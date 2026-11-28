Иногда достаточно одного рисунка, чтобы заметить абсурд в самой обычной ситуации. Вещи, к которым все давно привыкли, вдруг обретают неожиданный смысл, а повседневные привычки выглядят совсем иначе. Именно на таких наблюдениях строится юмор художника Антона Гудима.

Его короткие комиксы не нуждаются в длинных объяснениях. Несколько деталей, неожиданная развязка - и вот уже обычный рюкзак, бургер или уличная ливнёвка становятся поводом для улыбки. Причём за шутками нередко скрываются наблюдения о современных привычках, технологиях и общественных стереотипах.

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Некоторые люди находят слишком сложные пути для достижения своих целей

Вот для чего нужны эти отверстия в рюкзаках

Точки.

Олимпиада

Именно так делают крафтовое пиво

Объединили свои силы

Да, именно этого они и хотели

Классика

Патентуем?

Ключицы - ворота. Брокколи не пустили, а бургер - пожалуйста

Эволюция

Ставить смайлики на лица детей - сложный процесс

Удобно

Причина забитых ливнёвок

Как давно вы выгуливали свой рюкзак?

Вот это поворот!

Система по распознаванию уставших лиц

Смешно и грустно