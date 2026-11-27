У каждого метро свой характер. Где-то пассажиров встречают строгие металлические панели и лаконичные сиденья, где-то - яркие цвета, необычное освещение и почти космический дизайн. А старые вагоны и вовсе напоминают декорации к фильмам о прошлом.
В этой подборке собрали интерьеры метро из разных уголков мира. Торонто, Нью-Йорк, Мюнхен, Токио, Сеул - можно ненадолго отправиться в путешествие, даже не покупая билет.
Торонто, Канада
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
От Северной Америки переместимся в Европу. Мюнхен, Мадрид, Глазго, Рим, Прага и Вена - у каждого города свой подход к оформлению вагонов. Одни интерьеры выглядят сдержанно и функционально, другие запоминаются цветами и деталями.
Мюнхен, Германия
Буэнос-Айрес, Аргентина
Нью-Йорк, США
Монреаль, Канада
Мадрид, Испания
Глазго, Великобритания
Сеул, Южная Корея
Вашингтон, США
Рим, Италия
Токио, Япония
Казань, Россия
Новый вагон в Санкт-Петербурге, Россия
Испания
Хельсинки, Финляндия
Прага, Чехия
Стокгольм, Швеция
Вена, Австрия
Дубай, ОАЭ
Буэнос-Айрес, Аргентина
Мюнхен, Германия
Кванджу, Южная Корея
Но самое интересное начинается дальше. Перенесёмся на несколько десятилетий назад, когда метро выглядело совсем иначе. В вагонах были другие сиденья, отделка и освещение, а сама поездка под землёй воспринималась совсем по-другому.
Посмотрите, каким было метро в Нью-Йорке в 1933 году, Лондоне в 1959-м и Сеуле в 1987-м. Некоторые интерьеры сегодня кажутся почти музейными экспонатами.
Нью-Йорк, США (1933)
Лондон, Великобритания (1959)
Нью-Йорк, США (1964)
Нью-Йорк, США (1978)
Сеул, Южная Корея (1987)
И всё-таки любопытно: какие вагоны понравились больше - современные или те, в которых ездили пассажиры несколько десятилетий назад? Иногда старый дизайн выглядит куда интереснее нынешнего.