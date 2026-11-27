У каждого метро свой характер. Где-то пассажиров встречают строгие металлические панели и лаконичные сиденья, где-то - яркие цвета, необычное освещение и почти космический дизайн. А старые вагоны и вовсе напоминают декорации к фильмам о прошлом.

В этой подборке собрали интерьеры метро из разных уголков мира. Торонто, Нью-Йорк, Мюнхен, Токио, Сеул - можно ненадолго отправиться в путешествие, даже не покупая билет.

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Торонто, Канада

Манхэттен, Нью-Йорк, США

Нью-Йорк, США

От Северной Америки переместимся в Европу. Мюнхен, Мадрид, Глазго, Рим, Прага и Вена - у каждого города свой подход к оформлению вагонов. Одни интерьеры выглядят сдержанно и функционально, другие запоминаются цветами и деталями.

Мюнхен, Германия

Буэнос-Айрес, Аргентина

Нью-Йорк, США

Монреаль, Канада

Мадрид, Испания

Глазго, Великобритания

Сеул, Южная Корея

Вашингтон, США

Рим, Италия

Токио, Япония

Казань, Россия

Новый вагон в Санкт-Петербурге, Россия

Испания

Хельсинки, Финляндия

Прага, Чехия

Стокгольм, Швеция

Вена, Австрия

Дубай, ОАЭ

Буэнос-Айрес, Аргентина

Мюнхен, Германия

Кванджу, Южная Корея

Но самое интересное начинается дальше. Перенесёмся на несколько десятилетий назад, когда метро выглядело совсем иначе. В вагонах были другие сиденья, отделка и освещение, а сама поездка под землёй воспринималась совсем по-другому.

Посмотрите, каким было метро в Нью-Йорке в 1933 году, Лондоне в 1959-м и Сеуле в 1987-м. Некоторые интерьеры сегодня кажутся почти музейными экспонатами.

Нью-Йорк, США (1933)

Лондон, Великобритания (1959)

Нью-Йорк, США (1964)

Нью-Йорк, США (1978)

Сеул, Южная Корея (1987)

И всё-таки любопытно: какие вагоны понравились больше - современные или те, в которых ездили пассажиры несколько десятилетий назад? Иногда старый дизайн выглядит куда интереснее нынешнего.