор лучше поставить там, где его легко обслуживать, чтобы замена воды и очистка не откладывались изо дня в день.

8. Надевать колючий свитер прямо на кожу Мягкий нижний слой уменьшает контакт сухой кожи с грубой вязкой. Шерстяной свитер может хорошо греть и при этом раздражать сухую чувствительную кожу. Грубые волокна и постоянное трение особенно неприятны там, где уже есть шелушение. Терпеть покалывание весь день ради любимой вещи необязательно: часто достаточно изменить то, что надето под неё. Попробуйте мягкий хлопковый верх с рукавами и подходящим вырезом, чтобы грубая ткань меньше касалась тела. Обратите внимание и на тесные манжеты, воротник, швы. Если после переодевания неприятные ощущения заметно уменьшаются, это полезная подсказка для выбора одежды. Но сама по себе реакция на колючую ткань ещё не доказывает аллергию на шерсть.