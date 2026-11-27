Казалось бы, на дорогах мы уже видели всё. Но нет! Некоторые водители умудряются такое вытворять, что невольно хочется спросить: а права им точно выдали? Кто-то едет под проливным дождем без фар, кто-то врезается в ограждение на ровном месте, а кто-то вообще не понимает, что творит. Мы собрали 18 фотографий с дорожными ситуациями, в которые сложно поверить. Где-то остается только посмеяться, где-то становится не по себе, а в некоторых случаях хочется просто остановить машину и отобрать у водителя ключи.

1. Вот почему у этих машин такие двери

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2. Кажется, кто-то забыл включить фары

На левом снимке зеркало снято целиком, а справа показан крупным планом участок мокрого стекла. Попробуйте разглядеть на нем автомобиль без включенных фар.

3. Когда строительные ограждения ничего не значат

Водитель прорвался через ограждение и выехал на строящийся мост на трассе I-70 в Канзас-Сити. Шпильки опор буквально разорвали днище автомобиля. Кажется, эта поездка закончилась совсем не так, как планировалось.

4. Папа за рулем, в Hearthstone и с претензиями к пассажирам

«Мой папа, который ведет машину, играет в Hearthstone и кричит на меня, если я что-нибудь скажу».

5. В Белграде столкнулись две единственные машины на дороге

По крайней мере, именно так выглядит эта фотография. Казалось бы, свободного места вокруг предостаточно, но автомобилисты все равно нашли друг друга.

6. Включите уже дворники и фары!

В дождь и плохую видимость водителя могут просто не заметить. Особенно если речь идет о грузовиках и автобусах, у которых обзор ограничен. Но некоторым, похоже, даже такие предупреждения не помогают.

7. Собака в кузове на скорости больше 95 км/ч

«Этого никогда нельзя допускать! Ехали со скоростью более 95 км/ч по шоссе, бедная собака была в стрессе и металась по кузову. Этому нет оправдания». Тут уже совсем не до шуток. Питомец в такой ситуации совершенно беззащитен.

8. А мост точно рассчитан на такую высоту?

Похоже, кто-то решил проверить это на практике. И, судя по фотографии, эксперимент получился не самым удачным.

9. Сестра приехала на работу и только потом заметила неладное

«Моя сестра проехала весь путь до работы в таком состоянии, и ей пришлось позвонить нашему отцу, чтобы узнать, что случилось с её машиной». Интересно, сколько других водителей успели заметить эту деталь по дороге?

10. Тише! У них брачный сезон

Кажется, автомобилист решил, что в этой ситуации лучше не вмешиваться. Даже если происходящее прямо на дороге немного мешает движению.

11. Сбил человека и уехал. Зато оставил сувенир

«Сегодня мою подругу сбила машина, проехавшая на красный свет, и водитель скрылся с места происшествия. Но, по крайней мере, он оставил ей небольшой сувенир». В такой ситуации трудно найти что-то смешное. Особенно если виновник аварии даже не попытался остановиться.

12. До этого места они так и не добрались

13. Клиент проехал около 3 километров вот так

«Итак, клиент проехал около 3 км в таком состоянии». Три километра! И ведь за это время водитель так и не заметил, что с автомобилем что-то не так.

14. 33 сантиметра снега? Не повод опаздывать на работу

Этот водитель явно решил, что снег и нежелание тратить время на уборку автомобиля не должны мешать его планам. Видимо, видимость и безопасность подождут.

15. Такое ощущение, что они делают это специально

16. На первый взгляд, все совершенно безопасно

Хотя при ближайшем рассмотрении возникают некоторые сомнения. И довольно серьезные.

17. Просто потянулась за телефоном и нажала на газ

Женщина объяснила произошедшее тем, что наклонилась за телефоном и случайно нажала на педаль газа. Судя по результату, отвлекаться за рулем действительно опасно даже на несколько секунд.

18. Кто-то врезался в стоящий автобус. И этим кем-то был я

«Какой-то идиот врезался в полностью остановившийся автобус. Это я, я - идиот». По крайней мере, у последнего водителя хватило самоиронии признать собственную ошибку. Хотя ремонт автомобиля, скорее всего, обошелся без всякого юмора.