Иногда достаточно одного рисунка, чтобы заметить абсурд в самой обычной ситуации. Вещи, к которым все давно привыкли, вдруг обретают неожиданный смысл, а повседневные привычки выглядят совсем иначе. Именно на таких наблюдениях строится юмор художника Антона Гудима.
Его короткие комиксы не нуждаются в длинных объяснениях. Несколько деталей, неожиданная развязка - и вот уже обычный рюкзак, бургер или уличная ливнёвка становятся поводом для улыбки. Причём за шутками нередко скрываются наблюдения о современных привычках, технологиях и общественных стереотипах.