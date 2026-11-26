Обычно рекламу хочется поскорее пролистать или переключить. Но иногда рекламщики такое вытворяют, что невозможно пройти мимо! Одни объявления заставляют улыбнуться, другие удивляют неожиданной задумкой, а некоторые хочется разглядывать снова и снова. В этой подборке собраны 15 идей, авторы которых явно не стали искать легких путей. Одни заставляют улыбнуться, другие удивляют неожиданным использованием привычных предметов.

1. Волосы, которые ведут на сайт

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Один волосок на рекламном изображении предлагает смахнуть его пальцем. Стоит это сделать, и человек попадает на сайт рекламодателя. Кажется, впервые желание убрать что-то с экрана приносит пользу маркетологам.

2. Lego предлагает построить будущее

Конструктор Lego напоминает, что большие идеи начинаются с маленьких деталей. Несколько пластиковых кирпичиков превращаются в символ будущих возможностей.

3. KFC хочет, чтобы вы облизывали экран

У KFC нашелся необычный способ напомнить о знаменитой курице. Рекламная идея обыгрывает привычку облизывать пальцы после еды: кажется, даже телефон не удержится от соблазна.

4. Burger King не боится показывать пожары

Вместо идеально приготовленных бургеров на рекламных фотографиях Burger King показали собственные рестораны в огне. Звучит как провал службы безопасности, но у кампании был другой смысл: пожары должны были подчеркнуть, что здесь действительно готовят на открытом огне.

5. Реклама, которую можно слушать

Аудиокниги получили рекламу, которая обыгрывает саму идею прослушивания историй. Иногда для продвижения продукта достаточно найти удачную визуальную метафору.

6. Похоронное бюро призывает не писать за рулем

Социальная реклама использует довольно мрачный юмор. Похоронное бюро «Вечный дом» напоминает водителям, что переписка во время движения может закончиться очень плохо. После такого объявления телефон действительно хочется отложить.

7. Whiskas обращается к кошачьим инстинктам

Кошки живут по собственным правилам, и Whiskas предлагает не забывать об этом. Рекламная идея строится вокруг природных инстинктов домашних питомцев.

8. Клей BIG способен скрепить даже союз

Клей обещает настолько крепкое соединение, что его рекламщики решили сравнить с семейным союзом. Получилось довольно прямолинейно, зато запоминается.

9. Бутылки, которые не впитывают посторонние запахи

Эта реклама наглядно демонстрирует преимущество бутылок, которые не пропускают посторонние запахи. Вместо длинного объяснения производитель использует визуальный образ, который легко понять с первого взгляда.

10. Карандаши Scribe оживляют рисунки

Обычные карандаши в этой рекламе превращаются в инструмент для создания целых миров. Рисунки словно выходят за пределы бумаги. Хорошее напоминание о том, что фантазия начинается с простого карандаша.

11. Очки с кошачьим взглядом

Производители очков решили обыграть выражение «кошачий взгляд». Получилось необычное рекламное решение для тех, кто любит выразительные глаза.

12. Порошок, который распознает пятна

Кофе, томатный соус и другие загрязнения легко узнать по характерным следам. Реклама стирального порошка с системой идентификации пятен обыгрывает эту особенность: средство обещает справляться с разными видами загрязнений.

13. Боди-арт, который удивляет

Человеческое тело становится частью художественной композиции. Боди-арт превращает обычную рекламную идею в зрелище, которое сложно не заметить.

14. Белый KitKat

Даже знакомый шоколадный батончик можно представить совершенно иначе. Белый KitKat привлекает внимание необычным для классического продукта цветом.

15. Электрическая пила, которая не шумит

Последний пример в подборке посвящен бесшумной электрической пиле. Рекламщики сделали акцент на главном преимуществе инструмента: он позволяет работать без привычного громкого шума.