Раз в день

Раз в день

В таких снимках всё просто совпало: форма, цвет, расположение предметов. Никакого особого смысла искать не нужно. Просто листаешь фотографии, улыбаешься и отдыхаешь глазами. Особенно оценят подборку те, кто любит порядок и замечает даже самые маленькие детали.

Здесь нашлось место и природе, и архитектуре, и случайным бытовым находкам. А некоторые снимки наверняка захочется рассмотреть поближе.

1. Лайм в разрезе: природа постаралась на славу

2. Поля тюльпанов в Северной Голландии, Нидерланды

3. Французская выпечка, которую даже жалко есть

4. «Нарисовала узор на своей руке»: получилось очень аккуратно

5. Неожиданная красота с обратной стороны кувшинки

6. Когда даже садовые мётлы разложены с любовью к порядку

7. Тень, которая создала идеальный градиент

8. Арбуз без семечек: вот это действительно удачная находка!

9. Игра «Змейка», которая вышла за пределы экрана

10. Игрушечная буханка хлеба на ножках. Разве можно придумать что-то милее?

11. Идеальный пушистый шарик

12. Спящий кот, который свернулся в безупречную форму

13. Архитектура Копенгагена: здесь приятно рассматривать каждую деталь

14. «Моё сегодняшнее авокадо заслуживает 11 баллов из 10»

15. Скульптура южнокорейского художника, созданная из выброшенных стволов и ветвей деревьев

Картины, которые природа создаёт сама, забавные случайности и вещи, сделанные человеческими руками, иногда радуют сильнее самых дорогих развлечений. А для такого удовольствия даже не нужно выходить из дома.