Иногда достаточно просто неудачно поймать момент, или встать не в том месте чтобы обычное фото превратилось в настоящую головоломку. То кажется, что собака вот-вот рухнет с обрыва, то человек каким-то чудом оказывается в бокале, а обычный коридор будто начинает жить по своим законам, которым позавидовал бы сам Нолан. Смотришь на снимок и не понимаешь, что происходит. А потом присматриваешься и думаешь: ну конечно, как я сразу не заметил!
В этой подборке собраны 17 кадров, которые легко неправильно понять с первого взгляда. Придётся немного присмотреться к деталям. Некоторые фотографии наверняка захочется рассмотреть дважды.
1. Кажется, пёс сорвался со скалы. Но с ним всё хорошо!
2. А где, собственно, рот девушки?
3. Коридор, в котором явно что-то не так\
4. Попробуйте сосчитать всех собак\
5. Племянница спит в такой позе, что впору вызывать экзорциста\
6. Собака решила освоить стол\
7. Нет, это не кадр из фильма. Всего лишь отражение в телевизоре\
8. Кажется, этот джип собрался покорять горные вершины\
9. Улица действительно наклонена или глаза снова обманывают?\
10. Когда обычная ванна становится слишком маленькой, приходится искать бокал побольше\
11. Здесь всё настолько перепуталось, что с первого раза ничего не понять\
12. Кажется, этот комар кому-то оказался не по размеру\
13. Он просто решил заглянуть за дом\
14. Человек-муравей на прогулке по траве\
15. Не паникуйте: машина вовсе не горит\
16. Вот это рога! Природа явно постаралась\
17. После такого упражнения шея наверняка попросит выходной\