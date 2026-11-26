Можно долго выбирать удачный ракурс, поправлять причёску, репетировать улыбку и ждать идеального освещения. Но достаточно одного случайного прохожего, любопытного животного или человека с хорошим чувством юмора, чтобы у фотографии появился совершенно другой сюжет.

В интернете таких незваных участников съёмки называют фотобомберами. И хотя формально они портят кадр, именно благодаря им обычные фотографии становятся маленькими шедеврами комедии. В нашей подборке - 13 доказательств того, что второстепенная роль иногда гораздо интереснее главной.

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1. Четыре подруги и пятый участник фотосессии, которого обнаружили уже при просмотре фотографий.

2. Пока одни готовились к выпускному балу, другая уже достигла главной цели взрослой жизни - перестала переживать о том, что подумают окружающие.

3. Даже жирафу иногда хочется побыть на заднем плане. Хотя с его физическими данными это непросто.

4. На переднем плане - свадебная фотография. На заднем - малобюджетный боевик «Поймать курицу».

5. Когда работаешь из дома, в прямой эфир неизбежно попадает кто-нибудь из руководства.

6. Настоящий профессионал пляжной фотосессии: моментально освоил позу и органично влился в коллектив. Никогда не поздно участвовать в конкурсе на лучшее бикини!

7. Романтика, закат, нежные объятия… И собака, у которой были свои, гораздо более прозаические причины зайти в воду.

8. Когда фотограф попросил всех улыбнуться, но только лошадь подошла к заданию творчески.

9. В каждой суровой байкерской банде должен быть человек, который ещё выплачивает кредит за мотоцикл.

10. Юный мастер спецэффектов. Работает без грима, компьютерной графики и предварительной подготовки.

11. Новый тренд в пляжных причёсках - пучок с отдыхающим внутри.

12. Спасатель не только следит за безопасностью отдыхающих, но и поддерживает их творческие начинания.

13. Девушки долго тренировались красиво позировать. Парню на заднем плане хватило одной секунды, чтобы составить им серьёзную конкуренцию.

14. Отдыхающие встретили дружелюбного ската во время отпуска